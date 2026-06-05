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பிரேக் அப் செய்த காதலிக்கு 20 கத்திக்குத்து! அலுவலகத்தில் அரங்கேறிய கொடூர கொலை..

Punjab Man Stabs Ex GF 20 Times : பிரேக் அப் செய்த தனது காதலியை, அவரது முன்னாள் காதலன் 20 முறை குத்தி கொலை செய்திருப்பது அதிர்சிச்யை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:05 PM IST
பிரேக் அப் செய்த காதலிக்கு 20 கத்திக்குத்து! அலுவலகத்தில் அரங்கேறிய கொடூர கொலை..
Image Credit: Punjab Man Stabs Ex GF 20 Times | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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