/யோகா அனைவரையும் இணைக்கிறது... சர்வேதச யோகா தினத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

12th International Yoga Day : 2015ஆம் ஆண்டு முதல், ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 21ஆம் தேதி அன்று சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்றைய தினம் (ஜூன் 21) உலகம் முழுவதும் சர்வேதச யோகா தினம் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, இன்று காலையில் ஒவ்வொரு நகரிலும் மக்கள் அனைவரும் இணைந்து கூட்டாக யோகா நிகழ்வில் ஈடுபட்டனர். அந்த வகையில், 12வது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி மேற்கு வங்கம் தலைநகர் கொல்காத்தாவில் உள்ள ரெட் ரோட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பங்கேற்றார்.
இந்தாண்டுக்கான கரு 'ஆரோக்கிய முதுமைக்கான யோகா' என்பதுதான். அதாவது, வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதில் யோகாவின் பங்கை இது எடுத்துரைக்கும் விதத்தில் இன்றைய யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
From physical wellness to inner peace, yoga enriches every aspect of life. Delighted to join this year’s celebrations in Kolkata. https://t.co/75UZECw8JR— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2026
மக்கள் தொகையில் அதிகமானோர் முதுமையடைவதாலும், தொற்றா நோய்களால் வாழ்க்கை முறை தொடர்பான உடல்நலக் கவலைகளும் உலகளவில் அதிகரித்து வருகின்றன. ஆயுட்காலத்தை நீட்டிப்பதில் இருந்து, ஆரோக்கியக் காலகட்டம், வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதை நோக்கி முக்கியத்துவம் மாறி வருகிறது.
ஒட்டுமொத்த தேசமும், மற்ற உலக நாடுகளும் இணைந்திருப்பது போல் தெரிகிறது. இதுதான் யோகாவின் சக்தி. யோகா அனைவரையும் இணைக்கும் சக்தி. அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கிறது.
இந்த சர்வதேச யோகா தினம், உலகம் முழுவதற்கும், ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இன்றைய யோகா தினத்தில், தூய்மைப் பணி இயக்கத்திற்காக பணியாற்றிய வங்காள மக்களை குறிப்பாகப் பாராட்ட விரும்புகிறேன். இது ஒரு அற்புதமான முயற்சி" என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், "யோகா தின கொண்டாட்டம் இன்று வங்காளத்தில் இருப்பது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றாகும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் போன்ற மகான்கள் அவதரித்த, சுவாமி விவேகானந்தர் யோகாவை உலகிற்கே அறிமுகப்படுத்திய புனித பூமியான வங்காளம்.
லஹிரி மகாசயா போன்ற மாபெரும் யோகிகள், யோகாவின் பாரம்பரியத்தை புதிய உச்சங்களுக்கு கொண்டு சென்ற இடம் இது. இன்று அதே மண்ணில் நடைபெறும் கூட்டு யோகா நிகழ்வு, ஒரு தனித்துவமான ஆன்மீக அனுபவத்தை தருகிறது" என்றார்.
பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து பேசுகையில், "ஆரோக்கியமான முதுமைக்கான யோகா என்றால், நமது வயது நமது ஆற்றலைக் குறைத்துவிடாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய நாம் உழைக்கலாம் என்பதே அதன் பொருள். மனித வாழக்கை தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியை காண யோகா இன்றியமையாததது. 20 வயதில் இருந்ததை விட, 40 வயதில் நாம் அதிக சுறுசுறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பதே நமது டார்கெட்டாக இருக்க வேண்டும்.
நமது உடல்களை நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் இருக்க யோகா உதவுகிறது. ஆற்றல் அளவை உயர்வாக வைத்திருக்கவும் உதவும். அமைதியான, மன அழுத்தமின்றி வாழ்க்கையை தக்கவைத்துக்கொள்ளவும் யோகா உதவுகிறது. வாழ்நாள் முழுவதும் கற்பவர்களாக இருக்க யோகா நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கிறது.
நம்மை பற்றி நாமே எந்தளவிற்கு அதிகமாக தெரிந்துவைத்துக்கொள்கிறோமோ, அந்தளவிற்கு நம்மை நாமே சிறப்பாக நிர்வகிக்கலாம். எனவேதான், ஆரோக்கியமான முதுமைக்கான யோகா என்ற கருப்பொருளை வைத்துள்ளோம். இது முதியவர்களுக்கு என நினைக்காமல், அனைத்து வயதினருக்கும் ஒன்றாக கருதப்பட வேண்டும்" என்றார்.
பிரதமர் மோடி நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் சுமார் 35 ஆயிரம் பங்கேற்றனர், பிரதமருடன் இணைந்து யோகாவை மேற்கொண்டனர்.