'மோதல்கள் நிறைந்த உலகில்... யோகாவே அமைதியை தரும்' - பிரதமர் மோடி பேச்சு!

PM Modi Vizag Event: 11வது சர்வதேச யோகா தினம் (International Yoga Day 2025) இன்று (ஜூன் 21) இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் பிரசித்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்கள் கூடி, யோகாசனங்களை மேற்கொண்டு யோகாவின் முக்கியத்துவம் குறித்து பறைசாற்றி வருகின்றனர். 2014ஆம் ஆண்டில் இருந்து சர்வதேச தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து 11வது சர்வதேச யோகா தினத்தின் தேசிய கொண்டாட்டத்தை பிரதமர் மோடி தலைமை தாங்கி நடத்திவைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியை ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கிவைத்தார். இந்நிகழ்வில் துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாணும் பங்கேற்றார். மேலும் இந்நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களுடன் இணைந்து பிரதமர் மோடியும் யோகாசனங்களை மேற்கொண்டார்.

PM Modi Vizag Event: 'யோகா தான் Pause பட்டன்'



இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி, மோதல்கள் நிறைந்த தற்போதைய உலகில் யோகாவே அமைதியை நிலைநாட்டும் என்றும் அனைத்திற்கும் யோகாவே Pasue Button ஆக இருக்கும் என்றும் பேசியுள்ளார்.

சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் மேலும் பேசிய பிரதமர் மோடி, "சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று, முழு உலகமே யோகா பயிற்சி செய்கிறது. யோகா என்றால் இணைப்பது என்று பொருள், மேலும் யோகா முழு உலகத்தையும் எவ்வாறு இணைத்துள்ளது என்பதைப் பார்ப்பதற்கே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

#WATCH | Visakhapatnam | #InternationalDayofYoga2025 | PM Narendra Modi says, "The theme of this year's International Day of Yoga is 'Yoga For One Earth, For One Health'. This theme reflects a deep truth: the health of every entity on Earth is interconnected. Human well-being… pic.twitter.com/Ww4zQFSWmf

— ANI (@ANI) June 21, 2025