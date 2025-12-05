English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India-Russia: இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகளின் அரசியல், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் கலாச்சாரத் தூண்கள்!

India-Russia Relations: இந்தியா-ரஷ்யா இடையேயான 'சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான மூலோபாய கூட்டாண்மையை' ஆராயுங்கள். 2030-க்குள் $100 பில்லியன் வர்த்தக இலக்கு, ஆழமான பாதுகாப்பு உறவுகள், விண்வெளி ஒத்துழைப்பு மற்றும் 23வது ஆண்டு உச்சிமாநாடு உட்பட அரசியல் ஈடுபாடுகளைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

  • இந்தியா-ரஷ்யா: $100 பில்லியன் இலக்குடன் வளர்ந்து வரும் 'சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான' உறவு!
  • பாதுகாப்பு முதல் கலாச்சாரம் வரை: இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான நீடித்த உறவை வடிவமைக்கும் முக்கிய தூண்கள்!
  • இந்தியா-ரஷ்யா உறவு ஏன் 'சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமானது'? 2030-க்குள் $100 பில்லியன் வர்த்தக இலக்கை எப்படி அடைவார்கள்?

India-Russia: இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகளின் அரசியல், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் கலாச்சாரத் தூண்கள்!

Putin-Modi Meet 2025: ரஷ்யா இந்தியாவின் நீண்டகால மற்றும் காலத்தால் சோதிக்கப்பட்ட கூட்டாளியாக இருந்து வருகிறது. அக்டோபர் 2000 இல் "இந்தியா-ரஷ்யா மூலோபாய கூட்டாண்மை குறித்த பிரகடனம்" கையெழுத்தானதிலிருந்து, இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. அரசியல், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதாரம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், கலாச்சாரம் மற்றும் மக்களிடையேயான ஒத்துழைப்பு போன்ற உறவுகளின் ஆழத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

இந்தியா-ரஷ்யா: சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான மூலோபாய கூட்டாண்மை:

ரஷ்யா இந்தியாவின் நீண்டகால மற்றும் காலத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட பங்காளியாக உள்ளது. அக்டோபர் 2000 இல் “இந்தியா-ரஷ்யா மூலோபாய கூட்டாண்மை பற்றிய பிரகடனம்” கையெழுத்தானதிலிருந்து, இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகள் அரசியல், பாதுகாப்பு, தற்காப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதாரம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், கலாச்சாரம் மற்றும் மக்கள்-மக்கள் ஒத்துழைப்பு எனப் பல துறைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வளர்ந்துள்ளன. டிசம்பர் 2010 இல், ரஷ்ய ஜனாதிபதி இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தபோது, இந்தக் கூட்டாண்மை “சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான மூலோபாய கூட்டாண்மை” (Special and Privileged Strategic Partnership) என்ற நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டது. இந்தக் கூட்டாண்மையின் கீழ், ஒத்துழைப்பு நடவடிக்கைகளில் வழக்கமான தொடர்பு மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்வதற்காக அரசியல் மற்றும் அதிகார மட்டங்களில் பல நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட உரையாடல் வழிமுறைகள் செயல்படுகின்றன.

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா, இந்தியா-ரஷ்யா அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையம் (India‑Russia Intergovernmental Commission - IRIGC) போன்ற முறையான நிறுவனங்கள் மூலம் மூலோபாய, பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு மட்டங்களில் நெருக்கமாகப் பணியாற்றுகின்றன. இதற்கு இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன: ஒன்று வர்த்தகம், பொருளாதாரம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலாச்சார ஒத்துழைப்புப் பிரிவு (IRIGC‑TEC), இதற்கு இந்தியாவின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் (EAM) மற்றும் ரஷ்யாவின் முதல் துணைப் பிரதமர் (DPM) ஆகியோர் தலைமை தாங்குகின்றனர்; மற்றொன்று இராணுவம் மற்றும் இராணுவ-தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புப் பிரிவு (IRIGC‑M&MTC), இதற்கு இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் தலைமை தாங்குகின்றனர். டிசம்பர் 2021 இல், “2+2 உரையாடல்” எனப்படும் ஒரு புதிய வடிவம் சேர்க்கப்பட்டது, இதில் வெளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் சந்திக்கின்றனர். இது, இந்தியப் பிரதமர் மற்றும் ரஷ்ய ஜனாதிபதிக்கு இடையேயான உச்சிமாநாட்டுப் பேச்சுவார்த்தைகளுடன் நடைபெற்றது.

1992 மே மாதம் கையெழுத்திடப்பட்ட வர்த்தகம், பொருளாதாரம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புக்கான அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தின் மூலம் அமைக்கப்பட்ட அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையம், இரு நாடுகளுக்கிடையேயான வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பின் அனைத்துத் துறைகளிலும் இருதரப்பு முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையாகும்.

