பயப்படாதீங்க மக்களே... LPG தட்டுப்பாடு இல்லை - நல்ல செய்தி சொன்ன மத்திய அரசு

Petroleum Ministry On LPG Issue: பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் சுஜாதா சர்மா டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "வீடுகளுக்கு வழக்கம்போல் விநியோகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் திட்டவட்டம். நாடு முழுவதும் LPG சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் தேக்கமோ, தட்பாடோ ஏதும் இல்லை. சிலிண்டர் விநியோகம் தொடர்பாக பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்.
ரிசர்வேஷன் அதிகரிப்பு
தேவையற்ற அச்சத்தால் வரிசையில் நிற்க வேண்டாம். LPG விற்பனையாளரிடமும் LPG தட்டுபாடு ஏதுமில்லை. பெட்ரோல், டீசலை வாங்க பெட்ரோல் பங்கை முற்றுகையிடாதீர். போருக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் சராசரியாக 55.7 லட்சமாக இருந்த LPG முன்பதிவுகள், தற்போது 75.7 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. அனைத்து பெட்ரோல் பம்புகளிலும் போதுமான அளவு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் கிடைக்கிறது... LPG-ஐ பொறுத்தவரை, கவலையளிக்கும் விஷயமாகவே அது இல்லை, என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இருப்பினும் கடுமையான சூழ்நிலை இருந்தபோதிலும், நமது 25,000 விநியோகஸ்தர்களிடம் தட்டுபாடு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் இல்லை. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம், பீதியில் கொள்முதல் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என அனைத்து குடிமக்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என பேசினார்.
நாம் தன்னிறைவு பெற்றுள்ளோம்...
மேலும் அவர், "கச்சா எண்ணெய்யை பொருத்தவரை, நம்மிடம் 258 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் சுத்திகரிப்பு திறந் உள்ளது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் உற்பத்தியில் நாம் தன்னிறைவு பெற்றுள்ளோம். இதன் விளைவாக, இந்த எரிபொருள்கள் இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. நமது அனைத்து கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் தற்போது 100% திறனில் அல்லது அதற்கும் அதிகமான திறனில் இயங்குகின்றன. சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் போதுமான அளவு கச்சா எண்ணெய் வைத்திருக்கின்றன. விநியோகமும் தொடர்ந்து சீராக இருக்கும் வகையில் பார்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
அதிகரித்த LPG உற்பத்தி
வீட்டு உபயோகத்திற்கு LPG தடையற்ற விநியோகம் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், மருத்துவமனைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் LPG விநியோகம் வழங்கப்படுகிறது. உள்நாட்டு LPG உற்பத்தியும் 30% இன்று அதிகரித்துள்ளது. மார்ச் 5ஆம் தேதியுடன் ஒப்பிட்டால், நமது சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் தற்போது 30% அதிக LPG-ஐ. வணிக சிலிண்டரை பொறுத்தவரை, முன்னுரிமை விநியோகத்தை எளிதாக்க அவை மாநில அரசுகளின் வசம் வைக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னுரிமை அளவுகோல்களை நிர்ணயித்து, இந்த வணிக ரீதியான நுகர்வோரை திறம்பட சென்றடைவதை உறுதி செய்யுமாறு மாநில அரசுகளை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பீதி வேண்டாம்
உள்நாட்டில் நுகர்வோருக்கு PNG (குழாய் இயற்கை எரிவாயு) மற்றும் CNG (அமுக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு) உள்ளிட்டவற்றின் விநியோகத்தில் எந்தவித தடங்களும், தட்டுபாடும் இல்லாமல் உறுதிசெய்யப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், பீதி அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. மேலும், முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் அதை சுற்றிய பகுதிகளில், வணிக ரீதியான நுகர்வோர் பலர் தற்போது LPG விநியோகங்களை நம்பியிருப்பதால் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
வணிக நுகர்வோர் கவனத்திற்கு...
மத்திய அரசு அவர்களின் கவலைகளை போக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. அத்தகைய அனைத்து வணிக நுகர்வோரும் PNG இணைப்பை பெற தங்களின் உள்ளூர் நகர எரிவாயு விநியோக நெட்வோர்க்கின் வழங்குநரையோ அல்லது அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட டீலரை தொடர்புகொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்றார். வணிக ரீதியான சிலிண்டருக்கே தற்போது தட்டுப்பாடு நீடிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முடிந்தால் PNG-க்கு மாறிவிடுங்கள்...
மேலும் கூறிய அவர், "LNG விநியோகங்களுக்கு எந்த பற்றாக்குறையும் இல்லை. LPG பற்றாக்குறையும் இல்லை. அனைத்து நுகர்வோரிடமும் நான் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுக்கிறேன். LPG-ல் இருந்து PNG-க்கு மாறக்கூடியவர்கள் உடனடியாக மாறலாம். உங்களிடம் நான் குறிப்பிட்டது போல், உடனடியாக PNG-க்கு மாறுவதற்கு 6 கோடி குடும்பங்கள் உள்ளன. இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், வீட்டு உபயோகத்திற்கான LPG-ஐ எங்களால் வழங்க முடியுமா...? இல்லையா...? என்பதுதான். அதற்கு பதில், ஆம் முடியும் என்பதே..." என்றார்.
