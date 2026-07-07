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புனே கொலை வழக்கு: சியா கோயல் - காதலனுடன் 4 மாதங்களுக்கு முன்பே ரகசிய திருமணம்?

Pune Muder Case : சமீபத்தில், புனேவில் நடந்த கேதன் என்கிற இளைஞர் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக, அவருடைய வருங்கால மனைவியாக இருந்த சியா கோயல் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில், முக்கிய திருப்பம் ஒன்று வந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:54 PM IST
புனே கொலை வழக்கு: சியா கோயல் - காதலனுடன் 4 மாதங்களுக்கு முன்பே ரகசிய திருமணம்?
Image Credit: Pune Murder Case Siya Goyal | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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