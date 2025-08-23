மத்திய அரசு வழங்கும் இலவச வீடு! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? தகுதி இதுதான்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு பல்வேறு மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் சொந்த வீடு என்ற கனவை நனவாக்கும் நோக்கத்தில் மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் மிக முக்கியமான திட்டங்களில் ஒன்று தான் "பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா" (PMAY). இதற்கு பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டம் என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு. இந்த திட்டம், நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் என இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் செயல்படுத்தப்படுகிறது. வறுமை கோட்டிற்குக் கீழ் உள்ளவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கி, அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கம் ஆகும். இந்த திட்டத்தில் எப்படி பயனடையலாம்? என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும்? எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | தெருநாய் கடித்து... 4 வயது சிறுமி உயிரிழப்பு - இதுதான் காரணமா?
யார் யார் தகுதியானவர்கள்?
இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற, சில முக்கிய தகுதிகள் மற்றும் வருமான அளவுகோல்கள் உள்ளன. முதலில் விண்ணப்பதாரர்கள், கீழ்க்காணும் வருமான பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் இருக்க வேண்டும்:
- பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவு (EWS): ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3 லட்சம் வரை.
- குறைந்த வருமான குழு (LIG): ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.6 லட்சம் வரை.
- நடுத்தர வருமான குழு I (MIG-I): ஆண்டு வருமானம் ரூ.6 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை.
- நடுத்தர வருமான குழு II (MIG-II): ஆண்டு வருமானம் ரூ.12 லட்சம் முதல் ரூ.18 லட்சம் வரை.
மேலும் விண்ணப்பதாரர் அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில், இந்தியாவில் கூரை கொண்ட வீடு சொந்தமாக இருக்க கூடாது. விண்ணப்பதாரர், இதற்கு முன்பு மத்திய அல்லது மாநில அரசின் வேறு எந்த வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழும் பலன்களை பெற்றிருக்க கூடாது. EWS மற்றும் LIG பிரிவினருக்கு, கட்டப்படும் வீடு குடும்பத்தின் பெண் தலைவர் பெயரிலோ அல்லது கணவன்-மனைவி இருவரும் இணை உரிமையாளர்களாகவோ இருப்பது கட்டாயமாகும். அதே போல விண்ணப்பதாரருக்கு ஆதார் எண் இருப்பது அவசியம்.
யாருக்கு முன்னுரிமை? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த திட்டத்தில் 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் உறுப்பினர் இல்லாத குடும்பங்கள், உடல் தகுதி உள்ள வயது வந்த உறுப்பினர் இல்லாத, மாற்றுத்திறனாளி உறுப்பினர்களை கொண்ட குடும்பங்கள், பட்டியல் இன மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின குடும்பங்கள், சொந்த நிலம் இல்லாமல், தினக்கூலி மூலம் வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு ஆன்லைன் மூலம் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். நகர்ப்புற மக்கள் pmaymis.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும், கிராமப்புற மக்கள் pmayg.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்கும்போது, உங்கள் வருமானம் மற்றும் வீட்டு நிலையின் விவரங்கள், ஆதார் எண், வருமான சான்றிதழ் மற்றும் வீட்டு விவரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் சரியாக நிரப்ப வேண்டும்.
தகுதியான பயனாளிகளுக்கு, அவர்கள் வாங்கும் வீட்டு கடனுக்கான வட்டியில் ரூ.2.67 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும். புதிய வீடுகளை கட்டுவதற்கும் அல்லது ஏற்கெனவே உள்ள வீடுகளை புதுப்பிப்பதற்கும் நிதி உதவி வழங்கப்படும். இந்த நிதி நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும். இந்த திட்டம், லட்சக்கணக்கான ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் சொந்த வீடு கனவை நனவாக்க ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | தெரு நாய்கள் காப்பகத்திற்க்கு அனுப்பப்படுமா? உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