அரசியல் ஈடுபாடுகள்:

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா தீவிரமான மற்றும் பல அடுக்கு அரசியல் ஈடுபாடுகள் மூலம் தங்கள் சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான மூலோபாய கூட்டாண்மையை தொடர்ந்து வளர்த்து வருகின்றன. மிக உயர்ந்த நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட வழிமுறையாக இந்தியப் பிரதமர் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஜனாதிபதிக்கு இடையேயான ஆண்டு உச்சிமாநாடு உள்ளது, இதுவரையில் 22 உச்சிமாநாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு விளாடிமிர் புடின் அவர்கள் 23வது இந்தியா-ரஷ்யா ஆண்டு உச்சிமாநாட்டிற்காக 2025 டிசம்பர் 04 முதல் 05 வரை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு வருகை தர உள்ளார். ஜனாதிபதி புடினின் வரவிருக்கும் இந்திய விஜயம் இரு நாடுகளின் தலைவர்களுக்கும் இந்தியா-ரஷ்யா ஒத்துழைப்பின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்யவும், எங்கள் சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான மூலோபாய கூட்டாண்மையின் எதிர்கால திசையைத் தீர்மானிக்கவும், இரு நாடுகளுக்கும் முக்கியமான பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும் உதவும். கடைசியாக (22வது) உச்சிமாநாடு 2024 ஜூலை 8-9 அன்று மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது. 

அப்போது தலைவர்கள் “இந்தியா-ரஷ்யா: நீடித்த மற்றும் விரிவடைந்து வரும் கூட்டாண்மை” என்ற தலைப்பில் ஒரு கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டனர். 2030 வரை மூலோபாய பொருளாதார ஒத்துழைப்பு குறித்த ஒரு தனி கூட்டு அறிக்கை 9 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களுடன் கையெழுத்திடப்பட்டது. இந்த விஜயத்தின்போது, இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகளுக்குப் பிரதமர் செய்த சிறந்த பங்களிப்புக்காக, ரஷ்யாவின் மிக உயர்ந்த அரசு விருதான ஆண்டிரூ தி அப்போஸ்தலர் தி ஃபர்ஸ்ட்-கால்ட் ஆணை (Order of Saint Andrew the Apostle the First-Called) பிரதமருக்கு வழங்கப்பட்டது. தலைவர்கள் மீண்டும் 2024 அக்டோபர் 22 அன்று கசானில் நடந்த பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டின் ஓரத்தில் சந்தித்தனர் மற்றும் மீண்டும் 2025 செப்டம்பர் 01 அன்று சீனாவில் உள்ள தியான்ஜினில் நடைபெற்ற SCO நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தின் ஓரத்தில் சந்தித்தனர், மேலும் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான சிறப்பு மற்றும் பாக்கியமான மூலோபாய கூட்டாண்மையை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகளைப் பற்றி விவாதித்தனர்.

தலைவர்கள் அடிக்கடி தொலைபேசி தொடர்பைப் பேணி வருகின்றனர், 2024 ஜனவரி 15, மார்ச் 20, ஜூன் 5 மற்றும் ஆகஸ்ட் 27 ஆகிய தேதிகளிலும், அத்துடன் 2025 மே 5 அன்று பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து நடந்த உரையாடல்களும் இதில் அடங்கும். இந்த உரையாடல்களின்போது, பயங்கரவாதத்தின் அனைத்து வடிவங்கள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்த தங்கள் உறுதியை அவர்கள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். முன்னதாக, 2025 ஆகஸ்ட் 08 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளிலும், ஜனாதிபதி புடின் பிரதமருடன் பேசினார், மேலும் அமெரிக்கா-ரஷ்யாவின் அலாஸ்கா உச்சிமாநாட்டின் பின்னணியில் உக்ரைன் தொடர்பான சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து பிரதமருக்கு விளக்கமளித்தார்.

அமைச்சர் மற்றும் அதிகார மட்டத்திலான தொடர்புகள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் வலுவாக உள்ளன. வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் (EAM) மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் (FM) லாவ்ரோவ் ஆகியோர் EAM இன் மாஸ்கோ பயணத்தின்போது SCO அரசாங்கத் தலைவர்கள் கவுன்சில் (CHG) கூட்டத்தின்போது 2025 நவம்பர் 17 அன்று சமீபத்தில் சந்தித்தனர். இந்த ஆண்டு அமைச்சர்கள் ஏற்கனவே ஆறு முறை சந்தித்துள்ளனர்: நவம்பர் 17 மாஸ்கோவில் (ரஷ்யா), செப்டம்பர் 27 நியூயார்க்கில் (அமெரிக்கா), ஆகஸ்ட் 21 மாஸ்கோவில் (ரஷ்யா), ஜூலை 15 தியான்ஜினில் (சீனா), ஜூலை 07 ரியோ டி ஜெனிரோவில் (பிரேசில்) மற்றும் பிப்ரவரி 20 ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் (தென்னாப்பிரிக்கா).

