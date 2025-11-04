English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து.. பலர் உயிரிழப்பு.. சத்தீஸ்கரில் பரபரப்பு

passenger train goods train crash : சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூரில் பயங்கர ரயில் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் விபத்தில் பலர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.    

Last Updated : Nov 4, 2025, 05:29 PM IST
Bilaspur Train Accident: சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள லால்காடன் அருகே இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) ஒரு பயங்கர ரயில் விபத்து ஏற்பட்டது. ஹவுரா பாதையில் பயணித்த பயணிகள் ரயில் சரக்கு ரயிலுடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. இந்த தாக்கம் மிகவும் கடுமையானதாக இருந்ததால் பயணிகள் ரயிலின் பல பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. இதனால் சம்பவ இடத்தில் உயிர்சேதம் ஏற்பட்டது.

நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, விபத்துக்குப் பிறகு பயணிகள் பீதியடைந்தனர். மேலும் பலர் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகளிலிருந்து குதித்தனர். பல பயணிகள் காயமடைந்திருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாக மீட்புக் குழுக்கள் மற்றும் மருத்துவப் பிரிவுகளை சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பியது. உள்ளூர் நிர்வாகமும் காவல்துறையும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. காயமடைந்தவர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறார்கள்.

இந்த விபத்து காரணமாக, பிலாஸ்பூர்-கட்னி பிரிவில் ரயில் சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன அல்லது திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன. பயணிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மோதலால் மேல்நிலை கம்பிகள் மற்றும் சிக்னல் அமைப்புகளும் பெருமளவில் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால் ரயில் போக்குவரத்தை மீட்டெடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.

ஒரு கோர்பா பயணிகள் ரயில் மற்றும் ஒரு சரக்கு ரயில் மோதிக்கொண்டன. விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. பல பயணிகள் காயமடைந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. பலரின் எண்ணிக்கை உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

விபத்து குறித்து ரயில்வே உயர் மட்ட விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. பயணிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு ரயில்வே உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அதிகாரிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்

