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யோகா அனைவரையும் இணைக்கிறது... சர்வேதச யோகா தினத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

International Yoga Day : இன்றைய தினம் (ஜூன் 21) சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி மேற்கு வங்க தலைநகர் கொல்காத்தாவில் உள்ள ரெட் ரோட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:34 AM IST
யோகா அனைவரையும் இணைக்கிறது... சர்வேதச யோகா தினத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
Image Credit: Image Credits : 12th International Yoga Day 2026 | Image Source : X/@PMOIndia

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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