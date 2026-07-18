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விண்வெளியில் வந்தே மாதரம்... விக்ரம்-1 ராக்கெட் வெற்றி - பாராட்டித் தள்ளிய பிரதமர் மோடி

Vikram-1 Rocket Successful Launch : இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் விக்ரம்-1 விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதை தொடர்ந்து, இளம் விஞ்ஞானிகள் அடங்கிய ஸ்கைரூட் நிறுவனத்தின் குழுவுக்கு பிரதமர் மோடி தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:48 PM IST
விண்வெளியில் வந்தே மாதரம்... விக்ரம்-1 ராக்கெட் வெற்றி - பாராட்டித் தள்ளிய பிரதமர் மோடி
Image Credit: PM Narendra Modi wished Skyroot Aerospace Team (Image Source: X/@Narendra Modi)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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விண்வெளியில் வந்தே மாதரம்... விக்ரம்-1 ராக்கெட் வெற்றி - பாராட்டித் தள்ளிய PM மோடி
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