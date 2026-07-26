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Kargil War Explainer : பாகிஸ்தான் சதியை அம்பலப்படுத்திய போன் கால்... இந்தியா வென்றது கதை

Kargil War 1999: கார்கில் போரில் பாகிஸ்தானின் மறைமுக சதியை, அப்போதைய பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி பர்வேஸ் முஷாரப்பின் இரண்டு தொலைப்பேசி உரையாடல்கள் எப்படி அம்பலப்படுத்தியது?; இந்தியாவின் ஆப்ரேஷன் விஜய் எப்படி வெற்றியில் முடிந்தது? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 26, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:54 PM IST
Kargil War Explainer : பாகிஸ்தான் சதியை அம்பலப்படுத்திய போன் கால்... இந்தியா வென்றது கதை
Image Credit: Kargil War 1999 | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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