2025 ஆகஸ்ட் மாதம் மாஸ்கோ விஜயத்தின்போது, EAM ரஷ்யாவின் முதல் துணைப் பிரதமர் மந்துரோவ் உடன் இணைந்து 26வது IRIGC-TEC கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கினார். அவர் ஜனாதிபதி புடின் மற்றும் FM லாவ்ரோவ் ஆகியோரைச் சந்தித்து, 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் $100 பில்லியன் வர்த்தக இலக்கை விரைவுபடுத்துமாறு வலியுறுத்தினார். கசான் மற்றும் யெகாடெரின்பர்க்கில் இரண்டு புதிய இந்தியத் தூதரகங்களைத் திறப்பதை விரைவுபடுத்துவது, எரிசக்தி உறவுகள் மற்றும் இந்தியா-EAEU தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் (FTA) குறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர். உக்ரைன், மத்திய கிழக்கு, மேற்கு ஆசியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களை அவர்கள் மதிப்பாய்வு செய்தனர். பேச்சுவார்த்தை மற்றும் இராஜதந்திரமே வேறுபாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கான மிகவும் ஆக்கபூர்வமான வழிகள் என்ற இந்தியாவின் பார்வையை EAM மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். ரஷ்ய இராணுவத்தில் பணியாற்றும் இந்தியர்கள் குறித்து இந்தியா கவலைகளைத் தெரிவித்த அவர், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு உடனடி மற்றும் பரிசீலனையுடன் கூடிய தீர்வைக் காண நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் 2025 ஜூன் 26 அன்று சீனாவின் கிங்டாவோவில் நடைபெற்ற SCO பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் ஓரத்தில் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் திரு. ஆண்ட்ரே பெலூசோவ் உடன் இருதரப்பு சந்திப்பை நடத்தினார். அவர் முன்னதாக 2024 டிசம்பர் 8-10 வரை மாஸ்கோவுக்கு விஜயம் செய்து இந்தியா-ரஷ்யா இராணுவம் மற்றும் இராணுவ-தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புக்கான அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையத்தின் (IRIGC-M&MTC) 21வது கூட்டத்திற்கு இணைந்து தலைமை தாங்கினார் மற்றும் ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் அவர்களைச் சந்தித்தார்.

தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர், ஸ்ரீ அஜித் தோவல் அவர்கள் இந்தியா-ரஷ்யா தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் (NSA) மட்டத்திலான மூலோபாய உரையாடலுக்காக 2025 ஆகஸ்ட் 07-08 அன்று மாஸ்கோவுக்கு விஜயம் செய்தார். இந்த விஜயத்தின்போது, அவர் ஜனாதிபதி புடின் அவர்களைச் சந்தித்தார் மற்றும் ரஷ்ய பாதுகாப்புக் கவுன்சிலின் செயலாளர் திரு. செர்ஜி ஷோய்கு, ஜனாதிபதி புடினின் உதவியாளர் திரு. நிகோலாய் பத்ருஷேவ் மற்றும் முதல் துணைப் பிரதமர் திரு. டெனிஸ் மந்துரோவ் ஆகியோருடன் சந்திப்புகளை நடத்தினார். தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் செப்டம்பர் 2024 இல் பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் கூட்டத்திற்காக செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்குக்கும் விஜயம் செய்தார், அப்போது அவர் ஜனாதிபதி புடின் மற்றும் பாதுகாப்புக் கவுன்சில் செயலாளர் செர்ஜி ஷோய்கு ஆகியோரைச் சந்தித்தார். 2025 மே 9 அன்று ரஷ்யாவின் 80வது வெற்றி தின கொண்டாட்டங்களில் இந்தியா சார்பில் பாதுகாப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஸ்ரீ சஞ்சய் சேத் கலந்து கொண்டார்.

பணி மட்டத்தில், வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி அவர்கள் 2025 மார்ச் 7 அன்று மாஸ்கோவில் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்ட்ரே ரூடென்கோவுடன் வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகளை நடத்தினார். பல வடிவங்களில் இந்தத் தொடர்ச்சியான உயர்மட்டப் பரிமாற்றங்கள், இந்தியா-ரஷ்யா அரசியல் உறவுகளின் ஆழம், பின்னடைவு மற்றும் முன்னோக்கிய வேகத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன.

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 2025 நவம்பர் 17 அன்று புது டெல்லியில் அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மற்றும் நிகோலாய் பத்ருஷேவ் தலைமையில் உயர்மட்ட கடல்சார் ஆலோசனைகளை நடத்தினர். கப்பல் கட்டுதல், துறைமுக மேம்பாடு, தளவாடங்கள் மற்றும் ஆர்க்டிக் ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றை இரு தரப்பினரும் மதிப்பாய்வு செய்தனர், தங்கள் மூலோபாய கூட்டாண்மையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர், மேலும் நீண்ட கால இணைப்பு மற்றும் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் பின்னடைவு, திறமையான மற்றும் நிலையான கடல்சார் கட்டமைப்பை உருவாக்க ஒத்துழைப்பை ஆழப்படுத்த ஒப்புக்கொண்டனர்.

வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதாரம்:

வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான அரசாங்க மட்டத்தில் உள்ள முதன்மை வழிமுறை, இந்தியா-ரஷ்யா வர்த்தகம், பொருளாதாரம், அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார ஒத்துழைப்புக்கான அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையம் (IRIGC-TEC) ஆகும், இதற்கு இந்தியத் தரப்பில் EAM மற்றும் ரஷ்யத் தரப்பில் முதல் துணைப் பிரதமர் திரு. டெனிஸ் மந்துரோவ் ஆகியோர் இணைந்து தலைமை தாங்குகின்றனர். IRIGC-TEC இன் 26வது அமர்வு 2025 ஆகஸ்ட் 20 அன்று மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது, மேலும் கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் அல்லாத வர்த்தகத் தடைகளை நிவர்த்தி செய்வது, தளவாடங்களில் உள்ள சிக்கல்களை நீக்குவது, இணைப்பை ஊக்குவிப்பது, பணம் செலுத்தும் வழிமுறைகளைச் சீராகச் செயல்படுத்துவது, 2030 வரை பொருளாதார ஒத்துழைப்புத் திட்டத்தை (Programme of Economic Cooperation till 2030) சரியான நேரத்தில் இறுதி செய்து செயல்படுத்துவது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தியது. இந்த அமர்வு, இந்தியா-யூரேசிய பொருளாதார ஒன்றியம் (EAEU) FTA ஐ விரைவாக முடிப்பது, அதன் செயல்பாட்டுக்கான விதிமுறைகள் இறுதி செய்யப்பட்டன, அத்துடன் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் திருத்தப்பட்ட இருதரப்பு வர்த்தக இலக்கான USD 100 பில்லியனை அடைவதற்கு இரு நாடுகளின் வணிகங்களுக்கிடையில் வழக்கமான தொடர்பு தேவை என்பதையும் வலியுறுத்தியது.

இரு நாடுகளும் தங்கள் தலைவர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட லட்சிய இலக்குகளை நோக்கிச் செயல்படுகின்றன: 2025 க்குள் பரஸ்பர முதலீடுகளில் $50 பில்லியன் மற்றும் 2030 க்குள் வருடாந்திர இருதரப்பு வர்த்தகத்தில் $100 பில்லியன்.

இருதரப்பு வர்த்தகம் வேகமாக வளர்ந்து, 2024-25 நிதியாண்டில் $68.7 பில்லியன் என்ற சாதனையை எட்டியுள்ளது. இதில் இந்திய ஏற்றுமதி $4.9 பில்லியன் (முக்கியமாக மருந்துகள், இரசாயனங்கள், இரும்பு மற்றும் எஃகு மற்றும் கடல் பொருட்கள்) மற்றும் ரஷ்யாவிலிருந்து இறக்குமதி $63.8 பில்லியன் (முதன்மையாக கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள், சூரியகாந்தி எண்ணெய், உரங்கள், சமையல் நிலக்கரி மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கற்கள்/உலோகங்கள்) ஆகும்.

சேவைகளில் இருதரப்பு வர்த்தகம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலையானதாக உள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டில் இது $1.021 பில்லியனாக இருந்தது. இரு நாடுகளுக்கிடையேயான இருதரப்பு முதலீடுகள் 2025 க்குள் $50 பில்லியன் முதலீடு என்ற இலக்குடன் வலுவாகவே உள்ளன. இந்தியாவில் ரஷ்யாவின் முக்கிய இருதரப்பு முதலீடுகள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ், வங்கி, இரயில்வே மற்றும் எஃகுத் துறைகளில் உள்ளன, அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவில் இந்தியாவின் முதலீடுகள் முக்கியமாக எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு மற்றும் மருந்துத் துறைகளில் உள்ளன.

பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு:

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான வலுவான நட்பு மற்றும் மூலோபாய கூட்டாண்மையின் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஒன்றாகும். இரு நாடுகளும் தங்கள் இராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு அனைத்தையும் வழிநடத்தும் ஒரு சிறப்பு 10 ஆண்டு ஒப்பந்தத்தைப் பின்பற்றுகின்றன. 2021 டிசம்பர் 6 அன்று புது டெல்லியில் கையெழுத்திடப்பட்ட 2021-2031 ஆம் ஆண்டுக்கான இராணுவ-தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம், ஆயுதங்கள் மற்றும் இராணுவ உபகரணங்களின் கூட்டு ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு, உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்குப் பிந்தைய ஆதரவில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால மற்றும் பரந்த அளவிலான இராணுவ தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு, வாங்குபவர்-விற்பனையாளர் கட்டமைப்பிலிருந்து மேம்பட்ட பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் கூட்டு ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் ஒன்றாக உருவாகியுள்ளது. பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், இயந்திரங்கள், உதிரி பாகங்கள் மற்றும் கூறுகளின் விநியோகத்திற்கான ஒரு முக்கியமான ஆதாரமாகவும் ரஷ்யா உள்ளது. டி-90 டாங்கிகள் மற்றும் Su-30 MKI விமானங்கள் போன்ற பல பாதுகாப்பு தளங்களும் இந்தியாவில் அசெம்பிள் செய்யப்படுகின்றன/உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பிரம்மோஸ் அமைப்பு போன்ற பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உட்பட, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தளங்களின் கூட்டு மேம்பாடு மற்றும் கூட்டு உற்பத்தியையும் இரு தரப்பினரும் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

இந்தியா-ரஷ்யா இராணுவம் மற்றும் இராணுவ-தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புக்கான அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையத்திற்கு (IRIGC-M&MTC) இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மற்றும் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆகியோர் இணைந்து தலைமை தாங்குகின்றனர். பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் டிசம்பர் 2024 இல் ரஷ்யாவுக்கு விஜயம் செய்து 21வது IRIGC - M&MTC கூட்டத்திற்கு இணைந்து தலைமை தாங்கினார், அத்துடன் கalingradில் இந்திய கடற்படையில் “ஐஎன்எஸ் துஷில்” என்ற பிரிகேட் கப்பலை கமிஷனிங் செய்வதில் பங்கேற்றார். 2025 ஜூலை 01 அன்று, சமீபத்திய ஸ்டீல்த் மல்டி-ரோல் பிரிகேட் கப்பலான ஐஎன்எஸ் தமால் (INS Tamal) கalingradில் கமிஷன் செய்யப்பட்டது. IRIGC-M&MTC இன் 5வது கூட்டம் 2025 அக்டோபர் 28-29 அன்று புது டெல்லியில் நடைபெற்றது.

