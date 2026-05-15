/பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு.. மத்திய அரசு கொடுத்த பேரதிர்ச்சி

சர்வதேச சந்தையில், கச்சா எண்ணெய் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை 3 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் விலை 103-ஐ கடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் பதற்றமான சூழ்நிலையும் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்ததும்தான் இதற்கு முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது. இதனால் நாடு முழுவதும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை லீட்டருக்கு ரூ. 3 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் பெட்ரோல் விலை லீட்டருக்கு ரூ. 94.77 ஆக இருந்த நிலையில் ரூ. 97.77 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல் டீசல் விலை ரூ. 87.67லில் இருந்து ரூ. 90.67 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் டெல்லியில் பெட்ரோல் விலை ரூ. 100 ஐ நெருங்கி உள்ளது.
அதேபோல், கொல்கத்தாவில் ஒரு லீட்டர் பெட்ரோல் ரூ. 108.74 ஆகவும், மும்பையில் ரூ. 106.68 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரையில், பெட்ரோல் விலை ரூ. 3.10 உயர்ந்து 103.90க்கும் டீசல் லிட்டருக்கு ரூ. 3.08 உயர்ந்து 95.47க்கும் விற்பனை ஆகிறது.
மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் மோதல்கள் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இதனால் இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில்தான் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை அதிகரித்து இருக்கிறது.
இந்த விலை உயர்வு மக்களை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து செலவுகள் மட்டுமல்லாமல் அத்தியாவசிய பெருட்களின் விலையும் மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த விலை உயர்வை கண்டித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.
பெட்ரோல், டீசல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்த்திய ஒன்றிய அரசுக்கு வன்மையான கண்டனம்.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) May 15, 2026
இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் கூறியதாவது, பெட்ரோல், டீசல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்த்திய ஒன்றிய அரசுக்கு வன்மையான கண்டனம்.
டீசல் லிட்டருக்கு ரூ. 3.08 உயர்ந்து 95.47க்கும் விற்பனை ஆகிறது. ஆட்டோ, கால்டாக்சி, டெலிவரி ஊழியர்கள் இந்த விலையுயர்வால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
ஏற்கெனவே சமையல் எரிவாயு பற்றாக்குறையால் உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்து எளிய மக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தபோது பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் குறைக்காமல் லாபம் பார்த்த ஒன்றிய அரசு இப்போது விலையுயர்ந்தபோது அதன் சுமையைப் பொதுமக்கள் மீது சுமத்தியுள்ளது.
இதன் தாக்கம் தொடர்வினையாகப் பல்வேறு தொழில்களிலும் எதிரொலிக்கும். சிறுதொழில்கள் முடங்கிப்போகும் அபாயமுள்ளது.தன் இயலாமைக்கு மக்களைப் பலியாக்குகிறது ஒன்றிய அரசு. உடனடியாக இந்த விலையுயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் எனக் கோருகிறேன்.