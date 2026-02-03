பிரதமர் மோடி பயப்படுகிறார் -ராகுல் காந்தி கடும் தாக்கு.. 8 எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் சஸ்பெண்ட்

Opposition MPs Suspended: குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின் போது, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பேச அனுமதிக்கப்படாததைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட அமளியால், எட்டு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 3) மக்களவையிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே, அவையில் தான் பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி 'சமரசம் செய்துகொண்டுள்ளார்' என்றும் காந்தி குற்றம் சாட்டிய சில நிமிடங்களிலேயே இந்த இடைநீக்கம் நிகழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராகுல் காந்திக்கு பேச அனுமதி மறுப்பு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, முன்னாள் ராணுவ தளபதி எம்.எம். நரவணேவின் வெளியிடப்படாத சுயசரிதை மற்றும் சீனாவுடனான எல்லைப் பிரச்சனை குறித்துப் பேச முயன்றார். ஆனால், அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் எதிர்க்கட்சியினர் கடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
8 எம்.பி.க்கள் சஸ்பெண்ட்
மக்களவையில் காகிதங்களை வீசி எறிந்ததாகவும், முழக்கமிட்டதாகவும் கூறி காங்கிரஸ் மற்றும் சிபிஐ(எம்) கட்சியைச் சேர்ந்த 8 எம்.பி.க்கள் நடப்புத் தொடர் முழுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். அதாவது மாலை 3 மணிக்கு சபை மீண்டும் கூடியபோது, சபாநாயகர் பொறுப்பில் இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி (பாஜக) எம்.பி. திலீப் சைகியா, 8 எம்.பி.க்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டார். பின்னர், காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் அமரிந்தர் சிங் ராஜா வாரிங், குர்ஜீத் சிங் அஜ்லா, ஹிபி ஈடன், டீன் குரியாகோஸ், பிரசாந்த் படோலே, சி. கிரண் குமார் ரெட்டி, மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் சிபிஐ(எம்) எம்.பி. எஸ். வெங்கடேசன் ஆகியோரை இடைநீக்கம் செய்வதற்கான தீர்மானத்தை மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கொண்டு வந்தார். அந்தத் தீர்மானம் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதன் மூலம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்கள்.
செய்தியாளர்களிடம் ராகுல் காந்தி பேசியது
மோடி ஜி பயப்படுகிறார். நான்கு மாதங்களாக முடங்கிக் கிடந்த வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, ஆனால் எனக்கும் மோடி ஜிக்கும் தெரிந்த ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக, அவர் நேற்று மாலை அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார். நரேந்திர மோடி ஜி மீது immense அழுத்தம் உள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட நரேந்திர மோடி ஜியின் பிம்பத்தின் பலூன் வெடிக்கக்கூடும் என்று ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
அவர்களுக்கு பிரச்சனை நரவனேவின் அறிக்கை அல்ல. இது ஒரு திசைதிருப்பல். இது அவருக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், நமது பிரதமர் சமரசம் செய்துகொண்டுள்ளார். இதை யார் செய்தார்கள், ஏன் செய்தார்கள் என்று இந்திய மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும். ஆனால் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக, குடியரசுத் தலைவர் உரைக்குப் பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை.
இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில், நரேந்திர மோடி உங்கள் உழைப்பையும், இரத்தத்தையும், வியர்வையையும் விற்றுவிட்டார் என்பதை இந்தியாவின் விவசாயிகள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், அவர் இப்போது சமரசத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார். உங்களை மட்டுமல்ல, இந்த முழு நாட்டையுமே அவர் விற்றுவிட்டார். அதனால்தான், அங்கு (சபைக்குள்) என்னை பேச அனுமதிக்கவில்லை என்று அவர் கூறினார்.
நரேந்திர மோடி பயப்படுகிறார். ஏனென்றால், அவருடைய பிம்பத்தை உருவாக்கியவர்களே அதை உடைக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். அமெரிக்காவில் அதானிக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு உள்ளது. அந்த வழக்கு அதானியை அல்ல, மோடியின் நிதி அமைப்பையே குறிவைக்கிறது.
மற்றொன்று எப்ஸ்டீன் கோப்புகள். இன்னும் வெளியிடப்படாத பல விஷயங்கள் அதில் உள்ளன. இந்தக் கோப்புகளில் உள்ளவை மற்றும் பாஜக மற்றும் மோடியின் நிதி அமைப்பான அதானிக்கு எதிரான வழக்கு ஆகியவற்றின் அழுத்தத்தின் கீழ் அவர் இருக்கிறார். இதன் காரணமாக தான் பிரதமர் சமரசத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார் என்பதை நாடு புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என ராகுல் காந்தி கூறினார்.
மக்களவை ஒத்திவைப்பு
இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) மதியம் தீர்மானத்தின் மீதான தனது பதிலுரையை காந்தி மீண்டும் தொடங்கியபோது, முன்னாள் ராணுவத் தளபதி ஜெனரல் எம்.எம். நரவனேவின் வெளியிடப்படாத நினைவுக் குறிப்புகள் குறித்த 'தி கேரவன்' கட்டுரையைத் தான் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்தியதாகக் கூறிப் பேசத் தொடங்கினார். அந்தக் கட்டுரையை நேரடியாக மேற்கோள் காட்டாமல் பேச காந்தி முயன்றபோது, தெலுங்கு தேசம் கட்சி எம்.பி. கிருஷ்ண பிரசாத் தென்னெட்டி அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அடுத்த பேச்சாளரை அழைத்தார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி, காகிதங்களை வீசியெறிந்ததால், அவை பிற்பகல் 3 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதன்பிறகும் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி காரணமாக மக்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அரசு தரப்பில் பேசிய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, அவை விதிகளை மீறி ராகுல் காந்தி பேசுவதாகக் குறிப்பிட்டார்.
எம்.எம். நரவணேவின் சுயசரிதை புத்தகம்
முன்னதாக, நேற்று திங்களன்று, நரவனேயின் இன்னும் வெளியிடப்படாத நினைவுக் குறிப்புகளைப் பற்றி ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியபோது, ஆளும் கட்சி வரிசையில் பெரும் அமளி ஏற்பட்டது. அந்த நினைவுக் குறிப்புகளில், ஆகஸ்ட் 2020-ல் சீனப் படைகளின் நடமாட்டத்தைக் கையாள்வதில் தனக்கு ஒரு "சிக்கலான பொறுப்பு" எப்படி வழங்கப்பட்டது என்பது உட்பட தொடர்ச்சியான பல வெளிப்பாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளைக் கொண்ட அந்தக் கட்டுரையை மேற்கோள் காட்டுவதிலிருந்து அவரைத் தடுக்க மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா விதி 349-ஐக் குறிப்பிட்டாலும், செவ்வாயன்று ராகுல் காந்தி மீண்டும் நரவனேவின் அந்த கட்டுரையின் உண்மைத்தன்மை சபையில் உறுதிப்படுத்தினார். ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து பேச முயன்றபோது, கிரண் ரிஜிஜு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, உண்மைத்தன்மை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட போதிலும் அந்தப் புத்தகத்தைக் குறிப்பிட முடியாது என்று கூறினார்.
