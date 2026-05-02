  • எகிறும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? 5 நாளில் மேஜர் அறிவிப்பு.. அலர்ட் மக்களே!

எகிறும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? 5 நாளில் மேஜர் அறிவிப்பு.. அலர்ட் மக்களே!

Petrol Diesel Price Hike Latest: சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்த மத்திய அரசு முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.4 முதல் ரூ.5 வரை உயர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அறிவிப்பு 5 நாட்களில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 2, 2026, 12:39 PM IST
  • பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது
  • ரூ.4 முதல் ரூ.5 வரை உயரக் கூடும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது
  • அதோடு, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் உயரலாம்

சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
camera icon6
Summer vacation 2026
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
புதிய ரேஷன் கார்டு : இப்போது விண்ணப்பித்தால் உடனே ஓகே ஆகும் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : இப்போது விண்ணப்பித்தால் உடனே ஓகே ஆகும் - ஏன் தெரியுமா?
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
எகிறும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? 5 நாளில் மேஜர் அறிவிப்பு.. அலர்ட் மக்களே!

Petrol Diesel Price Hike Latest: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இன்னும் 5 நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.  பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 4 முதல் ரூ.5 உயர வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 

உயரப்போகும் பெட்ரோல், டீசல் விலை

மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதனால், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய்  விலை உயர்ந்து வருகிறது.  இந்தியாவை பொறுத்தவரை  கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி உள்ளிட்ட எரிபொருட்களை வளைகுடா நாடுகளில் வாங்கி வருகிறது.  கச்சா எண்ணெய் போர் பதற்றத்தால் உயர்ந்து வருகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும் போதெல்லாம் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தக் கூடும். 

ஆனால்,  எரிவாயு சிலிண்டர் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்திய போதிலும், பெட்ரோல், டீசல் விலையை இன்னும் மத்திய அரசு உயர்த்தாமல் இருக்கிறது. வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.60 உயர்த்தப்பட்டது. 

இதனால், பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்த்தப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால், பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தும் எண்ணம் இல்லை என மத்திய அரசு தெளிவான கூறிவிட்டது.   5 மாநில தேர்தல் முடிவடைந்தவுடன் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தும் என கூறப்பட்டது. ஆனால், இதற்கும் மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்தது. 

5 நாட்களில் வெளியாகும் அறிவிப்பு

இந்த நிலையில், தற்போது புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, பெட்ரோல், டீசல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.4 முதல் ரூ.5 வரை உயரக் கூடும் என தகவல் வெளியாக உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு 5 முதல் 7 நாட்களில் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாக உள்ளது. அதே நேரத்தில், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் சுமார் 40 முதல் ரூ.50 வரை உயரக் கூடும் என தகவல் கசிந்துள்ளது.  

கடைசியாக 2022ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தியது. ஒருவேளை  விலை உயர்த்தப்பட்டால், கிட்டதட்ட நான்கு ஆண்டுகளில் பெட்ரோல், டீசல் விலைகளில் ஏற்படும் முதல் மாற்றமாக இருக்கும்.   மேற்கு ஆசியாவில் உருவாகி வரும் சூழல், உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தைகளில் இருக்கும் தாக்கத்தையும் அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக  தெரிகிறது. 

பெட்ரோல், டீசல் உயர்வு குறித்தும் இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றாலும், விலை உயர்வு குறித்து இன்னும் 5 முதல் 7 நாட்களுக்குள் அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. மே 1ஆம் தேதியான நேற்று  வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ஒரே நாளில் ரூ.993 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், உணவு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. 

இதனால், மக்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகளும் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்த்தப்பட்டால்  மக்கள் மத்தியில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடும். கடந்த ஆண்டு இதே மே மாதம் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 70 அமெரிக்கா டாலாக இருந்த நிலையில், இந்த மாதம் 114 அமெரிக்கா டாலருக்கு அதிகமாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.  இதனால், பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்த மத்திய அரசு முடிவு எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.  

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

நகரம்   பெட்ரோல் விலை      டீசல் விலை
சென்னை ரூ.101.06     ரூ.92.61
மும்பை ரூ.103.54     ரூ.90.3
கொல்கத்தா ரூ.105.41   ரூ.92.02
டெல்லி ரூ.94.77 ரூ.87.67
பெங்களூரு ரூ.102.96   ரூ.90.99
ஹைதராபாத் ரூ.107.46 ரூ.95.70
ஜெய்ப்பூர் ரூ.105.03    ரூ.90.49
லக்னோ ரூ.94.73    ரூ.87.86

மேலும் படிக்க: பெட்ரோல் விலை உயர்வு... மே 1 முதல் அமல் - உலக சந்தையின் தாக்கம்!

மேலும் படிக்க: சிலிண்டர் விலை ரூ.993 உயர்வு... ஷாக்கில் மக்கள் - பெட்ரோல், டீசல் விலை அப்டேட்

மேலும் படிக்க: உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? லிட்டருக்கு இவ்வளவா.. மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்!

