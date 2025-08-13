செம்டம்பரில் பிரதமர் மோடி - அதிபர் ட்ரம்ப் சந்திப்பு?... வரி போருக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ள முக்கிய தகவல்

அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்ய முடியாமல் உள்ளது. டிரம்ப் இந்தியா மீது ஐம்பது சதவீத வரிகளை விதித்தார். இந்த வரி பதற்றத்திற்கு மத்தியில், இப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் அமெரிக்கா செல்ல இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அரசியல் மற்றும் இராஜதந்திர கண்ணோட்டத்தில், இது ஒரு பெரிய சந்திப்பாக இருக்கும். அடுத்த மாதம் நியூயார்க் நகரில் நடைபெறும் ஐநா பொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ளலாம் என கூறப்படுகிறது. அந்த பயணத்தின் போது, அவர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பையும் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது.
செப்டம்பரில் நடைபெறும் மாநாடு
வர்த்தகம் மற்றும் வரி தொடர்பான முக்கியமான பிரச்சினைகள் இரு தலைவர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்பில் விவாதிக்கப்படலாம். ஐ.நா. பொதுச் சபைக் கூட்டத்தின் போது பிரதமர் மோடி மற்ற உலகத் தலைவர்களுடன் உயர்மட்ட சந்திப்புகளையும் நடத்துவார். இதில் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியும் உள்ளார். இந்த மாநாடு செப்டம்பரில் நடைபெறும், உலகத் தலைவர்கள் செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதியுடன் தொடங்கும் வாரத்தில் நியூயார்க்கை அடைவார்கள். பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சந்தித்தால், ஏழு மாதங்களில் இரு தலைவர்களின் இரண்டாவது சந்திப்பாக இது இருக்கும்.
வரிக் கொள்கை தொடர்பாக உறவுகளில் பதற்றம்
பிரதமர் மோடி பிப்ரவரியில் வெள்ளை மாளிகைக்குச் சென்றார். இருப்பினும், டிரம்பின் இரண்டாவது பதவிக்காலத்தில், வரிக் கொள்கை தொடர்பாக உறவுகளில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பது விவசாயம் மற்றும் பால் துறையை அமெரிக்க சந்தைக்குத் திறப்பதாகும். இந்திய விவசாயிகள் நலன் இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என்பதால், இதற்கு இந்தியா உடன்படவில்லை. இதற்கிடையில், டிரம்ப் இந்தியா மீது 25% வரியையும், ரஷ்யாவிலிருந்து தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்குவதற்கு கூடுதலாக 25% வரியையும் அறிவித்தார். இது மொத்த வரியை 50% ஆக உயர்ந்தது.
ரஷ்ய எண்ணெய் கொள்முதல் பிரச்சினை
அமெரிக்கா விதித்துள்ள வரிகளில் 25% ஆகஸ்ட் 7 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. ஆகஸ்ட் 27 முதல் 50% வரி அமலுக்கு வரும். இந்த காலக்கெடுவுக்கு முன்பு, இரு நாடுகளும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை விரைவாக இறுதி செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன. ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்கும் பிரச்சினையும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சர்ச்சைக்கு ஒரு காரணமாகும். இந்த கொள்முதல் ரஷ்யா உக்ரைன் போரை தொடர உதவுகிறது என்று வெள்ளை மாளிகை கூறுகிறது. எண்ணெய் இறக்குமதியைக் குறைக்க டிரம்ப் இந்தியா மீது அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது.
இதற்கு பதிலளித்த இந்தியா, அமெரிக்காவே ரஷ்யாவிடமிருந்து யுரேனியம், ரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்களை வாங்குகிறது என்றும், இதற்கு இந்தியாவும் ஆட்சேபனைகளை எழுப்பியுள்ளது என்றும் கூறியது. தற்போது, ஆகஸ்ட் 15 அன்று டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இடையேயான சந்திப்பை இந்தியா உற்று நோக்கி வருகிறது. இந்த சந்திப்பில், மூன்று ஆண்டுகளாக நடந்து வரும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவது குறித்து விவாதம் நடைபெறுகிறது. இது இந்தியா-அமெரிக்கா-ரஷ்யா உறவுகளில் நிலவும் சமன்பாட்டை பாதிக்கலாம்.
