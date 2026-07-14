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நந்த் கிஷோர் கோயங்கா ஒரு எழுச்சியூட்டும் ஆளுமை! சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் அனுப்பிய இரங்கல் கடிதம்

திரு நந்த கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவு குறித்து, டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதியுள்ள இரங்கல் கடிதத்தில், மறைந்த  திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா எழுச்சியூட்டும் ஆளுமையாகத் திகழ்ந்தவர் என தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:45 PM IST
நந்த் கிஷோர் கோயங்கா ஒரு எழுச்சியூட்டும் ஆளுமை! சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் அனுப்பிய இரங்கல் கடிதம்
Image Credit: Condolence Letter sent by Prime Minister Narendra Modi to Dr. Subhash Chandra on the passing of Mr. Nand Kishore Goenka (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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