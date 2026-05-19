/பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு... சென்னையில் இன்றைய நிலவரம் என்ன?

Petrol Diesel Price Hike : கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை சுமார் ரூ.3 அளவுக்கு உயர்ந்து மக்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இன்று ஒரே வாரத்தில் 2வது முறையாக மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது. விலை ஏற்றத்தை தொடர்ந்து, சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரத்தை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Petrol Diesel Price Hike : மத்திய கிழக்கில் தொடரும் பதற்றம் காரணமாகவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல் போக்குவரத்து இன்னும் சீராகாத காரணத்தாலும் எரிபொருள் தட்டுபாடு மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு என்பது உலகம் முழுவதும் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அந்த வகையில், இந்தியாவில் கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, இன்று மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தி உள்ளன. பெட்ரோல் அதிகபட்சமாக லிட்டருக்கு 96 காசுகளும், டீசல் 94 காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன.
சென்னையை பொருத்தவரை பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 82 காசுகள் உயர்ந்து 104.49 ரூபாய் ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 86 காசுகள் உயர்ந்து 96.11 ரூபாய் ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 87 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.98.64 ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 91 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.91.58 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
டெல்லி, சென்னையை போல் மற்ற பெருநகரங்களிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றம் கண்டிருக்கிறது. மும்பையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 91 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.107.59 ஆகவும், டீசல் 94 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.94.08 ஆகவும் விற்பனையாகிறது.
மேற்கு வங்க தலைநகர் கொல்கத்தாவில்தான் நாட்டிலேயே அதிகளவில் விலை உயர்ந்திருக்கிறது. அங்கு பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 96 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.109.70 ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 94 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.96.07 ஆகவும் காணப்படுகிறது.
|நகரம்
|உயர்த்தப்பட்ட விலை (லிட்டர்)
|விலை (லிட்டர்)
|டெல்லி
|87 காசுகள்
|ரூ.98.64
|கொல்கத்தா
|96 காசுகள்
|ரூ.109.70
|மும்பை
|91 காசுகள்
|ரூ.107.59
|சென்னை
|82 காசுகள்
|ரூ.104.49
|நகரம்
|உயர்த்தப்பட்ட விலை (லிட்டர்)
|விலை (லிட்டர்)
|டெல்லி
|87 காசுகள்
|ரூ.98.64
|கொல்கத்தா
|96 காசுகள்
|ரூ.91.58
|மும்பை
|91 காசுகள்
|ரூ.94.08
|சென்னை
|82 காசுகள்
|ரூ.96.11
கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை நாடு முழுவதும் சுமார் ரூ.3 அளவுக்கு உயர்ந்தது. இதுவே மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால், ஈரான் போர் பதற்றம் உலக கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக, அந்த மூன்று ரூபாய் விலை உயர்வு எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் நஷ்டத்திற்கு ஈடாகவில்லை என தெரிகிறது.
கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி ஈரான் போர் தொடங்கியது. அன்றில் இருந்து சுமார் 10 வாரங்களாக கச்சா எண்ணெய்யின் விலை உலக சந்தைகளில் கடுமையாக உயர்ந்து வந்தாலும், இந்தியாவில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிகரிக்காமல் விற்பனை செய்து வந்தது. ஆனால், நஷ்டத்தை தாங்கிக்கொள்ள இயலாத சூழலில், கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றம் கண்டன.
பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றம் என்பது நேரடியாக மக்களை பாதிக்கக் கூடிய ஒன்றாகும், அன்றாட செலவுகளும் அதிகரிக்கும். மேலும், சிறு வணிகர்கள், போக்குவரத்து சார்ந்த தொழில் செய்பவர்கள், பொது போக்குவரத்தை சார்ந்திருப்பவர்கள், பைக் - கார் போன்று சொந்த வாகனங்களை இயக்குபவர்கள் என பாதிப்பு அதிகளவில் இருக்கும். மேலும், பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றத்தால் மக்களின் அன்றாட தேவைகளான காய்கறி, பழங்கள், உணவுப்பொருள்களின் விலையும் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தனியார் பேருந்துகள், டாக்ஸிகள் மற்றும் இன்ன பிற போக்குவரத்திற்கான கட்டணங்கள் இனி வரும் காலங்களில் உயரலாம். அதேநேரத்தில், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் தொடர்ந்து உயரும்பட்சத்தில், வரும் நாள்களில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை என்பது மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால், பணவீக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் அபாயமும் உள்ளது.