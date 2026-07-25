/நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பென்ஷன்: திட்டம் எப்போது அமல்? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்

EPFO Universal Pension Scheme: இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் ஒரு புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மத்திய அரசும் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO-வும் உருவாக்கி வருவதாக கடந்த சில நாட்களாக ஊடக செய்திகள் வந்த வண்ண உள்ளன. இது தொடர்பான தகவல்களை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
முதியவர்கள், குறிப்பாக வயதான மற்றும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பெண்களுக்குக் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் அவ்வப்போது எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. அப்படி ஒரு திட்டத்தை மத்திர அரசு தீட்டி வருவதாக பலவேறு தளங்களில் தகவல் பரிமாரப்பட்டு வருகின்றது.
மேலும், இந்த திட்டம் EPFO மூலம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. ஒரு சாரார், நாட்டில் உள்ள பலவகையான ஓய்வூதியத் திட்டங்களை ஒன்றிணைத்து புதிய ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாக இது கொண்டுவரப்படும் என்றும் ஊகித்துள்ளனர்.
நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த நிர்வாகம் பரிசீலித்து வருகிறதா என்ற கேள்வி சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு மத்திய அரசு அளித்த பதில் இந்த விவகாரத்தில் ஒரு தெளிவை அளித்துள்ளது.
ஜூலை 23, 2026 அன்று, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர். கிரிராஜன் மாநிலங்களவையில் ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார். அதில், முதியவர்கள் - குறிப்பாக வயதான மற்றும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பெண்கள் - பயன்பெறும் வகையில் "அனைவருக்குமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் திட்டம்" ஒன்றைச் செயல்படுத்த அரசு பரிசீலித்து வருகிறதா என்றும், அத்தகைய திட்டம் ஏதேனும் இருந்தால் அது குறித்த விவரங்களையும் அவர் கேட்டார்.
இதற்குப் பதிலளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே, அத்தகைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்தார்.
'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2020'-இன் (Code on Social Security 2020) முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியை (Social Security Fund) உருவாக்குவதாகும். முறைசாராத் துறையைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள், அதாவது 'கிக்' (gig) மற்றும் 'பிளாட்ஃபார்ம்' (platform) தொழிலாளர்களுக்குச் சமூகப் பாதுகாப்பு நன்மைகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட இச்சட்டத்தின் விதிகளை அமைச்சர் வலியுறுத்திக் கூறினார்.
"நலத்திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காகச் சமூகப் பாதுகாப்பு நிதி ஒன்றை அமைப்பதற்கான ஏற்பாட்டையும் இச்சட்டம் கொண்டுள்ளது," என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். முறைசாராத் தொழிலாளர்கள், 'கிக்' தொழிலாளர்கள் மற்றும் 'பிளாட்ஃபார்ம்' தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2020'-இன் பிரிவு 113-ன் கீழ் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கான நலத்திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கச் சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியை உருவாக்குவது 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2020'-ஆல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு மேலும் தெரிவித்தது. மேலும், முறைசாராத் தொழிலாளர்கள், 'கிக்' தொழிலாளர்கள் மற்றும் 'பிளாட்ஃபார்ம்' தொழிலாளர்கள் இச்சட்டத்தின் பிரிவு 113-ன் கீழ் பதிவு செய்வதன் மூலம் சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் வரம்பிற்குள் வர முடியும்.
'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020'-இன் (Code on Social Security, 2020) பிரிவு 113-ன் கீழ் தகுதியுள்ள தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்துகொள்ளலாம் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்தப் பதிவு, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள், 'கிக்' (gig) தொழிலாளர்கள் மற்றும் தள-சார்ந்த (platform) தொழிலாளர்கள் ஆகியோரைச் சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இணையவும், அரசு நலத்திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பலன்களைப் பெறவும் வழிவகுக்கிறது.
இத்தகைய நலத்திட்ட முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில், சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியும் (Social Security Fund) இச்சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அரசு மேலும் தெரிவித்தது.
செயலற்ற கணக்குகளில் (inactive accounts) உள்ள ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) தொகையின் மொத்த அளவு குறித்தும் அமைச்சரிடம் மற்றொரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த கரண்ட்லாஜே, ‘மார்ச் 31, 2026 நிலவரப்படி, EPF திட்டம், 1952-ன் பத்தி 72(6)-ன் கீழ் (இப்பிரிவு பின்னர் EPF திட்டம், 2026-ன் பத்தி 55-ஆல் மாற்றீடு செய்யப்பட்டது) நிலுவையில் உள்ள EPF கணக்குகளில் ரூ. 9,330.56 கோடி இருந்தது.’ என தெரிவித்துள்ளார்.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஓய்வூதியத் திட்டம் பற்றி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு அளித்த பதில் குறித்து பொருளாதார நிபுணர்கள் மாறுபட்ட கருத்துகளைக் கொண்டுள்ளனர்: