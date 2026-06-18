/பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையப்போகுது: உலக சந்தையில் கிடுகிடுவென சரியும் கச்சா எண்ணெய் ரேட்!!

Petrol Diesel Price: பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் விரைவில் குறிப்பிடத்தக்க சரிவை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக சர்வதேச சந்தை வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே ஏற்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலைகள் தொடர்ந்து சரிந்து வருகின்றன. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹார்மூஸ் நீரிணை திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நிலைமை சற்று சீராகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. கப்பல் போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்ப சிறிது காலம் எடுக்கும் என்றாலும், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்என்ஜி (LNG) விலைகள் குறைவதால் உலகளாவிய சந்தைகள் நிம்மதி அடைந்துள்ளன. ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து, பிரெண்ட் (Brent) கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய்க்கு 78 டாலராகக் குறைந்துள்ளது. அதேவேளையில், WTI கச்சா எண்ணெய் விலையும் ஒரு பீப்பாய்க்கு 76 டாலருக்கும் குறைவாகக் குறைந்துள்ளது.
கச்சா எண்ணெய் விலைகள் குறைந்த போதிலும், உள்நாட்டு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகளை மாற்றியமைக்கவில்லை. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் கடைசியாக மே 25 அன்று உயர்த்தப்பட்டன. அதன்பிறகு எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. பிப்ரவரி 28 அன்று இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே மோதல் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய்க்கு 125 டாலராக உயர்ந்திருந்தது. சமீபத்திய விலை குறைவு உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. படிப்படையான இந்தியாவிலும் இதன் தாக்கம் தெரியும் என்றும், விலைகள் குறையத் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பதற்றங்கள் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையை நேரடியாகப் பாதித்திருந்தன.
எனினும், தற்போதைய நிலையில், இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் குறைவதற்கான சற்று நேரம் எடுக்கலாம். கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய்க்கு 100 டாலரிலிருந்து சுமார் 75 டாலராகக் குறைந்திருந்தாலும், போர் தொடங்குவதற்கு முந்தைய விலைகளை விட இது கணிசமாக அதிகமாகவே உள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் இந்திய எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் பெரும் இழப்பைச் சந்தித்துள்ளன; அவை அந்த இழப்பிலிருந்து மீண்டு வரக் கால அவகாசம் தேவைப்படலாம்.
ஜூன் 18 நிலவரப்படி நான்கு முக்கிய நகரங்களில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள்
|நகரம்
|பெட்ரோல் (ரூ.)
|டீசல் (ரூ.)
|சென்னை
|107.74
|99.55
|டெல்லி
|102.12
|95.20
|மும்பை
|111.18
|97.83
|கொல்கத்தா
|113.5
|99.82
மே 15 முதல் மே 25 -க்குள் காணப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றம்
|தேதி
|பெட்ரோல்
|டீசல்
|மே 15
|₹3
|₹3
|மே 19
|₹0.87
|₹0.91
|மே 23
|₹0.87
|₹0.91
|மே 25
|₹2.61
|₹2.71