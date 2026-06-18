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பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையப்போகுது: உலக சந்தையில் கிடுகிடுவென சரியும் கச்சா எண்ணெய் ரேட்!!

Petrol Diesel Price: சமீபத்திய விலை குறைவு உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. படிப்படையான இந்தியாவிலும் இதன் தாக்கம் தெரியும் என்றும், விலைகள் குறையத் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:57 AM IST
பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையப்போகுது: உலக சந்தையில் கிடுகிடுவென சரியும் கச்சா எண்ணெய் ரேட்!!
Image Credit: Petrol, Diesel Price (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையப்போகுது: உலக சந்தையில் கிடுகிடுவென சரியும் கச்சா எண்ணெய்
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