இந்தியா-ரஷ்யா கூட்டுப் பயிற்சி இந்திரா-2025 இன் 14வது பதிப்பு 2025 அக்டோபர் 6-15 வரை ராஜஸ்தானின் பிகானேரில் நடைபெற்றது, இதில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலிருந்தும் 250 க்கும் மேற்பட்ட படைவீரர்கள் பங்கேற்றனர். 2025 செப்டம்பர் 10-16 அன்று, இராணுவம், விமானப்படை மற்றும் கடற்படையைச் சேர்ந்த 65 இந்திய ஆயுதப் படைக் குழுவினர் ரஷ்யாவில் உள்ள நிஸ்னி நோவ்கோரோட்டில் ஸாபாட்-2025 (Zapad-2025) இராணுவப் பயிற்சியில் பங்கேற்றனர். 2025 மார்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 02 வரை, இந்திய மற்றும் ரஷ்ய கடற்படைகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு கடற்படைப் பயிற்சி இந்திரா 2025 இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது - சென்னையில் துறைமுக கட்டம் மற்றும் வங்காள விரிகுடாவில் கடல் கட்டம். 2025 செப்டம்பர் 10-16 அன்று, இராணுவம், விமானப்படை மற்றும் கடற்படையைச் சேர்ந்த 65 இந்திய ஆயுதப் படைக் குழுவினர் ரஷ்யாவில் உள்ள நிஸ்னி நோவ்கோரோட்டில் ஸாபாட்-2025 இராணுவப் பயிற்சியில் பங்கேற்றனர்.

2025 அக்டோபர் 29 அன்று, பாதுகாப்பு உற்பத்தி செயலாளர் சஞ்சீவ் குமார் தலைமையில் இந்தியப் பிரதிநிதிகள் குழு இராணுவ தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் தொழில் தொடர்பான இந்தியா-ரஷ்யா அரசுகளுக்கிடையேயான ஆணையத்தின் 23வது செயற்குழு கூட்டத்தில் மாஸ்கோவில் பங்கேற்றது.

பாராளுமன்ற ஒத்துழைப்பு:

லோக் சபா மற்றும் ரஷ்ய மாநில டூமா (கீழவை) இடையே உள்ள அரசுகளுக்கிடையேயான பாராளுமன்ற ஆணையம் (Inter-Parliamentary Commission), பாராளுமன்ற ஒத்துழைப்பை எளிதாக்குவதில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஐந்து முறை சந்தித்துள்ளது (2000, 2003, 2015, 2017, 2018). இந்த ஆணையத்திற்கு லோக் சபா சபாநாயகர் மற்றும் மாநில டூமா தலைவர் ஆகியோர் இணைந்து தலைமை தாங்குகின்றனர். 5வது இந்தியா-ரஷ்யா அரசுகளுக்கிடையேயான பாராளுமன்ற ஆணையம் 2018 டிசம்பர் 09 அன்று இந்தியாவில் நடைபெற்றது.

மாநில டூமா தலைவர் (ரஷ்யாவின் பாராளுமன்றத்தின் கீழவை) திரு. வியாசெஸ்லாவ் வோலோடின் அவர்கள் 2025 பிப்ரவரி 02-04 வரை இந்தியாவுக்கு அதிகாரப்பூர்வ விஜயம் செய்தார். இந்த விஜயத்தின்போது, வோலோடின் ஜனாதிபதி மற்றும் துணை ஜனாதிபதி ஆகியோரைச் சந்தித்தார், மேலும் லோக் சபா சபாநாயகருடன் இருதரப்பு சந்திப்பை நடத்தினார். ரஷ்யப் பிரதிநிதிகள் குழு அப்போது நடந்த ராஜ்ய சபா மற்றும் லோக் சபா ஆகிய இரண்டின் 2025 பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் கலந்துகொண்டனர். ஜூலை 2024 இல், லோக் சபா சபாநாயகர் ஸ்ரீ ஓம் பிர்லா செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற 10வது பிரிக்ஸ் பாராளுமன்ற மன்றத்திற்காக இந்தியப் பிரதிநிதிகள் குழுவிற்குத் தலைமை தாங்கினார், மேலும் தலைவர் வோலோடின் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பு கவுன்சில் (பாராளுமன்றத்தின் மேலவை) சபாநாயகர் திருமதி வாலண்டினா மாட்வியென்கோ ஆகியோருடனும் இருதரப்பு சந்திப்புகளை நடத்தினார்.

பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் மற்றும் இந்தியாவின் ஆபரேஷன் சிந்தூர் (Operation Sindoor) ஆகியவற்றின் பின்னணியில், திருமதி கனிமொழி கருணாநிதி தலைமையில் 5 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மூத்த இராஜதந்திரி தூதர் மன்ஜீவ் பூரி ஆகியோர் அடங்கிய அனைத்துக் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் குழு பயங்கரவாதத்தின் அனைத்து வடிவங்கள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளுக்கு எதிரான இந்தியாவின் ஒருமித்த தீர்மானம் மற்றும் பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்த 2025 மே 22-24 வரை ரஷ்யாவுக்கு விஜயம் செய்தது. 2025 ஜூன் 21-26 வரை, லோக் சபா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர். சசி தரூர் தனது தனிப்பட்ட விஜயத்தின்போது திரு. கான்ஸ்டான்டின் கொசாசெவ் (கூட்டரசு கவுன்சிலின் துணைத் தலைவர்) மற்றும் திரு. லியோனிட் ஸ்லட்ஸ்கி (சர்வதேச விவகாரங்களுக்கான மாநில டூமா குழுவின் தலைவர்) ஆகியோருடன் சந்திப்புகளை நடத்தினார். அக்டோபர் 29-30 வரை, மாண்புமிகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீ ராஜ்குமார் சாகர், லோக்சபாவைச் சேர்ந்த டாக்டர். சி.என். மஞ்சுநாத் மற்றும் ராஜ்ய சபாவைச் சேர்ந்த டாக்டர். வி. சிவதாசன் உட்பட இந்தியப் பாராளுமன்றப் பிரதிநிதிகள் குழு மாஸ்கோவில் நடந்த ஆசியப் பாராளுமன்ற சபை சமூக மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்களுக்கான நிலைக்குழுவின் கூட்டங்களில் பங்கேற்றது.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்:

இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய ஆரம்ப நாட்களில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இருதரப்பு இந்தியா-ரஷ்யா கூட்டாண்மையில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. இன்று, இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா அடிப்படை அறிவியல், பொருட்கள் அறிவியல், கணிதம் மற்றும் இந்தியாவின் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டம் (ககன்யான்), நானோ தொழில்நுட்பங்கள் போன்ற அதிநவீன துறைகளில் ஒன்றாகப் பணியாற்றுகின்றன. வேறொரு நாட்டுடன் இணைந்து இந்தியாவில் நிறுவப்பட்ட ஒரே அணுமின் நிலையம், ரஷ்யாவின் ஒத்துழைப்புடன் நிறுவப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் கூடங்குளத்தில் உள்ளது. இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு 2021 டிசம்பரில் புது டெல்லியில் நடந்த 21வது ஆண்டு உச்சிமாநாட்டின்போது கையெழுத்திடப்பட்ட அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கான புதிய சாலை வரைபடத்தால் வழிநடத்தப்படுகிறது. இது இரு நாடுகளுக்கிடையேயான கண்டுபிடிப்பு தொடர்பான ஈடுபாட்டை அதிகரிக்கும் மற்றும் பொருளாதார மற்றும் சமூக தாக்கத்தின் கூட்டுத் திட்டங்களுக்கான தொழில்நுட்பங்களின் வணிகமயமாக்கல் மற்றும் முழு சுழற்சி ஆதரவில் கவனம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. IRIGC-TEC வழிமுறையின் கீழ், இரு நாடுகளின் தொடர்புடைய அமைச்சகங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ரஷ்யா-இந்தியா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப செயற்குழுவின் கூட்டங்கள் வழக்கமாக நடைபெறுகின்றன.

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா விண்வெளித் துறையில் நீண்டகால ஒத்துழைப்பைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் விண்வெளி நிறுவனங்களான இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) மற்றும் ரோஸ்கோஸ்மோஸ் ஆகியவை இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டமான ககன்யான் உட்பட இணைந்து பணியாற்றுவதற்கான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளன. இந்தக் கூட்டாண்மையின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் ஏற்கனவே ரோஸ்கோஸ்மோஸின் கீழ் ரஷ்யாவில் தங்கள் பயிற்சியை முடித்துள்ளனர்.

கல்வி மற்றும் மக்கள்-மக்கள் தொடர்பு:

கல்வித் துறையில் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான ஒத்துழைப்பு பலதரப்பட்ட மற்றும் நீண்டகால இயல்புடையது. இந்த ஒத்துழைப்பின் மிகவும் புலப்படும் அம்சங்களில் ஒன்று, மருத்துவம், பொறியியல், பொருளாதாரம், அறிவியல் மற்றும் பிற பாடங்களில் படிப்புகளுக்காக ரஷ்யாவில் உள்ள நிறுவனங்களில் சுமார் 20,000 இந்திய மாணவர்கள் இருப்பதுதான். ரஷ்யாவில் படிக்கும் இந்திய மாணவர்களில் மருத்துவ மாணவர்கள் மிகப் பெரிய குழுவாக உள்ளனர். தனித்தனியாக, இந்தி, சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாலி போன்ற இந்திய மொழிகளைத் தவிர பல ரஷ்யப் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்தியவியல் கற்பிக்கப்படுகிறது. பள்ளி மட்டத்தில், இந்தியப் பிரதமர் மற்றும் ஜனாதிபதி புடின் ஆகியோரால் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவின் அடல் கண்டுபிடிப்பு பணி (Atal Innovation Mission) மற்றும் சிரிஸ் மையம் (SIRIUS Center) இணைந்து செயல்படுகின்றன. பல்கலைக்கழகங்கள்/நிறுவனங்கள் உட்பட உயர்கல்வியில் ஒத்துழைப்பு பின்னணியில், பின்வரும் முக்கிய வழிமுறைகள் தீவிரப் பங்கு வகிக்கின்றன - இரு அரசாங்கங்களுக்கு இடையேயான கல்வி பரிமாற்றத் திட்டம் (EEP), இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க் (RIN என அழைக்கப்படுகிறது), கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக் கூட்டுக்கான ஊக்குவிப்புத் திட்டம் (SPARC) மற்றும் கல்வி நெட்வொர்க்குகளின் உலகளாவிய முயற்சி (GIAN) திட்டம்.

