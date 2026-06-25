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மனைவியை காரோடு கால்வாயில் மூழ்கடித்த கணவன்! விபத்து என நாடகமாடியது அம்பலம்..

Punjab Man Kills Wife : 31 வயது ராணுவ வீரரான ஹேப்பி சிங், தன் மனைவியுடன் காரில் பயணித்துக்கொண்டிருந்த போது, திடீரென கீழே குதித்து தன் உயிரை காப்பாற்றிக்கொண்டு மனைவியை கொன்றுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:08 PM IST
மனைவியை காரோடு கால்வாயில் மூழ்கடித்த கணவன்! விபத்து என நாடகமாடியது அம்பலம்..
Image Credit: Punjab Man Kills Wife | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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மனைவியை காரோடு கால்வாயில் மூழ்கடித்த கணவன்! விபத்து என நாடகமாடியது அம்பலம்..
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