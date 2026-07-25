/'இளைஞர்களுக்கு நன்றி...' பிரதமர் மோடி இன்ஸ்டாவில் போட்ட வீடியோ - பேசியது என்ன?

PM Modi Video : டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்று வரும் போராட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் தீவிரமடைந்து வருகிறது. நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக எழுந்த போராட்டம், இந்திய கல்வித்துறையில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்னைகளை கேள்விக்குள்ளாக்கி உள்ளது.
டெல்லியில் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையிலும் நீட் விலக்கு கோரி தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், நீட் விலக்கு வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். இதுகுறித்து காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் பிரதிநிதிகள், மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவை சந்தித்து நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அதில், மாணவர்களின் கோரிக்கையை முன்வைக்க மத்திய அரசு இன்று மதியம் வரை கால அவகாசம் கேட்டுள்ளதாக சிஜேபி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், சிஜேபி பிரதிநிதிகளை சந்தித்த பின்னர் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா ஊடகங்களிடம் பேசியவை, "காக்ரோச் ஜனதா கட்சி தரப்பினர் 3 முக்கிய கோரிக்கைகளையும், தேர்வு சீர்திருத்தம் தொடர்பாக 5 பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்தனர்.
அவை குறித்து அரசின் சார்பில் ஆலோசனை நடத்த உள்ளோம். நாளை (அதாவது இன்று) பிற்பகல் மீண்டும் சிஜேபி பிரதிநிதிகளைச் சந்தித்து அரசின் நிலைப்பாடு மற்றும் முடிவுகளை தெரிவிப்போம்" என்றார்.
இதுபோன்ற வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் அடங்கிய சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் அடுத்த வாரம் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி முன்னர் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால் மாணவர்கள் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகை முக்கிய கோரிக்கையாக தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வருகின்றனர். காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே இதுகுறித்து கூறுகையில், "இந்த போராட்டம் நாட்டின் இளைஞர்களுக்கானது. ஒரு சோனம் வாங்சுக் அல்லது தீப்கேவுக்கானது மட்டுமல்ல.
அதேபோல், இந்த போராட்டம் இளைஞர்களுக்கானதே அன்றி எதிர்க்கட்சிகளுக்கானது அல்ல. இந்த போராட்டத்திற்கு தீர்வு காண அரசு விரும்பினால் அது தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தால் மட்டுமே முடியும்" என உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி இன்ஸ்டாகிராமில் நேற்றிரவு புதிய வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோ பதிவில், "நேற்றைய எனது வீடியோவை பார்த்து, ஆழமான கருத்துகளை வழங்கிய அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் நன்றி" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட 40 வினாடி வீடியோவில் அவர் பேசியதாவது, "நன்றி நண்பர்களே, நேற்றிரவு உங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. காணொலிக்கு நீங்கள் பதிலளித்த விதத்திற்கும், அனுப்பிய ஆழமான ஆலோசனைகளுக்கும் நன்றி. என் மீதான உங்கள் அன்பு நிலைத்திருக்கும், நமது உறவு மேலும் வலுப்பெறும். நன்றி நண்பர்களே..." என்றார்.
நேற்றிரவு பிரதமர் மோடி, இந்த வீடியோவை அவரது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவேற்றியிருந்தார். இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பதிவேற்றிய வீடியோவுக்கு பிறகு அவரை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 20 லட்சம் (2 மில்லியன்) கூடுதலாகி உள்ளது. ஓவர்நைட்டில் 2 மில்லியன் பாலோவர்ஸ் அதிகரித்திருப்பது அசாதாரணமானது.
பிரதமர் மோடி உலக அரங்கில், சமூக வலைதளங்களில் ஒரு பிரம்மாண்டமான செல்வாக்கை கொண்டிருக்கிறார். அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் போன்ற மற்ற முக்கிய சர்வதேச தலைவர்களை விட 2 மடங்குக்கும் அதிகமான பாலோவர்ஸ்களை பிரதமர் மோடி கொண்டிருக்கிறது. உலகளவில் அதிகம் பின்தொடரப்படும் அரசியல்வாதியாகவும், உலகத் தலைவராகவும் பிரதமர் மோடி விளங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.