ஐடெக் (ITEC) உதவித்தொகைக்கு ரஷ்யா ஒரு தீவிரப் பங்குதாரர் நாடாக இருந்து வருகிறது. 2024-25 இல் சுமார் 17 ரஷ்ய நாட்டினர் ஐடெக் திட்டத்தில் பங்கேற்றனர், அதேசமயம் 2023-24 இல், கோவிட்-க்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் 100+ ஆக இருந்தபோது சுமார் 23 ரஷ்ய நாட்டினர் ஐடெக் உதவித்தொகையைப் பெற்றனர். செப்டம்பர் 19 அன்று, தூதரகம் ஐடெக் தினத்தை 2025 இல் கொண்டாடியது.

கலாச்சார உறவுகள்:

ரஷ்ய வணிகர் அஃபனாசி நிகிடின் 15 ஆம் நூற்றாண்டில் பயணம் செய்தது, அஸ்ட்ராகானில் வணிகர்கள் குடியேறியது மற்றும் கெராசிம் லெபடேவ் என்பவரால் கொல்கத்தாவில் ஒரு ரஷ்ய நாடக அரங்கம் நிறுவப்பட்டது வரை, இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலத்திலிருந்தே இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆழமான மற்றும் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான கலாச்சார உறவுகளை அனுபவித்து வருகின்றன. புகழ்பெற்ற ரஷ்ய அறிஞர்கள் மற்றும் கலைஞர்களான நிக்கோலஸ் ரோரிச் போன்றவர்கள் அடங்குவர். பல தலைமுறை ரஷ்யர்கள் இந்தியத் திரைப்படங்களைப் பார்த்து வளர்ந்துள்ளனர், மேலும் 1980 களில் இருந்து யோகா மகத்தான பிரபலத்தைப் பெற்றுள்ளது, குறிப்பாக பெரிய நகரங்களில்.

2019 இல், ரஷ்ய ஜனாதிபதி புடின் அவர்கள் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான சிறப்பு நட்பை வலுப்படுத்தியதற்காக, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ரஷ்யாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருதான புனித அப்போஸ்தலன் ஆண்டிரூ தி ஃபர்ஸ்ட் ஆணை (Order of the Holy Apostle Andrew the First) விருதை வழங்கினார்.

இரு திசைகளிலும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பு மற்றும் விசா நடைமுறைகளை எளிதாக்குவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் மூலம் மக்கள்-மக்கள் தொடர்புகள் தொடர்ந்து வலுப்பெறுகின்றன. 1989 இல் நிறுவப்பட்ட மாஸ்கோவில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு கலாச்சார மையம், கதக், யோகா, தபலா மற்றும் ஹிந்துஸ்தானி குரலிசை ஆகியவற்றில் வழக்கமான வகுப்புகள் மூலமாகவும், ரஷ்யப் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கலாச்சார அமைப்புகளுடன் ஒத்துழைப்பு மூலமாகவும் ரஷ்யாவில் இந்தியக் கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முதன்மை நிறுவனமாகச் செயல்படுகிறது. பல ரஷ்யப் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இந்திய மொழிகளைக் கற்பிக்கின்றன. கலாச்சாரப் பரிமாற்றத் திட்டம் மற்றும் ICCR-ரஷ்ய கலாச்சார அமைச்சக நெறிமுறை (வழக்கமாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது) ஆகியவற்றின் கீழ், இந்தியக் கலாச்சாரக் குழுக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரஷ்யாவுக்கு வருகை தருகின்றன; 2023 இல் ஐந்து குழுக்கள் பல பிராந்தியங்களில் நிகழ்ச்சிகளை வழங்கின, இந்தியப் போர் வீராங்கனைகள், பரதநாட்டியம், ஒடிசி மற்றும் ராஜஸ்தானி நாட்டுப்புற நடனம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தின. இந்தியக் குடிமக்களுக்கு மனிதாபிமானப் பாடங்கள், அறிவியல், ஆயுர்வேதம், நடனம் மற்றும் இசையில் உயர் படிப்புகளைப் படிப்பதற்காக ICCR நான்கு பிரத்யேக உதவித்தொகை திட்டங்களையும் வழங்குகிறது.

