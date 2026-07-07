/புனே கொலை வழக்கு: சியா கோயல் - காதலனுடன் 4 மாதங்களுக்கு முன்பே ரகசிய திருமணம்?

Pune Muder Case : புனேவில், சியா கோயல் என்கிற பெண் தன் வீட்டில் பார்த்த மாப்பிள்ளையை அவரே கொலை செய்ததாக வெளியாகியிருக்கும் குற்றச்சாட்டு இந்தியாவில் திகிலை கிளப்பியுள்ளது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையில் அதிர்ச்சி திருப்பம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிராவின் புனேவில் இருக்கும் லோஹாகாட் கோட்டையில், கேதன் அகர்வால் என்கிற இளைஞரை, ட்ரக்கிங் அழைத்து சென்ற அவருடைய வருங்கால மனைவி, அவரை கீழே தள்ளி கொலை செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது குறித்த வழக்கு விசாரணையில் சியா கோயலிடமும், அவருடைய காதலன் என சொல்லப்படும் கேத்தன் சவுத்ரி என்கிற இளைஞரிடமும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
கேதன் அகர்வால் என்கிற 26 வயது இளைஞர், புனேவின் முக்கிய தொழிலதிபர்களுள் ஒருவராக இருந்திருக்கிறார். இவருக்கும், அதே ஊரை சேர்ந்த சியா கோயல் என்கிற பெண்ணிற்கும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்றது. மிக பிரம்மாண்டமாக நடந்த இந்த நிச்சயதார்த்தத்தை தொடர்ந்து, சியா கோயலுக்கும் கேதனுக்கும் வரும் நவம்பர் மாதம் ராஜஸ்தானில் இருக்கும் ஒரு பெரிய மண்டபத்தில் திருமணம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
கடந்த ஜூன் 18ஆம் தேதியன்று, லோஹாகாட் கோட்டைக்கு தன்னுடைய வருங்கால கணவரை அழைத்து சென்றிருக்கிறார். பின்னர், அங்கிருக்கும் பள்ளத்தாக்கில் அவர் விழுந்து உயிரிழந்து விட்டதாக கூறியிருக்கிறார், மேலும், அவர் போட்டோ எடுக்கும் போது கீழே விழுந்து விட்டதாக குடும்பத்தினரிடம் கூறியிருக்கிறார். ஆனால், அவர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படவே போலீசாரிடம் புகார் அளித்திருக்கின்றனர். இது குறித்த விசாரணையில் அவர் பள்ளத்தாக்கில் தள்ளி விடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதை சியா கோயல் செய்ததாக அவர் மீது சந்தேகம் வலுத்தாலும், அவர்தான் இந்த கொலையை செய்தார் என்பதற்கான சான்றுகள் எதுவும் வெளியாவில்லை.
கொலை வழக்கின் விசாரணை தற்போது நடந்து வரும் நிலையில், இதில் முக்கிய ஆதாரம் ஒன்று சிக்கியிருக்கிறது. இதில், சியா கோயல், தன்னுடைய காதலரன சேத்தன் சவுத்ரியை ரகசியமாக் திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. பிப்ரவரியில் நிச்சயதார்த்தம் நடப்பதற்கு 4 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே, உள்ளூர் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்டதாக புனே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது.
சிறப்பு திருமண சட்டத்தின் கீழ் இவர்களின் திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளஹா, அதற்கான முறையான திருமண சான்றிதழ் இருக்கிறதா என்பதை அவர்கள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
சியா கோயலின் இந்த ரகசிய திருமணத்தின் போது, அவருடைய கல்லூரி நண்பர்கள் இருவரை பற்றியும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் திருமண மாலைகள் அணிந்திருப்பது போன்று ஒரு போட்டோவை பதிவிட்டு, அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலிருந்து அந்த பதிவுகள் நீக்கப்பட்டதாக போலீசருக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. இவை உண்மையான புகைப்படங்களா, இவற்றை மீட்டெடுக்க முடியுமா? போன்ற கேள்விகள் தற்போது போலீஸாரை நோக்கி தொடுக்கப்பட்டுள்ளன.