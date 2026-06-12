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பெட்ரோல், டீசல் வாங்க புதிய வரம்பு: இனி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான்... மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு

Petrol, Diesel Shortage: புதிய விதிமுறைகளின்படி, சில்லறை எரிபொருள் நிலையங்களில் உள்ள விற்பனையாளர்கள், ஒரு நாளில் ஒரு வாடிக்கையாளர் அல்லது வாகனத்திற்கு 200 லிட்டருக்கும் அதிகமான அதிவேக டீசலை (HSD) விற்பனை செய்யக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:29 PM IST
பெட்ரோல், டீசல் வாங்க புதிய வரம்பு: இனி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான்... மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு
Image Credit: Petrol Diesel Purchase Restrictions (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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