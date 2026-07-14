/நந்த் கிஷோர் கோயங்கா ஒரு எழுச்சியூட்டும் ஆளுமை! சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் அனுப்பிய இரங்கல் கடிதம்

எசல் குழுமத்தின் (Essel Group) நிறுவனர் மற்றும் தலைவரான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர் கோயங்கா, ஜூலை 13 திங்கட்கிழமை மதியம் 12:30 மணியளவில் மும்பையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார். அவருக்கு வயது 96. அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு அவர் எழுதியுள்ள இரங்கல் கடிதத்தில், மறைந்த திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா எழுச்சியூட்டும் ஆளுமையாகத் திகழ்ந்தவர் என தெரிவித்துள்ளார்.
திரு நந்த கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவுக்காக, டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனுப்பியுள்ளன் இரங்கல் கடிதத்தின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா ஜி அவர்களின் மறைவுச் செய்தியைக் கேட்டு தான் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்ததாகவும், இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் சுபாஷ் சந்திரா அவர்களுக்கும் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் எழுதியுள்ளார்.
'எழுச்சியூட்டும் ஆளுமையாகத் திகழ்ந்த திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா ஜி, தனது பொது வாழ்க்கை முழுவதும் கடின உழைப்புக்கு மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை அளித்தார். குடும்பத் தொழிலுக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாகத் திகழ்ந்த அவர், தனது கொள்கைகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் மூலம் குழுமத்தின் பயணத்திற்குப் பங்களித்தார்.' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி திரு நந்த கிஷோர் கோயங்காவை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'அவர் தொழில்முறை மரபுகளை வளப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், தனது சமூகப் பொறுப்புகளையும் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் நிறைவேற்றினார். ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தின் சேவை, அமைப்பு, தேசமே முதன்மை என்ற கொள்கைகளால் உத்வேகம் பெற்ற அவரது வாழ்க்கை, எளிமைக்கும் பொதுநல உணர்வுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது.' என பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'அவரைப் பலமுறை சந்திக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது, அவருடைய கனிவான குணம் என் நினைவில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். அவருடைய மறைவு, சமூகத்திற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா அவர்கள் இப்போது நம்முடன் இல்லை, ஆனால் அவரது வளமான வாழ்க்கை வரும் தலைமுறைகளுக்கு வழிகாட்டும். அவரது பாசம், நினைவுகள் மற்றும் போதனைகள் என்றும் அவரது குடும்பத்துடன் நிலைத்திருக்கும்.
இந்தத் துயரத்தைத் தாங்கிக்கொள்ள, உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நலம் விரும்பிகளுக்கும் இறைவன் வலிமையையும் பொறுமையையும் அளிக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன்.' என பிரதமர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திரு நந்த கிஷோர் கோயங்காவின் உடல், மரைன் டிரைவ் பகுதியில் உள்ள வசந்த் சாகர், 'ஏ' சாலையில் (A Road) பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. அவரது இறுதிச் சடங்குகள் புதன்கிழமை காலை ஹரியானா மாநிலம் ஹிசார் மாவட்டத்தில் உள்ள அக்ரோஹாவில் உள்ள கோயங்கா கார்டனில் நடைபெறும்.
சிறந்த சமூக சேவகரான நந்த கிஷோர் கோயங்கா, ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக சங்கத்தின் (RSS) அர்ப்பணிப்புள்ள தொண்டராகத் திகழ்ந்தார். அவர் செப்டம்பர் 28, 1930 அன்று பிறந்தார். அவர் அந்த அமைப்பில் பல முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தார். வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் இருந்தபோதிலும், கோயங்கா சமூக சேவை மற்றும் கோ-சம்ரக்ஷணை (பசு பாதுகாப்பு) ஆகியவற்றில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்.
வைஸ்ய சமூகத்தை ஒன்றிணைக்க அவர் அயராத முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். மகாராஜா அக்ரசேனின் தலைநகராகவும், அகர்வால் வணிகர்களின் மையமாகவும் திகழும் அக்ரோஹாவின் மேம்பாட்டில் அவர் முக்கிய பங்காற்றினார். கோயங்காவின் உடல் அவரது பூர்வீக நகரமான ஹரியானாவின் ஹிசாருக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்குள்ள கிருஷ்ணா மண்டி, 166 கோயங்கா ஹவுஸ் என்ற அவரது இல்லத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படும்.
இறுதிச் சடங்குகள் ஜூலை 15 புதன்கிழமை காலை 11:00 மணிக்கு ஹரியானாவின் ஹிசாரில் நடைபெறும்.