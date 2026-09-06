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நிஜமான OG இவர்கள்தான்: SRCC கல்லூரி விழாவில் பிரதமர் மோடி அதிரடி பேச்சு

பிரதமர் மோடி சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 5, 2026) அன்று டெல்லியில் உள்ள ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ் (SRCC) மாணவர்களிடையே உரையாற்றினார். இந்த நிகழ்வு நாட்டு மக்களால் மிகவும் ஆர்வத்துடன் கவனிக்கப்பட்டது. மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து கல்லூரிக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி மனம் விட்டி இந்தியாவின் இளைய சமூகத்தினரிடையே உரையாற்றினார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 06, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:23 AM IST
நிஜமான OG இவர்கள்தான்: SRCC கல்லூரி விழாவில் பிரதமர் மோடி அதிரடி பேச்சு
Image Credit: PM Modi in SRCC (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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