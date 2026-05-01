  • குடி போதையில் வந்தாரா முதல்வர்...? வீடியோவால் பரபரப்பு - பேரவையில் நடந்தது என்ன?

Punjab CM Drunk Allegation: சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடருக்கு முதலமைச்சர் பகவந்த் சிங் மான் மது அருந்திவிட்டு வந்ததாகவும், அவருக்கு சோதனை நடத்த வேண்டும் என்றும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 1, 2026, 06:34 PM IST
  • சில வீடியோக்களையும் எதிர்க்கட்சிகள் வெளியிட்டுள்ளன.
  • எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
  • மே 1ஆம் தேதி சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் கூட்டப்பட்டது.

Punjab CM Bhagwant Sing Mann Drunk Allegation: சட்டப்பேரவைக்கு முதலமைச்சர் குடித்துவிட்டு வருகை தந்ததாக பஞ்சாப்பில் பெரும் பரபரப்பு கிளம்பியிருக்கிறது. அவரின் வீடியோவும் வைரலாகி வருகிறது

சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் பஞ்சாபில் இன்று (மே 1) கூட்டப்பட்டது.

ஆல்ஹகால் மீட்டர் டெஸ்ட்

இந்த கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்றபோது, பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் சிங் மான் குடி போதையில் இருந்தார் என எதிர்க்கட்சிகள் கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர். 

முதன்முதலில், காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏ தான் இந்த குற்றச்சாட்டை அவையில் முன்வைத்தார். இந்த சர்ச்சை வெடித்த பின்னர், அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ஆல்ஹகால் மீட்டர் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பிரதாப் சிங் பஜ்வா, இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டுசென்றார்.

வீடியோ வெளியிட்ட எதிர்க்கட்சிகள்

முதலமைச்சரின் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளதால், உண்மையை நிலைநாட்ட ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார்.

சிரோண்மணி அகாலி தளம் கட்சியும் முதலைமச்சரின் மீது தொடர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளது. குறிப்பாக, சட்டப்பேரவையின் வீடியோக்களை வெளியிட்டு, குற்றச்சாட்டை பலப்படுத்தியுள்ளது.

அகாலி தளம் குற்றச்சாட்டு

தொழிலாளர் தினத்தன்று மது அருந்திவிட்டு, பகவந்த் மான் சட்டப்பேரவைக்கு வந்தது மிகவும் வெட்கக்கேடனாது என்றும் அவையில் முதலமைச்சரின் நடத்தையை பொதுமக்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்றும் சிரோண்மணி அகாலி தளம் சாடியது. பகவந்த் மான் சிங்கின் நடத்தையை வன்மையாக கண்டித்தார். 

உண்மை என்னவென்று தெரிந்துகொள்ள, பஞ்சாப் மக்களின் முன்னிலையில் ஊக்கமருந்து சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்றும் அகாலி தளம் கோரிக்கை வைத்தனர்.

முதலமைச்சர் கூறியது என்ன?

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கடுமையாக அமளிக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் பகவந்த் மான், இந்த சிறப்பு அமர்வு தொழிலாளர் தினத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்றும் எனவே அனைத்து உறுப்பினர்களும் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து, அவையில் கண்ணியத்தைக் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். 

எதற்கு இந்த கூட்டத்தொடர்?

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உழைப்பாளர்கள் வர்க்கத்தினருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக மே 1ஆம் தேதியான இன்று உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு ஆம் ஆத்மி அரசு சட்டப்பேரவையின் சிறப்புக் கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளது. 

தனது பதவிக்காலத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில், அதுவும் அரசு முடங்கி கிடக்கும்போது, இந்த சிறப்பு கூட்டத்தால் தொழிலாளர்களுக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் என்றும்  கேள்வி எழுப்பினார். 

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஏழு மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள் சமீபத்தில் பாஜகவில் இணைந்தனர். அதில் ஆறு பேர் பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள் கட்சியில் இருந்து விலகிய பின்னர் இந்த கூட்டம் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

சுவாதி மலிவால் குற்றச்சாட்டு

இன்று மீண்டும், பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் சிங் ஜனநாயகத்தின் கோயிலுக்கு, பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைக்கு குடிபோதையில் வந்திருக்கிறார். குருதுவார்களுக்கு குடித்துவிட்டுச் செல்வார், கோயிலுக்கு குடித்துவிட்டுச் செல்வார், மக்களவைக்கு குடித்துவிட்டுச் செல்கிறார், அரசு கூட்டங்களுக்கு குடித்துவிட்டுச் செல்கிறார், வெளிநாட்டில் கூட அதிகளவில் மது குடித்திருந்ததால் விமானத்தில் இருந்தே இறக்கிவிடப்பட்டார்" என்று சில நாள்களுக்கு முன் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்து பாஜகவில் இணைந்த சுவாதி மலிவால் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. 

Sudharsan G

Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

