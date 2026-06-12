/பெட்ரோல், டீசல் வாங்க புதிய வரம்பு: இனி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான்... மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு

Petrol, Diesel Shortage: மேற்கு ஆசிய மோதலால் எரிபொருள் விநியோகம் குறித்த பதற்றம் உலக நாடுகள் இடையே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. இந்தியாவும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. மத்திய அரசு எரிபுருள் சிக்கனத்தை அதிகரிக்கவும், கள்ளச் சந்தைகளில் எரிபொருள் பதுக்கப்படாமல் இருப்பதை தடுக்கவும், பொது மக்களுக்கு தேவையான சப்ளை தொடரவும் பல வித நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது.
இதற்கிடையில், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பெரிய நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் நிலையங்களில் டீசல் வாங்குவதற்கு மத்திய அரசு வியாழக்கிழமை தடை விதித்ததுடன், ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டர் என்ற வரம்பையும் நிர்ணயித்தது.
பிடிஐ செய்திப்படி, ஜூன் 11 அன்று, 'மோட்டார் ஸ்பிரிட் மற்றும் அதிவேக டீசல் (சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் விநியோகத்தை தற்காலிகமாக ஒழுங்குபடுத்துதல்) ஆணை, 2026'-ஐ அரசாங்கம் வெளியிட்டது. இந்த ஆணை 90 நாட்கள் வரை அமலில் இருக்கும், மேலும் புதிய அரசாணை மூலம் இது நீட்டிக்கப்படலாம்.
உங்களிடம் டீசல் கார் இருந்தால், தினசரி 200 லிட்டர் என்ற வரம்பு நடைமுறையில் உங்களைப் பாதிக்காது. இந்தியாவில் பயணிகள் கார்களின் எரிபொருள் தொட்டிகள் பொதுவாக 35 முதல் 60 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்டவை. இருசக்கர வாகனங்களின் கொள்ளளவு இதைவிட மிகக் குறைவு. பெரும்பாலான சாதாரண மோட்டார் சைக்கிள்கள் சுமார் 10 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்டவை. நீங்கள் வழக்கம்போல உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களில் டீசலைத் தொடர்ந்து வாங்கலாம்.
அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் விதிமீறல்கள் தண்டனைக்குரியதாக இருக்கும். ஒரு சிறப்பு அறிவிப்பின் மூலம், குறிப்பிட்ட நுகர்வோர், வாங்குபவர் பிரிவுகள் அல்லது பிராந்தியங்களை இந்த உத்தரவிலிருந்து அரசு விலக்களிக்கலாம்.
இனி எந்தவொரு வாடிக்கையாளரோ அல்லது வாகனமோ ஒரு சில்லறை விற்பனை நிலையத்திலிருந்து ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டருக்கு மேல் டீசல் வாங்க முடியாது.
பெட்ரோல் நிலையத்தில் வாங்கப்பட்ட டீசலை மீண்டும் விற்கவும் முடியாது.
மிக முக்கியமாக, தொழிற்சாலைகள், தொலைத்தொடர்பு டவர்கள் மற்றும் டீசல் ஜெனரேட்டர்களை இயக்கும் பெரிய நிறுவனங்கள் போன்ற தொழில்துறை, வணிக மற்றும் நிறுவனப் பயனர்கள் இனி சில்லறை எரிபொருள் நிலையங்களிலிருந்து பெட்ரோல் அல்லது டீசலை வாங்கவே முடியாது. அவர்கள் இனி தங்களுக்குத் தேவையானவற்றை பிரத்யேக நுகர்வோர் பெட்ரோல் நிலையங்கள் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொத்த விற்பனை மையங்கள் மூலமாகவே பெற வேண்டும்.
மேற்கு ஆசியாவில் நடந்து வரும் மோதல், உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தையும் கப்பல் போக்குவரத்து வழித்தடங்களையும் சீர்குலைத்துள்ளது. உலகளாவிய எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பங்கைக் கையாளும் முக்கியப் பாதையான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில், பிப்ரவரி மாத இறுதியில் நெருக்கடி தொடங்கியதிலிருந்து பெரும் இடையூறுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையை உயர்த்தியுள்ளது.
பெட்ரோல், டீசல் விலை: மொத்த விநியோக மையங்களுக்கும் பெட்ரோல் நிலையங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் உள்ளிட்ட எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் இந்தக் கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தின் உத்தரவு அறிவுறுத்துகிறது. எரிபொருள் பதுக்கல், கள்ளச்சந்தை மற்றும் அனுமதியின்றி தேவையற்ற இடங்களுக்கு அனுப்புதல் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேசங்களும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
விலை வித்தியாசத்தைப் பயன்படுத்தி ஆதாயம் பெற சில்லறை விற்பனை நிலையங்களைப் பயன்படுத்திய பெரிய அளவிலான வாங்குபவர்களைக் குறிவைத்தே இந்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. சாதாரண நுகர்வோருக்குக் கிடைக்க வேண்டிய எரிபொருள் இவர்களால் திசைதிருப்பப்படுவதாகவும், இதனால் உள்ளூர் அளவில் பற்றாக்குறை மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகளில் இடையூறு ஏற்படும் அபாயம் உருவாவதாகவும் அரசு வாதிடுகிறது.
உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தபோதிலும், இந்தியாவில் சில்லறை எரிபொருள் விலைகள் நிலையாகவே வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஹார்முஸ் (Hormuz) பகுதியில் இடையூறு தொடங்கிய பிறகு, விலையை உயர்த்தத் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, முதல் 76 நாட்களுக்கு அரசு விலையை மாற்றாமல் நிலையாக வைத்திருந்ததாக அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தற்போதைய புவிசார் அரசியல் சூழல் பெட்ரோலிய விநியோகச் சங்கிலிகள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளைப் பாதித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதுபோன்ற கணிக்க முடியாத சூழல்கள் சரியான முறையில் கையாளப்பட வேண்டும் என்றும் அரசு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.