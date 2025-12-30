ப்ரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்! மணமகள் யார் தெரியுமா?

காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான ப்ரியங்கா காந்தியின் மகன் ரேஹான் வாட்ரா தனது காதலி அவிவா பெய்க் உடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டுள்ளார். 25 வயதான ரேஹான், 7 ஆண்டுகளாக தனது காதலியாக இருந்த அவிவா பெய்க்கை திருமணம் செய்து கொள்ள முன்வந்துள்ளார். ப்ரியங்கா காந்தி மற்றும் தொழிலதிபர் ராபர்ட் வாட்ரா ஆகியோரின் மகன் ரேஹான் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக அவிவாவை காதலித்து வந்துள்ளார். இருவரது குடும்பங்களும் இந்த உறவுக்கு தங்களது ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளன. சமீபத்தில் நடந்த ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்வில் ரேஹான் அவிவாவிடம் திருமண முன்மொழிவை வைத்தார் என்றும், அவிவா அதை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
#BREAKING : Congress general secretary Priyanka Gandhi and businessman Robert Vadra’s son, Raihan Vadra, has reportedly got engaged, sources said on Monday.
According to sources, Rehan recently proposed to his longtime girlfriend Aviva Beg, with whom he has been in a… pic.twitter.com/tqIq7oQkvB
அவிவா பெய்க் யார்?
ராபர்ட் வாட்ரா குடும்பம் இந்த நிகழ்வுகளை தனிப்பட்ட முறையிலும் பொது கவனத்திலிருந்து விலகியும் கொண்டாட முயற்சிக்கிறது. ராஜஸ்தானின் ரண்டம்போரில் நிச்சயதார்த்த விழா நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் மாதங்களில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவிவா பெய்க் டெல்லியை சேர்ந்தவர். அவரது குடும்பமும் வாட்ரா குடும்பத்தின் நெருங்கிய நண்பர்களாக கருதப்படுகிறது. இரு குடும்பங்களும் நீண்டகாலமாக நெருக்கமான உறவை பேணி வருகின்றன என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவிவா பெய்க் ஒரு புகைப்பட கலைஞர். அவர் Atelier 11 என்ற புகைப்பட ஸ்டுடியோ மற்றும் புரொடக்ஷன் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனராக உள்ளார். இந்த நிறுவனம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை வழங்குகிறது.
ரேஹான் வாட்ராவின் தொழில்
டெல்லியின் மாடர்ன் ஸ்கூலில் படித்த அவிவா பெய்க், OP ஜிந்தால் குளோபல் யுனிவர்சிட்டியில் மீடியா கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஜர்னலிசத்தில் பட்டம் பெற்றுள்ளார். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், அவிவா பெய்க் முன்னதாக தேசிய அளவிலான கால்பந்து வீராங்கனையாகவும் இருந்துள்ளார். மறுபுறம் ரேஹான் வாட்ரா தொழில் ரீதியாக ஒரு விர்ச்சுவல் ஆர்ட்டிஸ்ட் ஆவார். 10 வயது முதலே உலகின் பல்வேறு பகுதிகளின் அழகான காட்சிகளை புகைப்படங்களாக படம் பிடித்து வருகிறார். ரேஹான் கமர்ஷியல் புகைப்படக்கலை மட்டுமின்றி வன விலங்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களின் புகைப்படங்களை எடுப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். 2017 ஆம் ஆண்டு பள்ளி கிரிக்கெட் போட்டியின் போது ரேஹானின் கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும், அது அவரது பேரார்வத்தை குறைக்கவில்லை. அதற்கு பிறகும் அவர் தனது புகைப்பட கலையை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். ரேஹான் பல கண்காட்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். 2021 ஆம் ஆண்டில் புது டெல்லியின் பீகானேர் ஹவுஸில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 'டார்க் பெர்செப்ஷன்' என்ற தனிக்கண்காட்சியில் அவர் அறிமுகமானார். அவரது புகைப்படங்கள் மிகுந்த பாராட்டை பெற்றன.
ரேஹான் மற்றும் அவிவா பெய்க் காதல் கதை
ரேஹான் மற்றும் அவிவா பெய்க் இருவரும் சுமார் 7 ஆண்டுகளாக காதலித்து வருகின்றனர். காலப்போக்கில் அவர்களது நட்பு காதலாக மாறியது. இருவரும் சமூக வலைதளங்களில் ஒருவரையொருவர் அடிக்கடி குறிப்பிட்டு வந்தனர். நிச்சயதார்த்தத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, அவிவா பெய்க் தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் ரேஹானுடன் ஒரு ரொமான்டிக் புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருந்தார். இருப்பினும், நிச்சயதார்த்த நிகழ்வின் அதிகாரப்பூர்வ புகைப்படங்களை இருவரும் இன்னும் பகிரவில்லை. ரேஹானின் தாயார் ப்ரியங்கா காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர் மற்றும் கேரளாவின் வயநாடு தொகுதியின் மக்களவை உறுப்பினர் ஆவார். அவரது தந்தை ராபர்ட் வாட்ரா ஒரு பிரபல தொழிலதிபர். ரேஹானின் மாமா ராகுல் காந்தி எதிர்க்கட்சி தலைவராக உள்ளார்.
இருப்பினும், ரேஹான் அரசியலில் இருந்து விலகி தனது கலைத்துறையில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவர் தனது தொழில் வாழ்க்கையை புகைப்பட கலையிலும் விர்ச்சுவல் ஆர்ட்டிலும் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிச்சயதார்த்த செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது. 7 ஆண்டுகால காதலுக்கு பிறகு ரேஹான் மற்றும் அவிவா பெய்க் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டது அவர்களது குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக மாறி உள்ளது. வரும் மாதங்களில் திருமணம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
