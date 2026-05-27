/பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு... இது 6வது முறை - சென்னை நிலவரம் என்ன?

Petrol Diesel Price Hike May 27 : பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. மே 15ஆம் தேதியில் இருந்து சுமார் 6வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, சென்னையில் பெட்ரோல் விலை ஒரு லிட்டருக்கு 33 காசுகள் உயர்ந்து, 108.20 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு 32 காசுகள் உயர்ந்து, 99.98 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது தொடர்ந்தால் பெட்ரோல் 110 ரூபாயையும், டீசல் 100 ரூபாயையும் தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.