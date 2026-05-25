/பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு ஏன்? நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்!

எரிபொருள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த ரூபாய் 1 லட்சம் கோடி கலால் வரியை தியாகம் செய்தது மத்திய அரசு: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்!
மேற்காசியாவில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு ஆகியவற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பணவீக்கத்திலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்க, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்ததன் மூலம் மத்திய அரசுக்கு ஆண்டிற்கு 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். மும்பையில் நடைபெற்ற சிட்பி வங்கியின் 37வது நிறுவன தின விழா மற்றும் பருத்தி ஜவுளி ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் விருது வழங்கும் விழா ஆகியவற்றில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலை மற்றும் அண்மைக்கால எரிபொருள் விலை உயர்வு குறித்து விரிவான விளக்கங்களை அளித்தார்.
கடந்த மே 15ம் தேதி முதல் தற்போது வரை சுமார் 10 நாட்களில், உள்நாட்டில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் நான்கு முறை உயர்த்தப்பட்டு, லிட்டருக்கு சுமார் ரூபாய் 7.5 வரை அதிகரித்துள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த விலை உயர்வு குறித்து நிதியமைச்சர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். "தற்போதைய விலை உயர்வு என்பது மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டது அல்ல. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தங்களின் கொள்முதல் செலவு மற்றும் விற்பனை விலைக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை குறைக்க இந்த விலை மாற்றத்தை செய்துள்ளன. சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப அவர்களே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர்" என்று நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
மத்திய அரசு ஏற்கனவே கலால் வரியை குறைக்காமல் இருந்திருந்தால், தற்போதைய சூழலில் பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு மேலும் 10 ரூபாய் வரை உயர்ந்திருக்கும். அந்த கூடுதல் சுமையை அரசு தன்வசம் ஏற்றுக்கொண்டது. இதனால் அரசு பட்ஜெட்டில் சுமார் ரூபாய் 1 லட்சம் கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் இந்திய பொருளாதாரம் தொடர்ந்து வலுவாகவும், உலகின் அதிவேகமாக வளரும் பொருளாதாரமாகவும் திகழ்கிறது என்று நிதியமைச்சர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார். அதே நேரத்தில், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அச்சுறுத்தும் மூன்று முக்கிய காரணிகளான 3F அதாவது எரிபொருள், உரம் மற்றும் அந்நிய செலாவணி ஆகியவற்றை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக அவர் வலியுறுத்தினார்.
இந்தியா தனது தேவைகளுக்காக கச்சா எண்ணெய், தங்கம் மற்றும் உரங்களை பெருமளவில் இறக்குமதி செய்வதால், சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஈரான் - இஸ்ரேல் மோதல் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியிலான கப்பல் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தடைகள் காரணமாக, பிப்ரவரி மாத இறுதியில் இருந்து சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை 50 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது இவற்றுக்கு முக்கிய காரணமாகும்.
இந்தியாவின் பொருளாதார சாதனைகளை குறைத்து மதிப்பிடவும், பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒருவித அவநம்பிக்கையான சூழலை உருவாக்கவும் சில தரப்பினர் முயன்று வருவதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சாடினார். மேற்காசிய நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் இந்தியாவின் தொழில் துறை தேவைகளும், பொருளாதார வளர்ச்சியும் சீராக உள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டிய நிலுவை தொகையை, சட்டம் நெறிமுறைப்படுத்தியுள்ள 45 நாட்களுக்குள் விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்றும் இந்த மேடையில் அவர் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்குக் கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார். எத்தனையோ சர்வதேச சவால்கள் இருந்தாலும், நாட்டின் நிதிநிலையைச் சீராக கொண்டு செல்ல அரசு தொடர்ந்து கடமைப்பட்டுள்ளது என்று கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.
|எரிபொருள் விலை மாற்றம்
|கடந்த 10 நாட்களில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை 4 முறை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது
|விலை உயர்வின் பின்னணி
|சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை 50% மேல் உயர்ந்ததால்
|வரிக்குறைப்பு
|பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு மேலும் 10 வரை உயர்ந்திருக்கும்
|MSME-களுக்கான காலக்கெடு
|பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் 45 நாட்களுக்குள் வழங்க நிதியமைச்சர் அறிவுறுத்தல்