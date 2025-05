இனி எல்லா மாநிலங்களுக்கும் 'இதுதான்' டார்கெட் - பிரதமர் மோடி சொன்ன பிளான் என்ன?

PM Modi In Niti Aayog Meeting: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான நிதி ஆயோக் கூட்டம் இன்று (மே 24) டெல்லியில் நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் கலந்துகொண்டனர். ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கைகளுக்கு பின்னர், பிரதமர் மோடி முதல்முறையாக பல்வேறு மாநில முதல்வர்களை சந்தித்துள்ளார் என்பதால் இந்த கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்றது.

PM Modi: உலகத் தரத்திலான நகரங்கள்...

இதைத் தொடர்ந்து, நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து மாநில முதல்வர்களிடம் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார். குறிப்பாக, எதிர்காலத்திற்கு எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கும் நகரங்களை உருவாக்குவதில் ஒவ்வொரு மாநிலங்கள் பாடுபட வேண்டும் மற்றும் உலகத் தரத்திலான சேவைகள், வசதிகள் கொண்ட குறைந்தது ஒரு சுற்றுலா தலத்தையாவது மாநிலங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.

2047ஆம் ஆண்டுக்குள் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா (Viksit Bharat) என்ற இலக்கை அடையவும், வளர்ச்சியின் வேகத்தை அதிகரிக்குமாறும் மாநில முதலமைச்சர்களை பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார். நாடு தழுவிய சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 'ஒரு மாநிலம், ஒரு உலகளாவிய சுற்றுலா தலம்' என்ற பெரிய முன்னெடுப்பு முயற்சி குறித்தும் பிரதமர் மோடி பேசியிருக்கிறார்.

Prime Minister, Shri Narendra Modi chairs the 10th Governing Council Meeting of NITI Aayog at Bharat Mandapam in New Delhi today on the theme, Viksit Rajya for Viksit Bharat@2047.

The meeting provides a platform for the Centre and States/UTs to deliberate on measures to advance… pic.twitter.com/5uZ2ecZxar

— NITI Aayog (@NITIAayog) May 24, 2025