அவசர நிலை, பிரிட்டிஷ் அடக்குமுறை: சவால்களைக் கடந்து வந்த வந்தே மாதரம் -பிரதமர் மோடி உரை!

புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள், 'வந்தே மாதரம்' பாடல் 150 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததைக் குறிக்கும் வகையில், இன்று (திங்கட்கிழமை) மக்களவையில் வந்தே மாதரம் குறித்து சிறப்பு விவாதத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதியதும், 1950 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் தேசியப் பாடலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த வந்தே மாதரம் குறித்து, நடைபெற்று வரும் குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் போது இந்த வாரம் இரு அவைகளிலும் தலா 10 மணி நேரம் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
வந்தே மாதரம் குறித்த மக்களவையில் பிரதமர் மோடி ஆற்றிய உரையில் இடம்பெற்ற முக்கியக் கருத்துக்கள்:
சவால்களைக் கடந்து வந்த வந்தே மாதரம்: வந்தே மாதரம் 50 ஆண்டுகளை எட்டியபோது, நாடு அடிமைத்தனத்தில் (பிரிட்டிஷ் ஆட்சி) வாழ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. வந்தே மாதரம் 100 ஆண்டுகளை எட்டியபோது, நாடு நெருக்கடி நிலையின் (Emergency) சங்கிலிகளில் பிணைக்கப்பட்டிருந்தது... அரசியலமைப்புச் சட்டம் நெரிக்கப்பட்டது.
சுதந்திரத்திற்கான மந்திரம்: இந்தியா சுதந்திரம் அடைய உத்வேகம் அளித்து, ஊக்கப்படுத்திய, தைரியம் மற்றும் உறுதியை காட்டிய மந்திரம் இது. அத்தகைய புனிதமான வந்தே மாதரத்தை இன்று இந்த அவையில் நினைவுகூர்வது நமக்கெல்லாம் கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம்.
பிரிட்டிஷ் தேசிய கீதத்திற்குப் பதில்: 1857 கிளர்ச்சிக்குப் பிறகு, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பீதியடைந்து, அடக்குமுறையை கட்டவிழ்த்து விட்ட காலத்தில் வந்தே மாதரம் எழுதப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் தேசிய கீதமான 'கடவுள் ராணியைக் காப்பார்' என்பதை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் திணிக்க ஒரு பிரச்சாரம் நடந்து கொண்டிருந்தது. இந்தச் சவாலுக்கு ஸ்ரீ பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்யாயா அவர்கள் வந்தே மாதரம் மூலம் பெரும் பலத்துடனும் உறுதியுடனும் பதிலளித்தார்.
கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் நவீன வடிவம்: நாம் வந்தே மாதரம் என்று சொல்லும்போது, அது வேத காலத்தை நினைவூட்டுகிறது. வேதங்களில், 'இந்த பூமி என் தாய்; நான் பூமியின் குழந்தை' என்றொரு வாக்கியம் உள்ளது. இதுவே, பகவான் ராமர் தனது பெருமைகளை மறுத்தபோது வெளிப்படுத்திய அதே கருத்து. வந்தே மாதரம் என்பது இந்தக் கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் நவீன வெளிப்பாடாகும்.
வங்காளத்தின் சக்தி: ஒரு காலத்தில், வங்காளத்தின் அறிவுசார் பலம் ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கும் வழிகாட்டியது மற்றும் உத்வேகம் அளித்தது. வங்காளத்தின் வலிமையே இந்தியாவின் வலிமையின் மையப்புள்ளி என்பதை ஆங்கிலேயர்கள் நன்கு புரிந்துகொண்டனர். அதனால்தான் அவர்கள் முதலில் வங்காளத்தைப் பிளவுபடுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் வந்தே மாதரம் ஒரு பாறையைப் போல உறுதியாக நின்றது.
சட்ட ரீதியான தடை: வந்தே மாதரத்தின் சக்தி அத்தகையது, அதைத் தடை செய்ய ஆங்கிலேயர்கள் சட்டப்பூர்வமாக ஒரு தடையை விதிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதைப் பாடினால் தண்டனை, அச்சிட்டால் தண்டனை. அதைக் கட்டுப்படுத்த அத்தகைய கடுமையான சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
தேசபக்தியின் குரல்: ஒவ்வொரு சவாலையும் சமாளிக்கும் வலிமை பாரத தேசத்திடம் உள்ளது. வந்தே மாதரம் அந்த சக்தியைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இது வெறும் கம்பீரமான பாடல் மட்டுமல்ல; இது நமக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் ஆதாரமாகவும், தேசத்தின் மீதான நமது கடமையை உணர்த்தும் அழைப்பாகவும் உள்ளது.
முஸ்லிம் லீக் முன் மண்டியிட்ட காங்கிரஸ்: பிரதமர்
வந்தே மாதரத்தின் பின்னணி ஆனந்த மடம், முஸ்லிம்களை எரிச்சலடையச் செய்யலாம் என்று பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு எழுதினார். அதன் பிறகு, வங்காளத்தில் அக்டோபர் 26 முதல் வந்தே மாதரம் பயன்படுத்துவது குறித்து பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் என்று காங்கிரஸ் கூறியது... துரதிர்ஷ்டவசமாக, அக்டோபர் 26 அன்று, வந்தே மாதரம் விஷயத்தில் காங்கிரஸ் சமரசம் செய்தது. சமூக நல்லிணக்கத்துக்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் காரணம் கூறினாலும், வரலாறு என்னவென்றால், காங்கிரஸ் முஸ்லிம் லீக்கிற்கு முன் மண்டியிட்டது என்றார்.
வந்தே மாதரம்: காங்கிரஸ் மீது குற்றச்சாட்டு
பிரதமர் மோடியின் குற்றச்சாட்டு: வந்தே மாதரத்தின் பல பத்திகளை 1937 இல் காங்கிரஸ் நீக்கியதாகவும், இதன் மூலம் பிரிவினைக்கான விதைகளை விதைத்தது என்றும் பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் குற்றம் சாட்டினார். அந்த மனநிலை இன்றும் நாட்டிற்கு சவாலாக இருப்பதாக அவர் கூறினார்.
