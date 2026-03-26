  இந்தியாவில் LPG, பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு! மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோதி அவசர ஆலோசனை!

Fuel Shortage India: ஈரான்-இஸ்ரேல் இடையிலான போர் பதற்றத்தால் கச்சா எண்ணெய் வரத்து பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ள நிலையில், இந்தியாவில் நிலவும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்புச் சூழல் குறித்து பிரதமர் மோடி நாளை மாநில முதல்வர்களுடன் காணொலி வாயிலாக ஆலோசிக்கிறார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 26, 2026, 05:11 PM IST

PM Modi Meeting Fuel Shortag India Updates: ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான போர் பதற்றம் உலகளாவிய ரீதியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அதன் விளைவாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்புச் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் சூழலால் கச்சா எண்ணெய் வரத்து பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு (LPG) தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதனைத் தீர்க்கும் நோக்கில் பிரதமர் மோதி நாளை அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச முதல்வர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆலோசிக்கிறார்.

ஆலோசனையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

பதற்றத்தைத் தணித்தல்

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு குறித்த வதந்திகளால் பொதுமக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள தேவையற்ற பதற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து பிரதமர் அறிவுறுத்தல்களை வழங்க உள்ளார்.

மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பு

தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க மாநில அரசுகள் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் விநியோகச் சீரமைப்பு குறித்து ஆலோசிக்கப்படும்.

இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு

போர் நடக்கும் பகுதிகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பது குறித்தும், அவர்களது தற்போதைய நிலை குறித்தும் மாநில முதல்வர்களுக்கு பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க உள்ளார்.

மாற்றுவழி குறித்து ஆலோசனை

இந்த நெருக்கடியைச் சமாளிக்க மாநில அரசுகள் வைக்கும் ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை பிரதமர் கேட்டறிய உள்ளார்.

மத்திய அமைச்சகங்களின் நடவடிக்கை

ஏற்கனவே மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் பெட்ரோலிய அமைச்சகம் ஆகியவை மாநிலத் தலைமைச் செயலாளர்களுக்குப் பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளன. ஆனாலும் போர் சூழல் தீவிரமடைந்து வருவதால், பிரதமர் நேரடியாக மாநில முதல்வர்களுடன் பேசுவது அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக மிக முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்பார்ப்புகள்

அடுத்த சில வாரங்களுக்குத் தேவையான எரிபொருள் இருப்பு குறித்து தெளிவான அறிக்கை வெளியிடப்படலாம். தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கறுப்புச் சந்தையில் எரிபொருள் விற்கப்படுவதைத் தடுக்கக் கடுமையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, எரிபொருள் விநியோகத்தைச் சீராக்க மத்திய அரசு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்பாரா?

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மார்ச் 15, 2026 அன்று தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்தது. இதனால் இந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் (Model Code of Conduct - MCC) உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. எனவே இந்த மாநில முதலமைச்சர்கள் நேரிடையாகவோ அல்லது காணொலி வாயிலாகவோ பங்கேற்க இயலாத சூழலில், அந்தந்த மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள் (Chief Secretaries) அல்லது உயர்மட்ட அதிகாரிகள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று மாநிலத்தின் நிலைமை குறித்த அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது. இது நிர்வாக ரீதியானத் தேவையாகக் கருதப்படுவதால் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதியுடன் நடைபெறலாம்.

ஈரான்-இஸ்ரேல் போர்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா?
இல்லை. மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, இந்தியாவில் அடுத்த 60 நாட்களுக்குத் தேவையான எரிபொருள் இருப்பு கைவசம் உள்ளது. கச்சா எண்ணெய் வரத்தில் சிறு தடைகள் இருந்தாலும், மாற்று வழிகள் மூலம் விநியோகத்தைச் சீராக வைத்திருக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை.

2. எரிபொருள் தட்டுப்பாடு குறித்து பரவும் செய்திகள் உண்மையா?
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் "எரிபொருள் தட்டுப்பாடு" குறித்த செய்திகள் பெரும்பாலும் வதந்திகளே. சில இடங்களில் பொதுமக்கள் பீதியடைந்து (Panic Buying) ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவில் எரிபொருள் வாங்குவதால் தற்காலிகத் தேக்கநிலை ஏற்படலாம். இதைத் தவிர்க்கவே பிரதமர் நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

3. பிரதமர் நடத்தும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர் சூழலால் இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்புக்கு (Energy Security) ஏற்பட்டுள்ள சவால்கள், சர்வதேச அளவில் உயர்ந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை, மற்றும் வதந்திகளால் ஏற்படும் பொது அமைதி பாதிப்பு ஆகியவற்றை மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து எதிர்கொள்வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

4. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் (MCC) அமலில் உள்ள நிலையில் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்கலாமா?
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்தாலும், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் அவசர நிர்வாகம் சார்ந்த கூட்டங்களில் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்கத் தடையில்லை. இருப்பினும், அரசியல் ஆதாயம் தேடும் வகையிலான அறிவிப்புகளை வெளியிட முடியாது. தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட தேர்தல் நடக்கும் மாநிலங்களில், நிர்வாக ரீதியாகத் தலைமைச் செயலாளர்கள் பங்கேற்பது வழக்கம்.

5. போர் பகுதிகளில் உள்ள இந்தியர்களின் நிலை என்ன?
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை வெளியுறவு அமைச்சகம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. அவர்களைப் பாதுகாப்பாக மீட்பதற்கான 'Special Evacuation Plan' குறித்தும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் விளக்கமளிக்க உள்ளார்.