ரஷ்யாவின் கலாச்சார அமைச்சர் திருமதி ஒல்கா லியுபிமோவா அவர்கள் 2025 மே மாதம் மும்பையில் நடைபெற்ற உலக ஆடியோ விஷுவல் & பொழுதுபோக்கு உச்சிமாநாடு 2025 (WAVES 2025) க்காக இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்தார், மேலும் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சர் ஸ்ரீ அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உடன் இருதரப்பு சினிமா துறையில் ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதித்தார்.

இரண்டாவது இந்தியத் திரைப்பட விழா 2025 அக்டோபர் 04-15 வரை மாஸ்கோ, செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க், கசான், யாகுட்ஸ்க் மற்றும் விளாடிவோஸ்டாக் ஆகிய ஐந்து ரஷ்ய நகரங்களில் நடைபெற்றது. 'பாரத் உத்ஸவ்-இந்தியா விழா' என்ற 9 நாள் கலாச்சார விழா 2025 ஜூலை 5-13 வரை மாஸ்கோ நகரத்தின் மையப் பகுதியில் முதல்முறையாக நடைபெற்றது. 100+ கலைஞர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்களைக் கொண்ட 120+ நிகழ்வுகளுடன் கூடிய இந்த விழா 8,50,000 மாஸ்கோவாசிகளின் வருகையுடன் ஒரு பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. XIவது சர்வதேச யோகா தினம் (2025) ரஷ்யாவின் 60+ பிராந்தியங்களில் கொண்டாடப்பட்டது. மாஸ்கோவின் VDNKH வளாகத்தில் (ஜூன் 21) 1000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் யோகா செயல்விளக்கம் மற்றும் ஆயுர்வேதம் மற்றும் தியானம் குறித்த முதன்மை வகுப்புகளில் பங்கேற்றனர்.

இந்தியா 2025 செப்டம்பர் 3-7 வரை மாஸ்கோ சர்வதேச புத்தகக் கண்காட்சியில் சிறப்பு விருந்தினர் நாடாக இருந்தது. அக்டோபர் 11 அன்று, புத்தரின் புனிதச் சின்னங்கள் கண்காட்சிக்காக கல்மைகியா குடியரசின் எலிஸ்டாவுக்கு வந்தன. இந்தச் சின்னங்கள் மாண்புமிகு உத்தரப் பிரதேச துணை முதலமைச்சர் ஸ்ரீ கேசவ் பிரசாத் மௌர்யாவுடன் ரஷ்யாவுக்குச் சென்றன, மேலும் மாண்புமிகு ஜம்மு & காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் ஸ்ரீ மனோஜ் சின்ஹாவுடன் இந்தியாவுக்குத் திரும்பின.

பலதரப்பு ஒத்துழைப்பு:

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஐ.நா., ஜி20, பிரிக்ஸ் மற்றும் SCO போன்ற பல பலதரப்பு தளங்களில் நெருக்கமாக ஒத்துழைக்கின்றன. 2023 இல் இந்தியாவின் ஜி20 மற்றும் SCO தலைமைப் பதவிகளின்போதும், 2024 இல் ரஷ்யாவின் பிரிக்ஸ் தலைமைப் பதவியின்போதும் வழக்கமான பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பரஸ்பர ஆதரவு மூலம் இந்த ஒத்துழைப்பு மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐ.நா. பாதுகாப்புக் கவுன்சிலில் நிரந்தர இடத்திற்கான இந்தியாவின் வேட்புமனுவுக்கு ரஷ்யா தொடர்ந்து ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறது. இந்தியா 2026 இல் பிரிக்ஸ் தலைமைப் பதவியை ஏற்கும், இது அதன் செயல்முறைகளை நிறுவனமயமாக்குவதன் மூலம் பிரிக்ஸ் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த பாடுபடும்.

இந்த இருதரப்பு உறவு கடந்த 78 ஆண்டுகளாக வலுவாகவும் நிலையானதாகவும் உள்ளது. இந்தியா-ரஷ்யா கூட்டாண்மை சமகால சகாப்தத்தில் மிகவும் நிலையான ஒன்றாக உள்ளது, இது ஒரு பல்முனை உலகத்திற்கான பகிரப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பாரம்பரிய இராணுவம், அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளி ஒத்துழைப்புக்கு அப்பால் ஈடுபாட்டை விரிவுபடுத்துவதற்கான அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், இருதரப்பு வர்த்தகம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் விரிவடைந்துள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் புதிய ஒத்துழைப்பு மாதிரிகளை உருவாக்குவது குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இரு நாடுகளும் பிராந்தியங்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை, குறிப்பாக ரஷ்ய தூர கிழக்குடன் வலுப்படுத்தவும், சர்வதேச வடக்கு-தெற்கு போக்குவரத்து வழித்தடம், சென்னை-விளாடிவோஸ்டாக் கிழக்கு கடல்சார் வழித்தடம் மற்றும் வடக்கு கடல் பாதை போன்ற இணைப்பு முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கவும் பார்க்கின்றன. ரஷ்யாவின் கிழக்கு நோக்கிய நகர்வு, அதன் வளங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் இந்தியாவின் ஆத்மநிர்பர் பாரத் மற்றும் மேக் இன் இந்தியா போன்ற முதன்மை முயற்சிகளுக்க இடையே ஒரு சினெர்ஜி உள்ளது.

