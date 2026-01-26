சுபான்ஷூ சுக்லாவுக்கு அசோகச் சக்ரா விருது... விண்வெளி வீரருக்கு வழங்கியது ஏன்?

Shubhanshu Shukla Ashoka Chakra: முதல்முறையாக பூமிக்கு வெளியே வீர தீர செயலை மேற்கொண்டதை போற்றும் விதமாக, குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லாவுக்கு, நாட்டின் மிக உயர்ந்த அமைதிகால வீரதீர விருதான அசோகச் சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இவ்விருதை குடியரசுத் தினமான இன்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று சுபான்ஷூ சுக்லாவிடம் அசோகச் சக்ரா விருதை வழங்கினார்.
Shubhanshu Shukla: விண்வெளி வீரருக்கு வழங்குவது அரிது
விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு சென்று ஆராய்ச்சி மேற்கொண்ட சுபான்ஷூ சுக்லா, அதிக ஆபத்து கொண்ட விண்வெளி பயணத்தை மேற்கொண்டார். அவரின் இந்த வீரதீர செயலை கௌரவிக்கும் விதமாக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. மனிதர்களின் விண்வெளி பயணத்தில், சுபான்ஷூ சுக்லாவின் இந்த மிஷன் பெரும் ஊக்கத்தை அளித்திருக்கிறது.
பயங்கரவாத எதிர்ப்பு, பேரிடர் மீட்பு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவற்றின் துணிச்சலான செயல்களை போற்றும் விதமாகவே அசோகச் சக்ரா விருது வழங்கப்படுவது வழக்கம். விண்வெளிப் பயணத்தை போற்றும் விதமாக இவ்விருதை வழங்குவது அரிதானதாகும்.
#WATCH | Indian astronaut and IAF Group Captain Shubhanshu Shukla was conferred India’s highest peacetime gallantry award, the Ashoka Chakra, at the 77th #RepublicDay.
LIVE:https://t.co/d0L8j76vai#RepublicDayOnDD #RepublicDay2026 #गणतंत्रदिवस_डीडी pic.twitter.com/5ayrU6wirl
— DD News (@DDNewslive) January 26, 2026
Shubhanshu Shukla: சுபான்ஷூ சுக்லாவின் விண்வெளி பயணம்
இந்தியாவின் முன்னணி விண்வெளி வீரர்களில் ஒருவராக சுபான்ஷூ சுக்லா திகழ்கிறார். திறமைவாய்ந்த் டெஸ்ட் பைலட்டாக செயலாற்றினார். கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதி Falcon-9 ராக்கெட் மூலம், SpaceX டிராகன் விண்கலம் மூலம் Axiom-4 விண்வெளிப் பயணத்தை மேற்கொண்டார். 18 நாள்கள் மிஷன் முடிந்து ஜூலை 15ஆம் தேதி பூமிக்கு திரும்பினார்.
ஈர்ப்பு விசை குறைந்த பகுதியிலும், வரையறுக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாதை சூழல்களிலும் செயல்பட பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார், சுபான்ஷூ சுக்லா. இவர் பணிக்கு தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் மட்டும் போதுமானது இல்லை, உளவியல் ரீதியாக உறுதித்தன்மை அதிக தேவையாகும். மேலும், அதிக ஆபத்துள்ள சூழ்நிலைகளில் செயல்படும் திறனும், விரைவில் முடிவெடுக்கும் திறனும் அதிகம் தேவைப்பட்டன. சுபான்ஷூ சுக்லா பணி என்பது விண்வெளியின் சுற்றுப்பாதையில் சிக்கலான செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது எனலாம்.
Shubhanshu Shukla: இரண்டாவது இந்தியர்
அவர்களின் மிஷன் குறித்த தகவல்கள் பெரிதும் வெளியில் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், சுபான்ஷூ சுக்லா தனித்துவமான தலைமைத்துவத்தையும், பிரச்னையை தீர்க்கும் திறன்களையும் வெளிப்படுத்தினார் என கூறப்படுகிறது. எதிர்பாராத சவால்கள் இருந்தபோதிலும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பணி நோக்கங்களை சுக்லா உறுதி செய்தார் என கூறப்படுகிறது.
விண்வெளிக்கு பயணித்த இரண்டாவது இந்தியர் என்ற பெருமையை சுபான்ஷு சுக்லா பெற்றார். இதற்கு முன், சோவியத் யூனியன் விண்வெளி பயணத்தில் விங் கமாண்டர் ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு 1984ஆம் ஆண்டில் பயணித்திருந்தார்.. அதன்பின், 40 ஆண்டுகள் கழித்து குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா விண்வெளிக்கு பயணித்தார். இன்று குடியரசு தின விழாவில் இவரது வீரதீர செயலை போற்றும் விதமாக அசோகச் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது. சுபான்ஷூ சுக்லா உடன் குரூப் கேப்டன் பாலகிருஷ்ணன் நாயருக்கு கீர்த்தி சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது. பாலகிருஷ்ணன் நாயர் Axiom-4 விண்வெளி மிஷனுக்கான மாற்றுக் குழுவில் இருந்தார்.
மேலும் படிக்க | பத்ம ஸ்ரீ முதல் பாரத ரத்னா வரை! விருது பெற்றால் இவ்வளவு சலுகை கிடைக்குமா?
மேலும் படிக்க | பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
மேலும் படிக்க | பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு... 14 தமிழக ஆளுமைகளுக்கு விருது - முழு விவரம் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