/நிஜமான OG இவர்கள்தான்: SRCC கல்லூரி விழாவில் பிரதமர் மோடி அதிரடி பேச்சு

PM Modi in SRCC: பிரதமர் மோடி சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 5, 2026) அன்று டெல்லியில் உள்ள ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ் (SRCC) மாணவர்களிடையே உரையாற்றினார். இந்த நிகழ்வு நாட்டு மக்களால் மிகவும் ஆர்வத்துடன் கவனிக்கப்பட்டது. மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து கல்லூரிக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி மனம் விட்டி இந்தியாவின் இளைய சமூகத்தினரிடையே உரையாற்றினார்.
இந்நிகழ்வின் போது, அவர் 'Gen Z' (இன்றைய இளைய தலைமுறையினர்) பயன்படுத்தும் "OG" போன்ற பேச்சுவழக்குச் சொற்களைப் பயன்படுத்தினார். மேலும், 2026-ஆம் ஆண்டின் மிகவும் பிரபலமான திரைப்படமான "துரந்தர்" (Dhurandhar) குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதற்கு முன் 2013-ஆம் ஆண்டில் பிரதமர் மோடி இந்த கல்லூரிக்கு சென்றார். 13 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் அக்கல்லூரிக்கு வந்த பிரதமர் மோடி, தனது முந்தைய உரையை நினைவு கூர்ந்தவாறு தனது பேச்சைத் தொடங்கினார்.
"2013-இல் நான் கூறியது எனது உறுதியான நம்பிக்கையாக இருந்தது," என்று மாணவர்களிடம் அவர் கூறினார். "SRCC-யின் முன்னாள் மாணவராக இருப்பது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம்" என்று குறிப்பிட்ட அவர், SRCC முன்னாள் மாணவர்களை "உண்மையான OG-க்கள்" (சிறந்தவர்கள்/முன்னோடிகள்) என்றும் வர்ணித்தார்.
மாணவர்களிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி, அவர்கள் "துரந்தர்களாக" (அதாவது ஜாம்பவான்களாகவோ அல்லது சாம்பியன்களாகவோ) இல்லாவிட்டாலும், சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார்.
"நீங்கள் ஒரு 'துரந்தராக' இல்லாவிட்டாலும், உங்கள் குரலை நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும்," என்று அவர் கூறினார். "மீண்டும் திரும்பிப் பார்ப்பது" (revisit) என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தி, 2013-இல் அவர் கடைசியாக உரையாற்றியபோது இந்தியாவின் நிலை எப்படி இருந்தது என்பதைத் திரும்பிப் பார்க்குமாறு இளைய தலைமுறையினரை அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான UPA அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருந்தபோதும், தான் குஜராத் முதல்வராக இருந்தபோதும், அக்காலகட்டத்தில் செய்தித்தாள்களில் என்ன செய்திகள் வெளியாகின என்பதை இணையத்தில் செக் செய்யுமாறு மாணவர்களை அவர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், SRCC-யின் புகழ்பெற்ற முன்னாள் மாணவர்களை நினைவு கூர்ந்தபோது, "SRCC-யின் முன்னாள் மாணவர்கள் உண்மையிலேயே சிறப்பானவர்கள். உங்கள் மொழியில் சொல்வதானால், முன்னாள் மாணவர்களே இந்த நிறுவனத்தின் முக்கியத் தூண்கள்," என்று அவர் கூறினார்.
2013-ஆம் ஆண்டில் இந்தியா பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள், பணவீக்கம் மற்றும் ஊழல் போன்ற பல சவால்களை எதிர்கொண்டிருந்ததாக பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார்.
"பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் மிகக் குறைவாக இருந்தது. அதே சமயம் பணவீக்கம் உச்சத்தில் இருந்தது. ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகளும் உச்சத்தை எட்டியிருந்தன," என்று அவர் கூறினார். அக்காலகட்டத்தின் சூழல் விரக்தி மற்றும் நம்பிக்கையின்மையால் நிறைந்திருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
பாகிஸ்தானை விமர்சிக்கும் வகையில், எல்லை தாண்டிய தாக்குதல்களுக்கு அந்நாடு கடந்த காலத்திலும் தற்போதும் அளிக்கும் பதிலடிகளை பிரதமர் மோடி ஒப்பிட்டுப் பேசினார். இன்று பாகிஸ்தான் ஏதேனும் ஒரு செயலில் ஈடுபடும்போது, நாம் அவர்களின் எல்லைக்குள்ளேயே சென்று தாக்குதல் நடத்துகிறோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தியா இப்போது உலகின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கியப் பொருளாதாரமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். புதிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி புள்ளிவிவரங்களை மேற்கோள் காட்டி, 2026 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் பொருளாதாரம் 7.8 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஜென் Z தலைமுறையின் மொழியை பயன்படுத்தும் அரசியல் தலைவர்கள்
ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து, பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் இளைஞர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் வேளையில், பிரதமர் மோடி ஜென் Z தலைமுறையின் மொழியைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
சமீபத்தில், பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நாடாளுமன்றத்தில் MIA, FOMO, மற்றும் 'டெலுலு' போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தினர். ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டங்கள் மீம்ஸ், ரீல்ஸ் மற்றும் இணையக் கலாச்சாரத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன.
இதன் விளைவாக, அரசியல் கட்சிகள் ரீல்ஸ், மீம்ஸ் மற்றும் இணைய வழக்கு மொழி மூலம் தொடர்புகொள்ளும் ஒரு தலைமுறையான ஜென் Z தலைமுறையின் மொழியைப் புரிந்துகொண்டு பின்பற்ற அதிகமாக முயற்சிக்கின்றன. பிரதமர் மோடியும் தனது SRCC உரையில் அதையே பின்பற்றினார்.