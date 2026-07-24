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பிரதமர் மோடி இன்று எடுக்கும் முக்கிய முடிவு... மாணவர்கள் போராட்டம் வெற்றியா?

PM Modi Video Statement: வினாத்தாள் கசிவு வழக்கு குறித்து இன்றைய தினம் முக்கிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என பிரதமர் மோடி நேற்றிரவு (ஜூலை 23) வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:16 AM IST
பிரதமர் மோடி இன்று எடுக்கும் முக்கிய முடிவு... மாணவர்கள் போராட்டம் வெற்றியா?
Image Credit: PM Modi - Image Source : X/@@narendramodi | Student Protest - Image Source : X/@PTI_News - Screengrab

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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