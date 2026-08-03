/இனிமே பாஜக பாச்சா பலிக்காது! பீகார் பங்கிப்பூரை தட்டித்தூக்கிய பிரசாந்த் கிஷோர்..

Prashant Kishor Wins In Bankipur : பிகாரில், சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதில், பங்கிப்பூர் தொகுதியில் ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரஷாந்த் கிஷோர், பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். 30 ஆண்டுகளாக பாஜகவின் கோட்டையாக இருந்த இந்த தொகுதியை, அவர் இதன் மூலம் தகர்த்திருக்கிறார்.
ஜூலை 30ஆம் தேதி குஜராத்தின் மஞ்சள்பூர், மத்திய பிரதேசத்தின் ததியா, பிகாரின் பங்கிப்பூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதையடுத்து, ஆக., 3ஆம் தேதி காலை வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி, நடைப்பெற்றது.
பிகாரின் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தைல் பங்கிப்பூர் தொகுதியில் ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தலைவரும், அரசியல் வியூகருமன பிரஷாந்த் கிஷோர் போட்டியிடார். வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முதலே முன்னிலை வகித்து வந்த அவர், 28ஆம் சுற்று முடிவடைந்ததையடுத்து, சுமார் 19000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறார். இதனால், இவருடைய வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளர் நீரஜ் குமார், 39827 வாக்குகளை பெற்று, 19420 வாக்குகளில் பின்னடைவை பெற்றிருக்கிறார். பிகாரில் தற்போது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியானது நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றிருப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது பங்கிப்பூர் தொகுதியில் பாஜகவை தோற்கடித்து பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றிருப்பது பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. காரணம், பங்கிப்பூர் தொகுதி பாஜகவின் தேசிய தலைவர் நிதின் நவீனின் தொகுதியாகும். இவர், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்காக தன்னுடைய பங்கிப்பூர் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்திருந்தார். இதன் விளைவாகத்தான் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதில் முதல் முரையாக இடைத்தேர்த்லில் போட்டியிட்ட பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றிருப்பது பெரும் பேசுபொருள் ஆகியிருக்கிறது. முதல் வெற்றியே முத்தான வெற்றியாக இருப்பதால், அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
பங்கிப்பூர் தொகுதி சுமார் 31 ஆண்டுகளாக பாஜகவின் கோட்டையாக இருந்தது. தற்போது பிரசாந்த் கிஷோர் இதனை கைப்பற்றியிருக்கிறார். இது, இனி வரும் தேர்தல்களில், பிகாரின் அரசியல் சூழ்நிலையை மாற்றக்கூடும் என கருதப்படுகிறது. பங்கிப்பூர் தொகுதியில், 34% மட்டுமே வாக்குப்பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.