/விண்வெளியில் வந்தே மாதரம்... விக்ரம்-1 ராக்கெட் வெற்றி - பாராட்டித் தள்ளிய பிரதமர் மோடி

Vikram-1 Rocket Successful Launch, PM Modi Wishes : இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட்டான விக்ரம்-1 விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. இன்று பகல் 11.30 மணிக்கு ஏவப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், திடீர் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சுமார் 35 நிமிடங்களுக்கு பின்னர் விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஏவப்பட்ட விக்ரம்-1 தனியார் ராக்கெட் அதன் புவிவட்டப் பாதையை வெற்றிகரமாக எட்டியது. ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதை தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகளும், தனியார் நிறுவனத்திரும் கைத்தட்டி, விசில் அடித்து உற்சாகமாக கொண்டாடினர். அவர்களுக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து வாழ்த்து மழை பொழிந்துகொண்டே இருக்கிறது.
ஹைதராபாத் நகரைச் சேர்ந்த ஸ்கைரூட் ஏரோ ஸ்பேஸ் (Skyroot Aerospace) நிறுவனம் விண்ணில் செலுத்திய விக்ரம் 1 ராக்கெட் ஏவப்பட்டதால், தனியார் ராக்கெட்டை திட்டமிட்ட புவிவட்டப் பாதைக்கு அனுப்பி, அமெரிக்கா, சீனாவுக்கு அடுத்து இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது.
தனியார் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதை அடுத்து பிரதமர் மோடி செல்போனில் வாழ்த்து தெரிவித்தார். ஸ்கைரூட் நிறுவன சிஇஓ மற்றும் அந்நிறுவன விஞ்ஞானிகளை செல்போனில் தொடர்புகொண்டு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
"இந்திய இளைஞர்கள் மீது நான் வைத்திருந்த நம்பிக்கையை உங்கள் குழு சரி என நிரூபித்துள்ளது. நமது விண்வெளி கனவுகளை பலரும் சந்தேகத்திற்கு உட்படுத்துகின்றனர். ஆனால், இந்திய இளைஞர்களை நம்பினால் அவர்களால் அற்புதங்களை செய்ய முடியும் என்பதை இந்த குழுவினர் நிரூபித்துக் காட்டி உள்ளனர்" என்றார்.
விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் மோடியின் வாழ்த்து மைக் மூலம் ஒலிபரப்பானது. விக்ரம் திட்ட விஞ்ஞானிகள் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர் என்றும்; விக்ரம் திட்டத்தில் இளம் விஞ்ஞானிகள் இணைந்து சாதனை என்றும் அவர் பேசியிருந்தார். தன்னைச் சந்திக்க வரும்படியும் பிரதமர் மோடி அவர்களை கேட்டுக்கொண்டார். மொத்தம் 9 நிமிடங்கள் தொலைப்பேசியில் அவர்களை வாழ்த்திப் பேசினார்.
இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி அவரது X பக்கத்தில், "ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் குழுவினருடன் பேசினேன். விக்ரம்-1 வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதற்கு எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தேன்.
இந்திய நாட்டின் விண்வெளி பயணத்தில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். நமது தனியார் துறையின் அதிகரித்து வரும் பங்களிப்பு என்பது புதிய எல்லைகளைத் திறந்து புத்தாக்கத்தை வேகப்படுத்துகிறது. இந்த சாதனை எண்ணற்ற இளைஞர்களை பெரிய கனவுகளை காணவும், அச்சமின்றி புதுமைகளை படைக்கவும் ஊக்குவிக்கும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Spoke to the team of Skyroot Aerospace and congratulated them on the successful launch of Vikram-1.— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
This is a defining moment in India’s space journey. The growing participation of our private sector is opening new frontiers and accelerating innovation.
This achievement will… pic.twitter.com/epWjOY8yKa
ஸ்கைரூட் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனரும், சிஇஓ-வுமான பவன் குமார் சந்தனாவுக்கு வயது 35 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் ஸ்கைரூட் குழுவின் சராசரி வயது 28 என்றும் பவன் குமார் சந்தனா கூறியதும் கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும், முன்னதாக பிரதமர் மோடி 'வந்தே மாதரம்' என கைப்பட எழுதி அனுப்பிய குறிப்பும் தற்போது விக்ரம்-1 உடன் விண்ணுக்குச் சென்றிருப்பதாக, பவான் குமார் சந்தனா பிரதமரிடமே தெரிவித்தார். 'வந்தே மாதரம் இப்போது விண்வெளியில்...' என சந்தனா பிரதமரிடம் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் தான் ஏன் வந்தே மாதரம் குறிப்பை அனுப்ப தேர்வு செய்ததன் காரணத்தை சொன்னார். இரண்டு காரணங்களுக்காக வந்தே மாதரம் குறிப்பை அனுப்ப முடிவு செய்ததாக பிரதமர் மோடி கூறினார்.
"முதல் காரணம், தேசிய கீதத்தின் 150வது ஆண்டு என்பதால், அதை இன்னும் சிறப்பானதாக மாற்ற விரும்பினேன். இரண்டாவதாக, வந்தே மாதரம் எப்போதும் இந்திய இளைஞர்களுக்கு உத்வேகம் அளித்து வந்துள்ளது" என்றார். நீங்கள் வந்தே மாதரத்தின் உணர்வோடு வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றும் ஸ்கைரூட் குழுவினரை பாராட்டினார்.
பிரதமர் மோடி அவரது அழைப்பை துண்டிக்கும் முன், ஸ்கைரூட் குழுவினருக்கு, "நீங்கள் முன்னேறிச் செல்லுங்கள். உயரமாகப் பறங்கள். நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்" என்றார்.