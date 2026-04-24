ஆம் ஆத்மிக்கு ஆப்பு... கட்சித் தாவும் ராகவ் சத்தா... பாஜகவுக்கு படையெடுக்கும் 7 எம்பிக்கள்!

Raghav Chadha Joins BJP: ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை எம்பியான ராகவ் சத்தா, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பல்வேறு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுடன் அவர் பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக அறிவித்திருக்கிறார்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மாநிலங்களை உறுப்பினர்கள் பாஜகவில் இணைய இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முக்கிய முகங்களான ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் ஸ்வாதி மல்லிவால் ஆகியோரும் பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
#WATCH | Delhi: Addressing a press conference with Sandeep Pathak and Ashok Mittal, AAP MP Raghav Chadha says, "We have decided that we, the 2/3rd members belonging to the AAP in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP." pic.twitter.com/K3IK4TPXml
— ANI (@ANI) April 24, 2026
