Speed பெட்ரோல் விலை உயர்வு... எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதிரடி - இதனால் யாருக்கு பாதிப்பு?

Premium Petrol Price Hike: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் பிரீமியம் வகை பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2 அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 20, 2026, 04:00 PM IST
  • கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய் 118 அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்வு
  • போருக்கு முன் ஒரு பீப்பாய் 70 அமெரிக்க டாலர்களாக இருந்தது
  • சாதாரண பெட்ரோல் விலையில் மாற்றம் இல்லை.

வானிலை அப்டேட் : மார்ச் 20 ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி வெதர் எப்படியிருக்கும்?
பிரீமியம் வகை பெட்ரோல் விலை உயர்வு: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் உலகம் முழுவதும் எரிபொருள் தட்டுபாடு மற்றும் எரிபொருள் விலை உயரும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு

உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து நடைபெறும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியிருக்கும் நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை சுமார் 118 அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது. போர் தொடங்கும் முன் 70 அமெரிக்க டாலருக்குள் இருந்தது. அமெரிக்காவிலும் எரிபொருள் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்திருக்கிறது.

பிரீமியம் பெட்ரோல் விலை உயர்வு

அந்த வகையில், தற்போது நாட்டின் பிரீமியம் பெட்ரோலின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, சமீபத்திய தகவலின்படி பிரீமியம் பெட்ரோல் ஒரு லீட்டருக்கு சுமார் ரூ.2.30 அதிகமாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. பெட்ரோல் டீலர்களும் இதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர். பிரீமியம் வகை பெட்ரோலை பயன்படுத்தும் நுக்ரவோருக்கு பாதிப்பை இந்த விலையேற்றம் ஏற்படுத்தும். வாகனங்களின் எஞ்சின் சிறப்பாக செயல்படவும், அதிக மைலேஜ் கிடைக்கவும் இதுபோன்ற பிரீமியம் வகை பெட்ரோல் பயன்படுத்தப்படும்.

எவ்வளவு விலை உயர்வு?

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (BPCL) நிறுவனத்தின் Speed, ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (HPCL) நிறுவனத்தின் Power, இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (IOCL) நிறுவனத்தின் XP95 உள்ளிட்ட பிரீமியம் வகை பெட்ரோலின் விலை ரூ.2.09 முதல் ரூ.2.95 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் தற்போதைக்கு சாதாரண பெட்ரோல், டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

விலை ஏற்றம் ஏன்?

ஆனால், எதற்காக பிரீமியம் வகை பெட்ரோலின் விலை அதிகரித்துள்ளது என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதுமில்லை. இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போரால் ஏற்பட்டுள்ள கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் போக்குவரத்து செலவு ஆகியவற்றால் இந்த பிரீமியம் வகை பெட்ரோலின் விலை அதிகரித்திருக்கலாம் என வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

வியட்நாமிலும் விலை உயர்வு 

முன்னதாக, வியட்நாம் நாட்டில் இன்று பெட்ரோல் விலை சுமார் 20% அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தட்டுபாடு காரணமாக பெட்ரோலின் விலையை உயர்த்தி, அந்நாட்டு அரசு நள்ளிரவில் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதேபோல் டீசல் விலையை 34% அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்டதால் அந்நாட்டு மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

ஈரான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளின் எண்ணெய் கட்டமைப்புகளின் மீது தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் தாக்குதல், தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

