மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.60,000 வரை ஓய்வூதியம்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

வயதான காலத்தில் பொருளாதார பாதுகாப்பு என்பது அனைவருக்கும் அவசியமான ஒன்று. மத்திய அரசின் ஆதரவுடன், இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் செயல்படுத்தும் ஒரு சிறப்பு திட்டத்தின் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.60,000 வரை ஓய்வூதியம் பெற முடியும். யார் இதில் சேரலாம்? என்னென்ன நன்மைகள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஓய்வூதியக் காலத்தில் யாருடைய உதவியும் இன்றத் தங்களின் சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும் என்று விரும்பும் மூத்த குடிமக்களுக்காகவே மத்திய அரசு ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. அரசின் உத்தரவாதத்துடன், பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்யும் இந்த திட்டத்தை எல்ஐசி நிறுவனம் நிர்வகித்து வருகிறது.
மேலும் படிக்க: தாய்ப்பாலில் யுரேனியம்! 70% குழந்தைகளின் உயிருக்கு ஆபத்து - அதிர்ச்சி தகவல்!
யாருக்கெல்லாம் இந்த திட்டம் பொருந்தும்?
இந்த திட்டத்தில் சேருவதற்கு குறைந்தபட்ச வயது 60 ஆகும். ஆனால், அதிகபட்ச வயது வரம்பு என்று எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. அதாவது, 60 வயதை கடந்த இந்திய குடிமக்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இதில் இணைந்து பயன் பெறலாம். இந்த திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும். இதில் இணைவதற்கு மருத்துவ பரிசோதனை எதுவும் தேவையில்லை என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும்.
முதலீடு மற்றும் ஓய்வூதிய விவரங்கள்
இந்த திட்டத்தில் சேர விரும்புவோர், தொடக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஒரே தவணையாக செலுத்த வேண்டும். இதை 'கொள்முதல் விலை' என்று அழைக்கிறார்கள். நீங்கள் எவ்வளவு தொகையை முதலீடு செய்கிறீர்களோ, அதற்கேற்ப உங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகை மாறுபடும். முதலீட்டாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான ஓய்வூதிய தொகையை மாதந்தோறும், காலாண்டுக்கு ஒருமுறை, அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை என தங்களின் விருப்பப்படி தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம்: மாதம் ரூ.1,000, காலாண்டுக்கு ரூ.3,000, அரையாண்டுக்கு ரூ.6,000 மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.12,000.
அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்: மாதம் ரூ.5,000, காலாண்டுக்கு ரூ.15,000, அரையாண்டுக்கு ரூ.30,000 மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.60,000 வரை பெறலாம்.
இறப்புக்கு பின் பணம் திரும்ப கிடைக்குமா?
திட்டத்தின் 10 ஆண்டு காலத்திற்குள் சந்தாதாரர் உயிருடன் இருக்கும் வரை அவருக்கு தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். ஒருவேளை, துரதிர்ஷ்டவசமாக 10 ஆண்டுகளுக்குள் சந்தாதாரர் இறக்க நேரிட்டால், அவர் முதலீடு செய்த முழு தொகையும் அவருடைய வாரிசுதாரருக்கு திருப்பி அளிக்கப்படும். அதேபோல், 10 ஆண்டு காலம் முழுமையாக முடிவடைந்த பிறகும் சந்தாதாரர் உயிருடன் இருந்தால், அவருக்கு அவர் செலுத்திய முதலீட்டு தொகையுடன், கடைசி மாதத்திற்கான ஓய்வூதியமும் சேர்த்து வழங்கப்படும்.
கடன் வசதியும் உண்டு!
அவசர தேவைகளுக்காக பணப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த திட்டத்தில் சேர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு, நீங்கள் செலுத்திய முதலீட்டு தொகையில் 75 சதவீதம் வரை கடன் பெறும் வசதியும் உள்ளது. இந்த கடனுக்கான வட்டி தொகை, உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதிய தொகையிலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும். ஒருவேளை திட்டத்திலிருந்து பாதியிலேயே வெளியேறினாலும், மீதமுள்ள கடன் தொகை கழிக்கப்பட்டு மீதிப்பணம் வழங்கப்படும். வயதான காலத்தில் பொருளாதார சுதந்திரத்துடன் வாழ நினைக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். பாதுகாப்பான முதலீடும், உறுதியான வருமானமும் தேவைப்படுபவர்கள் அருகில் உள்ள எல்ஐசி கிளை அல்லது முகவரை அணுகி இந்தத் திட்டத்தில் இணையலாம்.
மேலும் படிக்க: திருமணத்திற்கு நோ..ஓடும் ரயிலில் சிறுமிக்கு நேர்ந்த சோகம்! நடந்தது என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