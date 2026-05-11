தங்கம் வாங்க வேண்டாம்... பிரதமர் மோடி வைத்த கோரிக்கை - காரணம் என்ன?

PM Modi On Gold Purchase: தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி நேற்று (மே 11) பேசியதாவது, "கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றியது (Work From Home), ஆன்லைன் கூட்டங்கள் போன்ற நடைமுறைகளுக்கு நாம் பழகியிருந்தோம். தேச நலன் கருதி இன்று நாம் மீண்டும் அந்த நடைமுறைகளை தொடருவது காலத்தின் கட்டாயமாக உள்ளது" என்றார்.
மேலும், "பொதுமக்கள் திருமணத்திற்காக ஓராண்டுக்கு, தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று நான் மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும். தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும்" என ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் பதற்றம், எரிவாயு நெருக்கடிக்கு மத்தியில் பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மெட்ரோ, மின்சார ரயில் போன்ற பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், தேவையற்ற வெளிநாட்டுப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலமும், அத்தியாவசியமற்ற வகையில் தங்கம் வாங்குவதை தவிர்ப்பதன் மூலமும் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பை இந்தியா சேமித்து வைக்க உதவுமாறு குடிமக்களை பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.
PM Modi’s key message:
• Prioritise Work From Home
• Avoid buying gold for 1 year
• Use metro & rail, reduce car usage
• Cut down cooking oil consumption
• Reduce chemical fertilisers, adopt natural farming
• Choose Indian products over foreign brands#PMModi #India pic.twitter.com/fsIUS28uGV
— Anuvesh Rath (@AnuveshRath) May 10, 2026
தேசபக்தி என்பது எல்லையில் உயிர் தியாகம் செய்ய தயாராக இருப்பது மட்டுமல்ல, இந்த காலகட்டத்தில் பொறுப்புடன் வாழ்வதும், நமது அன்றாட வாழ்வில் தேசத்திற்கான கடமைகளை நிறைவேற்றுவதுமாகும் என பிரதமர் மோடி பேசியிருந்தார்.
பிரதமர் மோடி வைத்த வேண்டுகோள்
ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இடையிலான மோதல்களால் உலகளவில் பெரும் பொருளாதார சீர்குலைவுகள், எரிபொருள் விநியோகம் சார்ந்த சவால்கள் உள்ளிட்டவற்றை இந்தியா எதிர்கொள்ள கூட்டு பங்களிப்பு தேவை என மக்களிடம் பிரதமர் தெரிவித்தார்.
பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாடு: மெட்ரோ, பேருந்து, மின்சார ரயில் போன்ற பொது போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ள இடங்களில் அவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், சரக்குகளை கொண்டு செல்ல ரயில்வே துறைக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலமும் பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாட்டைக் குறைக்குமாறு பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டார். அதேபோல் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டையும் அவர் ஊக்குவித்து உரையாற்றினார்.
மீண்டும் வீட்டில் இருந்து வேலை: தேசிய நலனுக்காக வீட்டில் இருந்து வேலை செய்வது, ஆன்லைனில் பணி சார்ந்த சந்திப்புகளை (Meetings) மேற்கொள்வது என கொரோனா காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மீண்டும் கொண்டுவர அவர் அழைப்பு விடுத்தார்.
சுற்றுலா: அந்நியச் செலவாணி கையிருப்பைச் சேமிப்பதற்காக, வெளிநாட்டு பயணங்களையும், வெளிநாட்டுத் திருமணங்களையும் தவிர்க்குமாறு பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார். அதேநேரத்தில் உள்நாட்டு சுற்றுலாவை தேர்ந்தெடுக்குமாறும் அவர் தெரிவித்தார்.
தங்கம்: ஓராண்டுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வகையில் தங்கம் வாங்குவதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். நம் நாட்டில் திருமணங்கள், அட்சய திருதியை உள்ளிட்ட சுப தினங்களுக்கு தங்கம் வாங்கும் பழக்கம் மக்களிடம் அதிகம் காணப்படுகிறது. தற்போதைய சூழலில் இதை தவிர்க்கும்படி பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
எண்ணெய் பயன்பாடு: சமையல் எண்ணெய் பயன்பாட்டைக் குறைப்பு நாட்டின் பொருளாதார நலனுக்கும் தனிப்பட்ட நலனுக்கும் நன்மை பயக்கும் என்பதால், குடும்பங்கள் இதில் கவனம் செலுத்தி, எண்ணெய் பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவித்தல்: அன்றாட பயன்பாட்டு பொருள்கள் அனைத்திலும், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
விவசாயிகளுக்கு வேண்டுகோள்: விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களின் பயன்பாட்டை 50 சதவீதம் குறைக்க வேண்டும் என்றும், விவசாயத்தில் டீசல் பம்புகளுக்கு பதில் சூரிய மின் சக்தியின் மூலம் இயங்கும் நீர்ப்பாசனப் பம்புகளை பயன்படுத்துமாறும் கேட்டுக்கொண்டர்.
ஏன் தங்கம் வாங்க வேண்டாம்?
அந்நியச் செலவாணி: தங்கத்தை பொருத்தவரை, இந்தியா தனது தேவையில் பெரும்பகுதியை வெளிநாடுகளில் இருந்தே இறக்குமதி செய்கிறது. இதனால், இந்தியா தனது அந்நிய செலாவணியில் பெரும் தொகையை செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது.
நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கம் வாங்குவதை குறைத்துக்கொள்ளும்போது, இந்தியாவின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு சேமிக்கப்படும். எனவே, இது தேச நலனுக்கானது என்கிறார் பிரதமர் மோடி.
மத்திய கிழக்கு போர் பதற்றம் மற்றும் அதன் காரணமாக எழுந்துள்ள எரிவாயு நெருக்கடி போன்ற இந்த இக்கட்டான சூழலில், நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க தங்கம் போன்ற தேவையற்ற இறக்குமதியைகளை குறைப்பது முக்கியம்.
பொருளாதாரம் பலப்படும்: தங்கத்திற்கு பதில் மக்கள் பணத்தையே சேமிக்கலாம். இல்லையெனில் மாற்று முதலீடு ஆப்ஷன்களை கண்டறிந்து அதில் முதலீடு செய்யலாம். இதனால், நாட்டின் பணப்புழக்கம் மற்றும் பொருளாதார கட்டமைப்பு வலிமை பெறும்.
அத்தியாவசிய தேவைக்கு பயன்படும்: உலகளவில் நிலவும் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இந்தியா போன்ற நாடுகள் பெட்ரோல், டீசல் போன்ற அத்தியாவசிய எரிபொருள்களை இறக்குமதியை செய்வதில்தான் அந்நியச் செலாவணி அதிகம் தேவைப்படுகிறது.
மக்கள் தங்கம் வாங்குவதை கணிசமான அளவுக்கு குறைத்துக்கொண்டால், அந்த பணம் நாட்டின் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.
இதனால் என்ன பயன்?
தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்துவது இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவைக் குறைக்கும். இது உலகளவில் பொருளாதார நெருக்கடியின் போது இந்தியா ரூபாய் மதிப்பையும், நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் பாதுகாக்க முடியும்.
மேலும் படிக்க | தங்கம் வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா? ரூபாய் வீழ்ச்சியால் காத்திருக்கும் ஆபத்து - ஆனந்த் சீனிவாசன்