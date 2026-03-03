இந்தியாவில் ஆபாச வீடியோக்கள்! எலான் மஸ்க் அதிரடி நடவடிக்கை! இனி பார்க்க முடியாது?

இந்தியாவில் ஆபாச வீடியோக்களை தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் பிரபல சமூக வலைத்தளமான x தளத்தில் ஆபாச புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அதிக அளவில் இருப்பதாக சமீப காலமாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தது. இதனை தடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில், அதன் உரிமையாளரான எலான் மஸ்க் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். அதன்படி இந்தியாவில் எக்ஸ் தளத்தில் உள்ள ஆபாச வீடியோக்களை முற்றிலுமாக நீக்கி உள்ளார். இந்தியாவில் உள்ள எக்ஸ் கணக்குகளில் பதிவிடப்பட்டுள்ள ஆபாச வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் தற்போது முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கடுமையான உத்தரவை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எக்ஸ் தளம் - எலான் மஸ்க்
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எலான் மஸ்க் X தளத்தின் கொள்கைகளில் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார். அதன்படி ஆபாச வீடியோக்கள் மற்றும் நிர்வாண புகைப்படங்களை X தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியானது. மேலும் இந்த உள்ளடக்கங்களுக்கு சென்சிட்டிவ் என்ற லேபிள் செய்து பதிவிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளும் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. இதன் காரணமாக எக்ஸ் தளங்களில் அதிகமான ஆபாச படங்கள் பதிவேற்றப்பட்டு வந்தது. இருப்பினும் எக்ஸ் தளத்தின் இந்த கொள்கையானது இந்தியாவில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டங்களுக்கு எதிராக இருந்தது. இந்தியாவில் ஏற்கனவே பல்வேறு ஆபாச தளங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், எக்ஸ் தளத்தின் ஆபாச பதிவுகள், சட்ட விரோதமான வீடியோக்கள் மற்றும் ஏஐயால் உருவாக்கப்பட்ட ஆபாச படங்கள் அதிகளவில் இருந்தது இந்திய அரசுக்கு கடும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது.
கடும் எச்சரிக்கை!
இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அரசு எலான் மஸ்கின் நிறுவனமான எக்ஸ் தளத்திற்கு எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் அனுப்பியது. அதில் உள்ளூர் சட்டங்களை மீறும் வகையிலான அனைத்து ஆபாச மற்றும் சட்ட விரோதமான வீடியோக்களையும் உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்றும், தவறும் பட்சத்தில் சட்டரீதியான நடவடிக்கை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் கடுமை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. தற்போது இந்திய அரசின் இந்த எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து எக்ஸ் தளத்தில் உள்ள சட்ட விரோதமான ஆபாச வீடியோக்கள் முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அத்தகைய ஆபாச வீடியோக்களை இந்தியாவிலிருந்து பதிவிடும் கணக்குகளும் எந்தவித முன்னறிப்பும் இன்றி நிரந்தரமாக முடக்கப்படும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
இந்திய அரசின் சட்டங்களுக்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பை அளிக்கவும் x நிறுவனம் முன் வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை ஆபாச வீடியோக்களுக்கு முழுமையான தடை இருந்து வருகிறது. இந்தியாவில் எந்த ஒரு ஆபாச வீடியோக்களையும் பார்ப்பது சட்டரீதியான குற்றமாகும். தற்போது எக்ஸ் தளங்களிலும் ஆபாச வீடியோக்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பகிர்ந்தாலோ அல்லது தேடினாலோ அந்த கணக்குகள் முடக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்திய சந்தையில் எக்ஸ் தளம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. பல்வேறு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளும் எக்ஸ் கணக்கில் தான் பதிவிடப்படுகிறது. இந்நிலையில் எக்ஸ் தளத்தில் இருந்து ஆபாச வீடியோக்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது நல்ல ஒரு முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.
