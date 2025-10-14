English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கணவர் ஆயுளுக்காக வேண்டிக்கொண்ட மனைவி..விரதம் முடிக்கையில் உயிரிழப்பு! வைரல் வீடியோ..

கணவர் ஆயுளுக்காக வேண்டிக்கொண்ட மனைவி..விரதம் முடிக்கையில் உயிரிழப்பு! வைரல் வீடியோ..

Woman Dies Of Heart Attack Karwa Chauth : கணவருக்காக புண்ணிய நாளில் விரதம் இருந்த மனைவி, அந்த நாளின் இறுதியில் உயிரிழந்திருப்பது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:24 PM IST
  • கணவருக்காக விரதம் இருந்த பெண்..
  • கடைசியில் உயிரிழந்த பரிதாபம்!
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Woman Dies Of Heart Attack Karwa Chauth : பஞ்சாப்பை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், தனது கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக விரதம் இருந்திருக்கிறார். அந்த நாளின் இறுதியில், நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் போதே உயிரை விட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

கணவருக்காக விரதம்!

வட இந்தியாவில், பெண்கள் பலர் கர்வா சதுர்த்தி என்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக வேண்டி விரதம் இருப்பர். அன்றைய நாள் முழுவதும் எதுவும் சாப்பிடாமல் இருக்கும் அவர்கள், இரவு பிறையை பார்த்ததும் சல்லடை வழியாக கணவரின் முகத்தை பார்த்து அவர் தனக்கு சாப்பிட உணவு அளித்த பின்பு, விரதம் முடிப்பர். அப்படி விரதம் இருந்த ஒரு பெண்தான், தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார்.

பஞ்சாப்பில் உள்ள தாபா டவுன் என்கிற இடத்தை சேர்ந்த பெண் இவர். இவரது பெயர், ஆஷா ராணி. 55 வயதாகும் இந்த பெண், குறிப்பிட்ட இந்த கார்வா விரத நாளில், தனது கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக விரதம் இருந்திருக்கிறார். பின்னர், தனது கணவரின் முகத்தை பார்த்து விரதத்தை முடித்திருக்கிறார்.

நடனம் ஆடும் போது உயிரிழப்பு..!

ஆஷா ராணி, விரதம் முடித்து விட்டு அந்த நாளின் கொண்டாட்டங்களிலும் ஈடுப்பட்டிருக்கிறார். இந்த கொண்டாட்டத்தில் அக்கம் பக்கத்தினர், உறவினர்கள், குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அங்கு டிஜே வைத்து, டான்ஸ் ஃப்ளோர் வைத்து பலரும் நடனம் ஆடியிருக்கின்றனர். ஆஷா ராணியும் அவர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக நடனம் ஆட தொடங்கியிருக்கிறார்.

கூட்டத்துடன் சேர்ந்து நடனமாடி கொண்டு இருந்த இவர், பின்னர் ஒரு சமயத்தில் மயங்கி கீழே விழுந்தார். உடனே பதறி அடித்துக்கொண்டு அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். 

வைரல் வீடியோ..!

ஆஷா ராணி உயிரிழக்கும் முன்பு நடனமாடி கொண்டிருப்பதும், பின்னர் அப்படியே அவர் சரிந்து விழுந்து உயிரிழப்பதும் வீடியோவில் பதிவாகி இருக்கிறது. கூட்டத்திற்கு நடுவே மஞ்சள் நிற புடவை அணிந்து நடனமாடும் ஆஷா ராணி, நடனமாடும் அனைவர் மத்தியிலும் கீழே விழுவதும், பலரும் அவரை சுற்றி நிற்பதும்-அலறுவதும் பதிவாகி இருக்கிறது.

இந்த வீடியோவில் அவர் நடனமாடும் பாடல், “இன்றே அனுபவித்து கொள்ளுங்கள், நாளை காலை என்ன நடக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது..” எனும் இந்தி பாடல் என்று கூறப்படுகிறது. அவரது இறுதி தருணங்கள் இடம் பெற்றிருக்கும் இந்த காட்சிகளை பார்க்கையில், மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

