/பாஸ்போர்ட் குடியுரிமைக்கான அதாரம் இல்லை என்கிறது மத்திய அரசு: அப்போ எதுதான் ஆதாரம்?

Indian Passport: "இந்தியக் கடவுச்சீட்டு (Passport) என்பது ஒரு பயண ஆவணம் மட்டுமே; அது குடியுரிமைக்கான ஆவணம் அல்ல" என்று மத்திய அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது. 'கடவுச்சீட்டு சேவை தினத்தை' (Passport Seva Divas) முன்னிட்டு, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) வெளியிட்டுள்ள ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், மக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியப் பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பது மட்டும் உங்களை இந்தியக் குடிமகனாக அடையாளப்படுத்தாது. பாஸ்போர்ட் இந்திய குடியுரிமைக்கான அடையாளம் இல்லை என்றால், வேறு எந்த ஆவணத்தை இதற்கு கருதுவது? இதற்கான சுருக்கமான பதில் என்னவென்றால், இந்தியாவில், அனைத்துச் சூழ்நிலைகளிலும் குடியுரிமையைத் திட்டவட்டமாக நிரூபிக்கும் ஒரே, பொதுவான ஆவணம் எதுவும் இல்லை. இது குழப்பமாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இதுதான் உண்மை. இந்த விஷயத்தில் இந்தியா ஒன்றும் விதிவிலக்கல்ல. பல முக்கிய ஜனநாயக நாடுகள், ஒரே ஒரு முதன்மை ஆவணத்தின் மூலம் குடியுரிமையை நிலைநாட்டுவதற்குப் பதிலாக, பல்வேறு ஆவணங்களின் தொகுப்பின் மூலமே அதை நிறுவுகின்றன.
பாஸ்போர்ட் வாங்குவதற்கு பல்வேறு கட்ட விரிவான சரிபார்ப்புகள் (Verification) நடத்தப்பட்டாலும், அதன் முக்கிய வேலை வெளிநாடுகளில் ஒரு இந்தியரின் தேசியத்தை (Nationality) உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமே. இது வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்கான ஒரு பயண ஆவணமே தவிர, உள்நாட்டில் உங்களுடைய இந்தியக் குடியுரிமைக்கான இறுதியான சான்றாகச் செயல்படாது. பலர் கருதுவது போல, கடவுச்சீட்டு குடியுரிமைக்கான சான்று அல்ல என்பது இப்போது கொண்டுவரப்பட்ட புதிய விஷயம் அல்ல. இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சட்ட விதிகளில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டாலும், இந்தியக் குடிமகன் அல்லாத தனிநபர்களுக்கும் இந்தியப் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறுகிறது.
இந்தியாவில் ஒருவர் குடியுரிமை பெறுவதற்குப் பல்வேறு காலக்கட்டங்களின்படி வழிமுறைகள் உள்ளன:
இந்தியக் குடியுரிமை என்பது 1955-ஆம் ஆண்டின் குடியுரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இச்சட்டம் இந்தியக் குடிமகனாவதற்கான ஐந்து வழிகளை அங்கீகரிக்கிறது:
ஒரு நபர் எந்த அடையாள அட்டையை வைத்திருக்கிறார் என்பது முக்கியமல்ல, மாறாக, அச்சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டப்பூர்வமான தகுதிகளை அவர் பூர்த்தி செய்கிறாரா என்பதே முக்கியம். இதனால்தான் ஆதார், பான் (PAN) மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவை அடையாளம், வசிப்பிடம் அல்லது வாக்களிக்கும் தகுதிக்கான சான்றுகளாகச் செயல்படுகின்றனவே தவிர, குடியுரிமைக்கான சான்றுகளாக அமைவதில்லை.
மத்திய அரசின் இந்த விளக்கம், பாஸ்போர்ட் என்பது சர்வதேச அளவில் நமது அடையாளத்தை நிரூபிக்க மட்டுமே பயன்படும் ஒரு ஆவணம் என்பதையும், நம் குடியுரிமைக்கு இது சான்றாகாது என்பதையும் மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.