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'இளைஞர்களுக்கு நன்றி...' பிரதமர் மோடி இன்ஸ்டாவில் போட்ட வீடியோ - பேசியது என்ன?

PM Modi Video : டெல்லியில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் வேளையில், மாணவர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக வியாழன் இரவு பிரதமர் மோடி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதேபோல், நேற்றிரவும் இன்ஸ்டாகிராமில் பிரதமர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:21 AM IST
'இளைஞர்களுக்கு நன்றி...' பிரதமர் மோடி இன்ஸ்டாவில் போட்ட வீடியோ - பேசியது என்ன?
Image Credit: PM Narendra Modi | Image Source: Instagram /@narendramodi - Screengrab

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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