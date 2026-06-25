/மனைவியை காரோடு கால்வாயில் மூழ்கடித்த கணவன்! விபத்து என நாடகமாடியது அம்பலம்..

Punjab Man Kills Wife : பதபதைக்க வைக்கும் இந்த சம்பவமானது, பஞாப்பில் பட்டியாலா நகரத்தில் நடந்திருக்கிறது. இந்த ராணுவ வீரர், தன் மனைவியை கணக்காக திட்டம் போட்டு தீர்த்துக்கட்டியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.
கடந்த 10 வருடங்களாக, பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஹேப்பி சிங் என்கிற ராணுவ வீரர், ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவருக்கு 31 வயது ஆகிறது. இவருக்கு, அசாமில் பணியிடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவருடைய மனைவியின் பெயர், ராமன் கவுர். இவரது வயது 30. கணவன் மனைவிக்கு இடையே கடந்த சில நாட்களாக திருமண வாழ்க்கையில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்து வந்துள்ளது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமையன்று, ஹேப்பி சிங், தன் மனைவியை அழைத்து வெளியே செல்லலாம் என்று கூறியிருக்கிறார். ஏன் என்று அவர் கேட்ட போது, “பட்டியாலா வரை போயிட்டு வரலாம், ஒரு இன்சூரன்ஸ் வேலையை முடிக்கனும். அப்படியே அங்கே இருக்கும் பொழுதுபோக்கு பூங்காவிற்கும் (amusement park) போயிட்டு வரலாம்..” என்று கூறி மனைவியை அழைத்திருக்கிறார்.
ராமனும் இவரை நம்பி கூடவே வந்திருக்கிறார். சங்குரூர் எனும் இடத்தில் இருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த பொது,
அவர் பக்ரா கால்வாயின் செப்பனிடப்படாத கரையில் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்று, கரையோரமாக சுமார் 50-60 மீட்டர் தூரம் பயணித்துள்ளார். இத்தனை நடக்கும் போதும் ராமன் அவர் கூடவே இருந்திருக்கிறார். ராமன் உள்ளே இருந்த நிலையில் வாகனம் கால்வாயில் விழுவதற்கு முன்பு, ஓடும் வாகனத்திலிருந்து ஹேப்பி சிங் குதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இவர்கள் இருவரும், இரண்டு ஆண்டுகள் காதலித்து, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இவர்களின் திருமணமே, பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு மத்தியில்தான் நடந்துள்ளது. காரணம், இவர்கள் இருவரும் வெவ்வேறு சாதியை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், இரு வீட்டார் தரப்பிலும் கடும் எதிர்ப்பு இருந்துள்ளது.
ராமனை, ஹேப்பி சிங் கொலை செய்த பிறகு அவர் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்த ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். அப்போது, ஆரம்பத்தில் ஹேப்பி சிங் திருமணத்தை தள்ளிப்போட்டதும், ராமன் இதனால் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த பின் திருமணம் செய்து கொண்டதும், தெரிய வந்திருக்கிறது.
தன் மனைவியின் இறப்பை, ஹேப்பி சிங் ஆரம்பத்தில் விபத்து போல காண்பிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார். இது எதிர்பாராத விதமாக நடந்ததாகவும், தானும் சேர்ந்து அந்த கால்வாயில் காருடன் விழுந்ததாகவும், ஆனால் நீச்சலடித்து தப்பித்ததாகவும் போலீசாரிடம் கூறியிருக்கிறார். ஆனால், தடயவியல் போலீசார் சோதனை செய்த போது இவர் கூறியது முற்றிலும் பொய் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
ஹேப்பி சிங்கின் இந்த வழக்கை, போலீசார் கொலை வழக்காக பதிவு செய்ததோடு, அவரை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம், பட்டியாலா மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது. 2 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே, ராமனை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் காட்டாத ஹேப்பி சிங், இந்த கொலையை திட்டமிட்டு செய்து விட்டு, விபத்து என நாடகமாடி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. எது எப்படியிருப்பினும் விசாரணை முடியும் பாேதுதான், உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பது தெரியும்.