  • உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? லிட்டருக்கு இவ்வளவா.. மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்!

உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? லிட்டருக்கு இவ்வளவா.. மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்!

Petrol Diesel Price Hike Latest: 5 மாநில தேர்தல் இன்றுடன் (ஏப்ரல் 29) முடிவடைய உள்ள நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரக் கூடும் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. ஏற்கனவே எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியதை அடுத்து, தற்போது பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயரக் கூடும் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், உண்மையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படுமா என்பது குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 29, 2026, 10:26 AM IST
  • பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்
  • இன்று மாலைக்குள் அறிவிப்பு வெளியாகுமா?
  • மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக மறுப்பு

உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? லிட்டருக்கு இவ்வளவா.. மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்!

Petrol Diesel Price Hike Latest:  இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரக் கூடும் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்த நிலையில், மத்திய அரசு விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.  பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ.25 முதல் ரூ.28 வரை உயரக் கூடும் என்ற தகவல்கள் போலியானது என்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தும் எண்ணம் இல்லை எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

உயர்கிறதா பெட்ரோல், டீசல் விலை?

இஸ்ரோல், அமெரிக்காவும் சேர்ந்து ஈரான்  மீது போர் தொடுத்தது. கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஈரான் இடையே  கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம்  தேதி தொடங்கியது- தற்போது  இந்த நாடுகளுக்கு இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டாலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கடுமையாக பதற்றம் இருந்துக் கொண்டே இருக்கிறது. 

இதன் தாக்கம் உலக நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் ஏரிபொருள் தட்டுப்பாடு, ஏரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. ஆனால், நம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை,  பெட்ரோல் டீசல் தட்டுப்பாடு என்பது ஏற்படவில்லை. ஆனால், எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் கடந்த மாதம் கேஸ் சிலிண்டரை விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியதோடு, சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. 

தொடர்ந்து தற்போது பெட்ரோல், டீசல்  தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் இருக்கிறது.  போர் பதற்றம் காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.  இதனால்,  பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரக் கூடும் என  சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டு இருக்கிறது.

மத்திய அரசு கொடுத்த விளக்கம்

 இதற்கிடையில், தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம், அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் தேர்தல் நடந்துள்ளன. இன்றுடன் (ஏப்ரல் 29) மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடைகிறது. இதனை அடுத்து, ஏப்ரல் 29ஆம் தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை இந்தியாவில் உயர்த்தப்படும என்ற தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. 

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலைகளை ரூ.25 முதல் ரூ.28 வரை உயரக்கூடும் என தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் பீதியில் இருக்கின்றனர்.  இந்த நிலையில், மத்திய அரசு இதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதன்படி,  இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தும் எண்ணம் இல்லை என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.  

இதுகுறித்து பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் சுஜாதா சர்மா செய்தியாளர்களிடம் கூறியிருப்பதாவது, "எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவை போதுமான அளவில் கையிருப்பில் உள்ளன. விலைகளும் உயரவில்லை. எனவே, மக்கள் தயவு செய்து பீதியடைய வேண்டாம். வீட்டு உபயோகத்திற்கான எல்பிஜி, பிஎன்ஜி, சிஎன்ஜி 100 சதவீதம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

மருத்துவமனைகள்,  கல்வி நிறுவனங்கள், விவசாய துறைகளுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் எல்பிஜி விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான 5 கிலோ சிலிண்டர்களின் விநியோகமும் கிட்டதட்ட இருமடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமூக  வலைதளங்களில் ரூ.25 முதல் ரூ.28 வரை உயரக் கூடும் என்பது போலியான செய்திகள். பெட்ரோல், டீசலை விலையை உயர்த்துவதற்கான எந்த ஒரு திட்டமும் இல்லை. இதனால், மக்கள் பயப்பட தேவையில்லை. இதனால், பெட்ரோல், டீசலை அதிகம் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்” என்று கூறினார். 

 

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

பெட்ரோல் விலை

டெல்லி - லிட்டருக்கு ரூ.94.77

கொல்கத்தா - லிட்டருக்கு ரூ.105.45

 மும்பை - லிட்டருக்கு ரூ.103.23

 சென்னை - லிட்டருக்கு ரூ.101.23

லக்னோ - லிட்டருக்கு ரூ.94.68

ஹைதராபாத் - லிட்டருக்கு ரூ.107.46

பெங்களூரு - லிட்டருக்கு ரூ.102.92

திருவனந்தபுரம் - லிட்டருக்கு ரூ.107.48 

பாட்னா - லிட்டருக்கு ரூ.105.59

டீசல் விலை 

டெல்லி - லிட்டருக்கு ரூ.87.67

கொல்கத்தா - லிட்டருக்கு ரூ.92.02

மும்பை - லிட்டருக்கு ரூ.90.03

சென்னை - லிட்டருக்கு ரூ.92.81

பெங்களூரு - லிட்டருக்கு ரூ.90.99

ஹைதராபாத் - லிட்டருக்கு ரூ.95.7

பாட்னா -  லிட்டருக்கு ரூ.91.82

திருவனந்தபுரம் - லிட்டருக்கு ரூ.96.48

மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தால், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மாற்றாமல் வைத்துள்ளன.  பிபிசிஎல், ஐஓசிஎல், ஹெச்பிசிஎல் ஆகிய மூன்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரூ.2400 கோடி வரை நஷ்டத்தை சந்தித்து வருவதாகவும்  தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனை அடுத்து, மத்திய  அரசு பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை தலா ரூ.10 குறைந்தது. இதனால், ஒரு நாளைக்கு ரூ.1600 கோடியாக நஷ்டத்தை குறைத்துள்ளது. ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை  135 முதல் 165 டாலராக இருக்கும்போது, இந்தியாவின் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தவில்லை. ஆனால், கேஸ் சிலிண்டர் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தியது. பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைக்கப்பட்டதால் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இழப்புகளை ஓரளவு ஈடுசெய்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

