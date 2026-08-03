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இனிமே பாஜக பாச்சா பலிக்காது! பீகார் பங்கிப்பூரை தட்டித்தூக்கிய பிரசாந்த் கிஷோர்..

Prashant Kishor Wins In Bankipur : பிகார் இடைத்தேர்தலில், பங்கிப்பூர் தொகுதியில், பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமையிலான ஜன் சுராஜ் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:27 PM IST
இனிமே பாஜக பாச்சா பலிக்காது! பீகார் பங்கிப்பூரை தட்டித்தூக்கிய பிரசாந்த் கிஷோர்..
Image Credit: Prashant Kishor Wins In Bankipur | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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