ஜிஎஸ்டி குறைப்பால்... மக்களுக்கு ரூ.2.5 லட்சம் கோடி சேமிப்பு - பிரதமர் மோடி பேச்சு

PM Narendra Modi: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் நாளை (செப். 21) முதல் அமலுக்கு வரும் வேளையில், பிரதமர் மோடி இன்று மாலை 5 மணிக்கு நாட்டு மக்கள் முன் உரையாற்றினார். அவரது பேச்சை இங்கு படிக்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:14 PM IST
  • வருமான வரியிலும் சலுகை, ஜிஎஸ்டியிலும் சலுகை - பிரதமர் மோடி
  • 11 ஆண்டுகளில் 25 கோடி பேரை ஏழ்மையில் இருந்து மீட்டுள்ளோம் - பிரதமர் மோடி
  • நாட்டு மக்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களை மட்டும் வாங்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடி

PM Narendra Modi About GST Reforms: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் நாளை (செப். 21) முதல் அமலுக்கு வரும் வேளையில், பிரதமர் மோடி இன்று மாலை 5 மணிக்கு நாட்டு மக்கள் முன் உரையாற்றினார்.

PM Modi On GST Reforms: நாளை முதல் சேமிப்பு திருவிழா

அப்போது பேசிய அவர், "ஜிஎஸ்டி சீர்த்திருத்தம் எனும் சேமிப்பு திருவிழா நவராத்திரியின் முதல் நாளான நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த 2ஆம் தலைமுறை ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் நாட்டின் வளர்ச்சியை வேகப்படுத்தும். இதனால் உங்களின் சேமிப்பு அதிகமாகும். உங்களுக்கு பிடித்த பொருள்களையும் உங்களால் வாங்க முடியும். சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினருக்கும் இந்த சீர்திருத்தம் நன்மையை உண்டாக்கும்" என்றார்.  

மேலும், "ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் ஒவ்வொரு வீடுகளில் மட்டுமின்றி முதலீடுகளை ஈர்க்கும் காந்தமாக இந்தியாவையே உருமாற்றும். இந்த வளர்ச்சிக்கான பந்தயத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுடன் தோளோடு தோள் நிற்க வேண்டும்" என்றார். ஜிஎஸ்டிக்கு முந்தைய வரி விதிப்பு நடைமுறை மிகவும் சிக்கலுக்கு உரியதாக இருந்தது. ஜிஎஸ்டி வரலாற்று சிறப்புமிக்கது என்றும் என்றார். தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சீர்திருத்தத்தின் நோக்கமே, ஜிஎஸ்டி வரி அமைப்பை முற்றிலும் எளிமையாக்குவதுதான் எனலாம்.

PM Modi On GST Reforms: வரி அடுக்கில் என்ன மாற்றம்? 

அதன்படி இதற்கு முன் இருந்த 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டு, நாளை (செப். 22) முதல் 5% மற்றும் 18% வரி அடுக்குகள் மட்டுமே அமலில் இருக்கும். இம்மாத தொடக்கத்தில் நடந்த ஜிஎஸ்டி கூட்டம் இதுகுறித்து முடிவெடுக்கப்பட்டு அறிவிப்பும் வெளியானது. இதன்மூலம், 12% வரி அடுக்கில் இருந்து 99 சதவீத பொருள்கள் இப்போது 5% வரி அடுக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் 28% வரி அடுக்கில் இருந்து 90 சதவீத பொருள்கள் இப்போது 18% வரி அடுக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், சொகுசு மற்றும் புகையிலை, சிகரெட் போன்ற 'பாவ பொருள்களுக்கு' 40% செஸ் வரி தொடரும்.

PM Modi On GST Reforms: ரூ.2.5 லட்சம் கோடி மிச்சமாகும்

ஜிஎஸ்டியிலும் சலுகை அளித்துள்ளோம், வருமான வரியிலும் சலுகை வழங்கி உள்ளோம் என பிரதமர் மோடி கடந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.12 லட்சம் வரை வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டதையும் அவர் குறிப்பிட்டு பேசினார். இதனால் மக்களுக்கு இரட்டை போனஸ் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் பேசினார். அத்தியாவசிய பொருள்களுக்கான விலையை குறைத்தது மட்டுமின்றி மக்களின் கைகளில் சேமிப்பையும் கொண்டுவந்துள்ளதாக அவர் பேசினார். வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் மூலம், இந்தியர்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 லட்சம் கோடியை மிச்சப்படுத்துவதாக பிரதமர் மோடி சுட்டிக்காட்டினார்.

PM Modi On GST Reforms: 25 கோடி இந்தியர்களை மீட்டுள்ளோம்

வருமான வரி விலக்கில் கொண்டுவரப்பட்ட மாற்றத்தால் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் வாழ்க்கையே முற்றிலும் மாறியுள்ளதாகவும், இதனால் ஏழை, நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தங்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளலாம் என்றார். மேலும் கடந்த 11 ஆண்டுகளில் மொத்தம் 25 கோடி இந்தியர்களை ஏழ்மையில் இருந்து மீட்டு நடுத்தர மக்களாக மாற்றியுள்ளோம் என்றார் பிரதமர்.

PM Modi On GST Reforms: தற்சார்பு பலமாக அமையும்

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களை மக்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி தனது உரையில் குறிப்பிட்டார். இதுகுறித்து அவர், "நம் பாக்கெட்டில் இருக்கும் சீப்பு இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பது நமக்குத் தெரியாது. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை நாம் வாங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டையும் தற்சார்பின் அடையாளமாக மாற்ற வேண்டும்" என்றார். நாட்டின் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தற்சார்பு இயக்கம் எப்படி உறுதுணையாக இருந்ததோ, அதேபோல் நாட்டின் வளர்ச்சி நோக்கிய பயணத்திற்கும் தற்சார்பு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அவர் பேசினார். 

2014ஆம் ஆண்டில் மக்கள் தன்னை பிரதமராக தேர்வு செய்தபோது, ஜிஎஸ்டியை அமல்படுத்துவதே தனது அரசின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது என தெரிவித்த அவர், 2017ஆம் ஆண்டில் ஒரே நாடு, ஒரே வரி என நாம் கண்ட கனவு தற்போது நனவாகியுள்ளது என்றார்.

மேலும் படிக்க | அதிரடியாக குறையும் பைக், ஸ்கூட்டி விலைகள்! எந்த மாடலுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி?

மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: இந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்வது நல்லதா? கெட்டதா?

மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி 2.0: எந்தப் பொருட்களின் விலை குறைந்துள்ளது? வீட்டிலிருந்தே தெரிந்துகொள்ளலாம்!

About the Author
PM ModiGST ReformsPM Narendra Modicentral governmentIndia News

