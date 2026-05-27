/பகலில் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீர்கள்... பிரதமர் மோடியின் அறிவுரைகள்

PM Narendra Modi : பகலில் வீடுகளை விட்டு வெளியே வருவதை தவிருங்கள் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தி உள்ளார். கடும் வெயில் காணப்படும் பகல் நேரங்களில் வீடுகளை விட்டு வெளியே வருவதை தவிருங்கள் என்றும் வீடுகளை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டியிருந்தால் தண்ணீர் கேன் எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்றும் பிரதமர் மோடி அறிவுரை தெரிவித்தார்.
Different parts of India are witnessing soaring temperatures and the challenges that come with it. This heat is harsh on all of us and I urge you all to take as many precautions as possible. Please stay hydrated, keep water with you when stepping out. Offer a glass of water to…— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
தாகத்தோடு வருவோருக்கு ஒரு குவளை நீர் கொடுங்கள் என்றும்; நாட்டின் பல பகுதிகளில் வெப்பம் கடுமையாக உள்ளது என்றும் பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்தார். வீடு, கடைகளுக்கு வெளியே குடிநீர் வைத்துள்ளவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் என்றார்.