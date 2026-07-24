/பிரதமர் மோடி இன்று எடுக்கும் முக்கிய முடிவு... மாணவர்கள் போராட்டம் வெற்றியா?

PM Modi Video Statement, CJP Student Protest : டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) என பெயரிடப்பட்ட இயக்கத்தினர் நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
வினாத்தாள் கசிவு போன்ற வழக்குகளை விசாரிக்க விரைவு நீதிமன்றம் ஒன்றை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அறிவித்திருந்தது, இதைத் தொடர்ந்து பிரதமர் மோடியின் X பதிவு வெளியிடப்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி ஒரே நாளில் பதிவிடும் 2வது பதிவு இதுவாகும்.
பிரதமர் மோடி அந்த வீடியோவில் இந்தியில் பேசியதாவது, "வினாத்தாள் பிரச்னை என்பது சாதாரணப் பிரச்னை அல்ல என்பது எனக்கு தெரியும். இது லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் மிகுந்த வேதனையை தந்துள்ளது. அதனாலேயே கடந்த இரண்டரை மாதங்களில் இதுசார்ந்து பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
குற்றவாளிகள் பிடிபட்டு சிறையில் இருக்கின்றனர். மாணவர்கள் ஒரு வருடத்தைக் கூட வீணாக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே எங்களின் மிக முக்கியமான பொறுப்பாக இருந்தது, தேர்வுகளை உடனடியாக நடத்துவது மிகவும் அவசியமாக இருந்தது. அரசு தனது முழு அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி சுமார் 22 லட்சம் மாணவர்களுக்கு தேர்வுகளை நடத்தியது" என்றார்.
மேலும், விரைவு நீதிமன்றத்திற்காக நான் பல்வேறு துறைகளுக்கு இன்று அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினேன். ஒவ்வொரு துறையும் கடுமையாக உழைத்து நள்ளிரவில் எனக்கு ஒப்புதல் தெரிவித்திருக்கின்றன.
எனவே, நாளை அமைச்சரவையில் இதுகுறித்த விவாதம் நடைபெறும். அமைச்சரவையில் ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, இதற்கு இறுதி வடிவம் கொடுக்கப்படும். மேலும், நாடாளுமன்றத்தின் 2வது வாரத்தில் (ஜூலை 27 - திங்கள் முதல்) இந்த மசோதாவை கூடிய விரைவில் நிறைவேற்ற முயற்சிப்போம்" என்றார்.
பிரதமர் மோடியின் இந்த வீடியோவுக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி போட்ட பதிவில், "பிரதமர் மோடி அவர்களே, நமது மாணவர்களின் கோரிக்கை தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா தான். இந்த பரிதாபமான நள்ளிரவு வீடியோவை வைத்துக்கொண்டு அவர்களின் அறிவை அவமதிக்காதீர்கள். தர்மேந்திர பிரதானை நீக்குங்கள், மாணவர்கள் மீது வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்யுங்கள், மன்னிப்பு கேளுங்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx
முன்னதாக, வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் அலட்சியம் காட்டியதற்காக கல்வித்துறை செயலாளர் வினீத் ஜோஷி பதவி நீக்கம் செய்து பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டார். மேலும், வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பானவர்கள் மீதும், அலட்சியம் அல்லது அக்கறையின்மையை வெளிப்படுத்தியவர்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இது பிரதமர் மோடியின் உத்தரவாதம்" என பாஜக எம்.பி., நிஷிகாந்த் தூபே தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் உயர் கல்வித்துறையின் செயலாளராக வினீத் ஜோஷி பொறுப்பேற்றார். தற்போது அவர் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகத்தின் செயலாளராக பணி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். புதிய கல்வித்துறை செயலாளராக நரேஷ் கங்க்வார் நேற்றிரவு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 13 நியமனங்கள், 4 பதவி உயர்வுகள் அடங்கிய பெரிய அதிகாரிகள் மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜோஷியும் கல்வித்துறை செயலாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेपर लीक मामले में उदासीनता बरतने वाले शिक्षा सचिव को बदल दिया । पेपर लीक के गुनहगारों सहित शिथिलता या उदासीनता बरतने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी । मोदी गारंटी— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) July 23, 2026
அதேபோல், ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் கூடுதல் செயலாளராக இருந்த டி.கே. சுனில் குமார், பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையின் செயலாளராக நிமியக்கப்பட்டார்.