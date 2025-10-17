English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ரூ.5 கோடி பணம், தங்கம், இன்னும் பல... பஞ்சாப் டிஐஜி சிக்கியது எப்படி?

ரூ.5 கோடி பணம், தங்கம், இன்னும் பல... பஞ்சாப் டிஐஜி சிக்கியது எப்படி?

Punjab DIG Arrested: பஞ்சாப்பில் டிஐஜி ஹர்சரண் சிங் என்பவரது சொந்த இடங்களில் சட்ட விரோதமாக இருந்த ரூ.5 கோடி ரொக்கம், கிலோ கணக்கில் தங்கம், விலை உயர்ந்த வாட்ச் மற்றும் கார்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 17, 2025, 09:50 AM IST
  • சிபிஐ அவரை கைது செய்துள்ளது.
  • அவர் மீது லஞ்ச புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அவரின் தரகரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ரூ.5 கோடி பணம், தங்கம், இன்னும் பல... பஞ்சாப் டிஐஜி சிக்கியது எப்படி?

Punjab DIG Arrested By CBI: பஞ்சாப் மாநிலத்தின் டிஐஜி ஹர்சரண் சிங் புல்லர் என்ற மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியை சிபிஐ கைது செய்துள்ளது. லஞ்ச புகார் வழக்கில் இவர் கைதாகி உள்ளார்.

ஹர்சரண் சிங் (DIG Harcharan Singh Bhullar) வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, தங்கம், ரொக்கம், கார்கள் என கணக்கில் வராத பல கோடி மதிப்புள்ள பொருள்கள் இருந்ததை தொடர்ந்து, அதை கைப்பற்றி அவரை சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் பின்னணி, அவர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டதன் பின்னணி, அவர் வீட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட பொருள்கள் ஆகியவை குறித்து இங்கு காணலாம்.

Punjab DIG Arrested: யார் இந்த ஹர்சரண் சிங்?

ஹர்சரண் சிங் 2009ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆவார். பஞ்சாப்பின் ரோப்பர் ரேஞ்சின் டிஐஜியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவருடன் கிருஷ்ணா என்பவருடன் சிபிஐயால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அதாவது, குற்றாவளிகள் மீதான குற்ற வழக்குகளை தீர்த்துவைப்பதற்கு, ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ஹர்சரண் சிங், லஞ்சம் பெற்றதாகவும், அதற்கு கிருஷ்ணா தரகராக செயல்பட்டதாகவும் சிபிஐ தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

Punjab DIG Arrested: முதன்முதலில் புகார் அளித்தது யார்?

ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் நகரைச் சேர்ந்த பழைய இரும்பு போன்ற பொருள்களின் டீலரான ஆகாஷ் பட்டா என்பவர் சிபிஐக்கு அளித்த புகாரின் அடிப்படையிலேயே ஹர்சரண் சிங் மீதான விசாரணை தொடங்கியது. தனது தொழில் தொடர்பாக தனது மீது பொய் வழக்கு ஒன்று சுமத்தியதாகவும், அதில் இருந்து தன்னை விடுவிக்க சுமார் ரூ. 8 லட்சம் லஞ்சமாக கொடுக்கும்படியும் ஹர்சரண் சிங் தன்னை மிரட்டியதாக, ஆகாஷ் புகார் அளித்தார். தொடர்ந்து, இந்த பிரச்னையை தீர்க்க அவருக்கு மாதாமாதம் தவணை முறையில் லஞ்சமாக கொடுத்துள்ளார், ஆகாஷ்.

Punjab DIG Arrested: டிஐஜி சிக்கியது எப்படி?

இதையடுத்தே புகாரை பரிசீலித்த சிபிஐ, ஹர்சரண் சிங் மீதும், கிருஷ்ணா மீதும் நேற்று (அக். 16) வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அதாவது, கிருஷ்ணாவை தனியாக வரவைத்து அவரிடம் ரூ.8 லட்சம் லஞ்சமாக கொடுப்பது போல் கொடுக்கவைத்தது. பின்னர், பணம் கொடுத்ததும் ஆகாஷை, டிஐஜி ஹர்சரண் சிங்குடன் சிபிஐ மொபைலில் பேச வைத்துள்ளனர்.

அப்போது ஐபிஎஸ் அதிகாரி தான் லஞ்சம் கேட்டதை மொபைல் காலில் ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணா பணத்தை பெற்றதும் டிஐஜி, அவரையும் ஆகாஷையும் தனது அலுவலகத்திற்கு வர சொல்லியிருக்கிறார்.நேரடியாக சாட்சியம் கிடைத்ததை தொடர்ந்து மொஹைலியில் உள்ள டிஐஜி அலுவலகத்தில், ஹர்சரண் சிங் மற்றும் கிருஷ்ணா இருவரையும் கையும் களவுமாக சிபிஐ கைது செய்தது.

Punjab DIG Arrested: கைது செய்த சிபிஐ 

இதையடுத்து, மொஹாலி, ரோப்பர், சண்டிகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஹர்சரணுக்கு சொந்தமான இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் அவரிடம் கணக்கில் வராத பல கோடிக்கணக்கிலான சொத்து இருப்பது தெரியவந்தது. வருமானத்திற்கு மீறி சொத்து குவித்திருப்பதை தொடர்ந்து சிபிஐ அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

Punjab DIG Arrested: சோதனையில் சிக்கியவை என்னென்ன?

ஹர்சரண் வீட்டில் சுமார் ரூ.5 கோடி அளவில் ரொக்கம் மட்டும் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் பணத்தை முழுமையாக எண்ணி முடிக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும், வீட்டில் ரூ. 72 லட்சம் மதிப்பிலான 1.5 கிலோவில் தங்கம் மற்றும் நகைகள் இருந்துள்ளன. பஞ்சாப்பின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வாங்கப்பட்டுள்ள சொத்துக்களின் ஆவணங்கள், 22 விலையுயர்ந்த கைக்கடிகாரங்கள், Mercedes மற்றும் Audi கார்களின் சாவிகள், லாக்கர் சாவிகள், 40 லிட்டர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மதுபானங்கள், பல வகை துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. அவரின் தரகரான கிருஷ்ணாவின் வீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் ரொக்கமாக ரூ.21 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

Punjab DIG Arrested: அடுத்தது என்ன?

ஹர்சரண் சிங் மற்றும் கிருஷ்ணா இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என அதிகாரிகள் கூறினர். மேலும், இவர்கள் வேறு எதையும் மறைத்துள்ளார்களா என்பதை கண்டறிய புல்லரின் சொத்துகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் சிபிஐ தீவிரமாக சல்லடை போட்டு தேடி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க |முரட்டு முத்தம்... வக்கீல் செய்த செயல்; நீதிபதி வராத நேரத்தில் சேட்டை - Viral Video

மேலும் படிக்க |தங்கத்திற்கு இணையாக வெள்ளி விலையும் உயர்வது ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | பெங்களூரு பெண் மருத்துவர் கொலை: 6 மாதங்களுக்கு பின் திடுக் திருப்பம்! கணவர்தான் காரணம்?

