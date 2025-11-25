English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
டெல்லியில் 6 வயது சிறுவன் மீது பிட்புல் நாய் கொடூரத் தாக்குதல்..காது துண்டானது!

Latest Delhi Crime News: வீட்டுக்குள் இருந்து வந்த பிட்புல் நாய் தெருவில் விளையாடிக்கொண்டு இருந்த சிறுவன் மீது ஆக்ரோஷமாக பாய்ந்து கடித்துக் குதறியதில், சிறுவன் பலத்த காயம் மற்றும் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதி.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 25, 2025, 02:05 PM IST

டெல்லியில் 6 வயது சிறுவன் மீது பிட்புல் நாய் கொடூரத் தாக்குதல்..காது துண்டானது!

Pitbull Attack Boy in Delhi: டெல்லியின் பிரேம் நகர் பகுதியில் 6 வயது சிறுவன் ஒருவன் பிட்புல் நாய் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்தான். இந்தத் தாக்குதலில் சிறுவனின் காதுகளில் ஒன்று துண்டிக்கப்பட்டது. அவனது தலை, முகம் மற்றும் உடலில் ஆழமான காயங்கள் ஏற்பட்டன. இந்தச் சம்பவம் சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது, மேலும் அந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. என்ன நடந்தது? விவரங்களை பார்ப்போம்.

6 வயது சிறுவனை கொடூரமாகத் தாக்கிய நாய்:

டெல்லியில் நடந்த ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவத்தில், அண்டை வீட்டாரின் செல்லப் பிராணியான பிட்புல் நாய் ஒன்று 6 வயது சிறுவன் மீது கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் வடமேற்கு டெல்லியின் பிரேம் நகர் பகுதியில், தனது வீட்டின் வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த 6 வயது சிறுவன் ஒருவனை அண்டை வீட்டாரின் பிட்புல் நாய் ஒன்று திடீரெனத் தாக்கியது.

இந்தத் தாக்குதலில் சிறுவன் பலத்த காயமடைந்தார். மேலும், அவனது வலது காது நாய் கடித்ததில் துண்டிக்கப்பட்டது. தலையின் பின்புறத்திலும் பல ஆழமான கடி காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

இதனையடுத்து அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் சிறுவன் மீட்கப்பட்டு, தற்போது சபதர்ஜங் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறான்.

நவம்பர் 23 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

நாயின் உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை: 

நாயின் உரிமையாளரான ராஜேஷ் பால் (50) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இது தொடர்பாக இந்திய தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் பிஎன்எஸ் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தற்போது நாயின் நிலை என்ன?

மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அந்த நாயைக் கைப்பற்றி, விலங்கு பிறப்புக் கட்டுப்பாடு மையத்திற்கு (ABC Centre) அனுப்பியுள்ளனர். அந்த நாய் மீண்டும் விடுவிக்கப்படாது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

விவாதத்தை ஏற்படுத்திய நாய் கடி சம்பவம்:

இந்தச் சம்பவம், செல்லப் பிராணிகளைப் பராமரிப்பது மற்றும் அதற்கான உரிமம் பெறுவது குறித்து டெல்லியில் தீவிர விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

