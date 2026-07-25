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நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பென்ஷன்: திட்டம் எப்போது அமல்? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்

Parliament Monsoon Session: நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் விடை அளித்த மத்திய அரசு.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:52 AM IST
நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பென்ஷன்: திட்டம் எப்போது அமல்? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்
Image Credit: Central Government on Universal Pension Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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