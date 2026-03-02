மேற்கு ஆசியப் போர் குறித்து மௌனம் கலைத்த பிரதமர் மோடி.. இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து ஆழ்ந்த கவலை!

மேற்கு ஆசியா போர் செய்திகள்: மேற்கு ஆசியாவில் தற்போது நிலவி வரும் சூழல், குறிப்பாக இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான தீவிர மோதல்கள் உலக நாடுகளிடையே பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இது குறித்து தனது ஆழ்ந்த கவலையையும் இந்தியாவின் தெளிவான நிலைப்பாட்டையும் டெல்லியில் நடைபெற்ற சந்திப்பின் போது வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னியுடன் இணைந்து ஆற்றிய உரையில், போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ள இந்த இக்கட்டான தருணத்தில் "வன்முறையைத் தவிர்த்து, பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திர ரீதியிலான அணுகுமுறைகள் மூலமே அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியும்" என்பதை இந்தியா உறுதியாக நம்புவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதின் முக்கிய அம்சங்கள்
- மத்திய கிழக்கில் (மேற்கு ஆசியா) ஏற்பட்டுள்ள இந்த போர்ச் சூழல் இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை மற்றும் பாதுகாப்பிற்குப் பல சவால்களை முன்னிறுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முக்கியத் தகவல்கள் இதோ:
- எந்தவொரு மோதலிலும் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதையும், உடனடியாகப் போர் நிறுத்தப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுடனான தொலைபேசி உரையாடலின் போது மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
- அந்தப் பிராந்தியத்தில் வசிக்கும் சுமார் 90 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்களின் பாதுகாப்புதான் தற்போதைய இந்தியாவின் முதல் முன்னுரிமையாக உள்ளது. குறிப்பாகப் போர் நடைபெறும் பகுதிகளில் உள்ள நமது குடிமக்களைப் பாதுகாப்பாக மீட்கவும் அல்லது அவர்களது பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுடன் இந்தியா தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது.
- அமீரகத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களைக் கடுமையாகக் கண்டித்துள்ள பிரதமர் மோடி, இந்தியாவின் மிக நெருங்கிய நட்பு நாடான அமீரகத்தின் இறையாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு இந்தியா எப்போதும் துணை நிற்கும் என்பதைத் தெளிவாகப் பதிவு செய்துள்ளார்.
- ஈரான் மீது நடத்தப்பட்ட வான்வழித் தாக்குதல்கள் மற்றும் ஈரானியத் தலைவரின் மறைவு குறித்து நேரடியாக எந்தவொரு இரங்கல் செய்தியோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வ கருத்தோ தெரிவிக்காதது, இந்தியா தனது பிராந்தியக் கூட்டாளிகளான வளைகுடா நாடுகளின் பாதுகாப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதைக் காட்டுகிறது.
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை - இந்தியா வலியுறுத்தல்
மேற்கு ஆசியா என்பது இந்தியாவின் எரிசக்தித் தேவைக்கும், லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் மிக முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதால், அங்கு அமைதி திரும்புவது இந்தியாவின் தேசிய நலனுக்கு மிகவும் அவசியமானது. மோடியின் இந்த அறிக்கை, உலகரங்கில் ஒரு பொறுப்புள்ள நாடாக இந்தியா அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்கு ஆசியா போர்: இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன? 5 முக்கிய அம்சங்கள்
1. மேற்கு ஆசியாவின் தற்போதைய சூழல் குறித்து பிரதமர் மோடியின் முக்கிய செய்தி என்ன?
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர்ச் சூழல் ஆழ்ந்த கவலைக்குரியது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். வன்முறைக்குத் தீர்வு காண வன்முறை வழியல்ல, மாறாக பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திர ரீதியிலான அணுகுமுறைகளே நிரந்தரத் தீர்வைத் தரும் என்பது இந்தியாவின் தெளிவான நிலைப்பாடாகும்.
2. வளைகுடா நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?
அங்குள்ள சுமார் 90 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்களின் பாதுகாப்பே தற்போதைய முதன்மையான முன்னுரிமை (Priority) என்று பிரதமர் கூறியுள்ளார். இதற்காகப் பாதுகாப்பு அமைச்சரவைக் குழு (CCS) கூட்டப்பட்டு, அந்தந்த நாட்டு அரசாங்கங்களுடன் இணைந்து இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
3. இஸ்ரேல் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத் தலைவர்களுடன் பிரதமர் பேசியது என்ன?
இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவிடம் பேசுகையில், போர் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் வலியுறுத்தினார். அதேபோல், ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யானுடன் பேசுகையில், அமீரகம் மீதான தாக்குதல்களைக் கடுமையாகக் கண்டித்ததுடன், இந்தியா என்றும் அமீரகத்திற்குத் துணையாக இருக்கும் என்று உறுதியளித்தார்.
4. ஈரானியத் தலைவரின் மறைவு குறித்து இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன?
ஈரானியத் தலைவரின் மறைவு குறித்து பிரதமர் மோடியோ அல்லது இந்திய அரசோ தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வமான இரங்கல் செய்தியோ அல்லது நேரடித் தகவலையோ வெளியிடவில்லை. இந்தியா தனது நீண்டகால நட்பு நாடுகளான வளைகுடா நாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் தனது சொந்த நாட்டின் இறையாண்மைக்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்பதை இது காட்டுகிறது.
5. இந்தப் போர்ச் சூழல் இந்தியாவை எப்படிப் பாதிக்கும்?
போர் நீடித்தால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, சர்வதேச வர்த்தகப் பாதைகளில் பாதிப்பு மற்றும் விமானப் போக்குவரத்துத் தடைகள் போன்றவை இந்தியப் பொருளாதாரத்தைச் சவாலுக்கு உள்ளாக்கலாம். இதனால்தான், பிராந்திய அமைதி மற்றும் நிலைத்தன்மையை இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
