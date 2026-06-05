/பிரேக் அப் செய்த காதலிக்கு 20 கத்திக்குத்து! அலுவலகத்தில் அரங்கேறிய கொடூர கொலை..

Punjab Man Stabs Ex GF 20 Times : பஞ்சாபில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த பெண் ஊழியர் ஒருவர், தனது முன்னாள் காதலால் அலுவலகத்தில் அனைவரது முன்னிலையிலும் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பஞ்சாபில் உள்ள மொகாலி என்கிற பகுதியில் தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் டிம்பிள் என்கிற பெண் ஒருவர், தன்னுடன் வேலை பார்க்கும் ஹர்விந்தர் மான் என்கிற நபருடன் காதல் உறவில் இருந்து வந்துள்ளார். இவர்களுக்குள் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு அந்தப் பெண் உறவை முறித்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
வியாழக்கிழமை ஆன நேற்று, வழக்கம்போல அந்த பெண் வேலைக்கு வந்திருக்கிறார். முன்னாள் காதலன் அவரிடம் இருவரின் உறவு குறித்து பேசி பிரச்சனை செய்திருக்கிறார். கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை விவாதமாக மாறி இரு தரப்பிலும் கத்தி சண்டை போட ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். மாலை 7.40 மணியளவில் தனது மேஜையில் உட்கார்ந்து வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த டிம்பிளை அவரது முன்னாள் காதலன் கத்தியால் பின்னால் இருந்து கத்தியால் குத்தி இருக்கிறார்.
தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அந்த பெண் எழுந்து ஓடுகையில் அவரை விடாமல் பிடித்து இழுத்து அருகில் இருந்த கதவருகே வைத்து சரமாரியாக குத்தியுள்ளார் அந்த காதலன். அருகிலிருந்த ஊழியர்கள் அவரை தடுக்க முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால் அவர்களின் முயற்சி வீணாகியுள்ளது. டிம்பிளை அவர் 20 முறை குத்தியதால் அவர் அசைவற்று இருந்திருக்கிறார்.
டிம்பிளை குத்திய பின், அந்த நபர் தன் கழுத்திலும் முப்பது முறை கத்தியை வைத்து குத்தி இருக்கிறார். இதற்குள் அருகில் இருந்த ஊழியர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இருவரையும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்று இருக்கின்றனர். ஆனால் டிம்பிளை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக கூறி இருக்கின்றனர். குற்றவாளி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை இருப்பதாக கூறி இருக்கின்றனர்.
ஹர்விந்தர் மான் - டிம்பிள் ஆகிய இருவரும் ஒன்றாக இந்த தனியார் நிறுவனத்தில் மூன்று வருடங்கள் வேலை செய்து இருக்கின்றனர். இந்த சமயத்தில் இருவரும் நண்பர்கள் ஆனதாகவும் பின்னர் காதல் வயப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் இருவரும் பிரேக் அப் செய்து பிரிந்து விட்டதாகவும், குற்றவாளி இந்த உறவை தொடர நினைத்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு அந்தப் பெண் மறுப்பு தெரிவித்ததால் அவர் அப்செட்டில் இருந்ததாக தெரிகிறது.
சம்பவம் நடந்த இடத்தில் தடயவியல் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். உயிரிழந்த டிம்பிளின் உடல் உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த பிற தகவல்கள், மேலும் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் உள்ளே, அதுவும் வேலை நேரத்தில் ஆயுதத்தோடு ஒருவர் எப்படி நுழைய முடிந்தது? அங்கு பாதுகாப்பு சோதனைகள் இல்லையா என்ற கேள்வி பலர் மனங்களில் எழுந்துள்ளது. அந்த பெண், அத்தனை முறை குத்திக்கொள்ளப்பட்ட போது அனைவரும் தடுக்க முயன்றது ஒருபுறம் இருந்தாலும், ஆயுதத்துடன் ஒருவர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைய இப்படி அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது தண்டனைக்குரியது என்பதும் பலருடைய குரலாக இருக்கிறது. அலுவலகத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் இந்த கொடூரச் சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது. இவை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, ரத்தத்தை உரைய வைக்கின்றன.