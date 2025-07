'உலகின் எந்த தலைவரும் இந்தியாவின் தாக்குதலை நிறுத்த சொல்லவில்லை...' பிரதமர் மோடி பேச்சு

PM Narendra Modi In Parliament: ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை குறித்த நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது பதிலுரை ஆற்றி வருகிறார்.

அப்போது, நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடி, அணு ஆயுத மிரட்டல் இனி எடுபடாது என்றும் இந்தியா இனி ஒருபோதும் அணு ஆயுத மிரட்டலுக்கு அஞ்சாது என்றும் பேசி உள்ளார். ராணுவத்திற்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டது என்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர்களுக்கு தான் கண்ணாடியை காட்ட விரும்புகிறேன் என்றும் பிரதமர் மோடி பேசி உள்ளார்.

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | PM Narendra Modi says, "Right after Pahalgam terrorist attack, Pakistan Forces had this idea that India would indeed take a major action. They started making nuclear threats. On the intervening night of 6-7 May, India took action just… pic.twitter.com/qAzJFpjDER

