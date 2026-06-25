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பாஸ்போர்ட் குடியுரிமைக்கான அதாரம் இல்லை என்கிறது மத்திய அரசு: அப்போ எதுதான் ஆதாரம்?

Passport and Indian Citizenship: பாஸ்போர்ட் வாங்குவதற்கு பல்வேறு கட்ட விரிவான சரிபார்ப்புகள் (Verification) நடத்தப்பட்டாலும், அதன் முக்கிய வேலை வெளிநாடுகளில் ஒரு இந்தியரின் தேசியத்தை (Nationality) உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமே.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:40 PM IST
பாஸ்போர்ட் குடியுரிமைக்கான அதாரம் இல்லை என்கிறது மத்திய அரசு: அப்போ எதுதான் ஆதாரம்?
Image Credit: Indian Passport (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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