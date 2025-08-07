English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

போலி வாக்காளர்கள்... தேர்தல் ஆணையம் செய்த மோசடிகள் - ஆதாரத்தை காட்டும் ராகுல் காந்தி!

Rahul Gandhi Vote Chori: ஆளும் மத்திய பாஜகவுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் மோசடி செய்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி பெரும் குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 7, 2025, 03:34 PM IST

போலி வாக்காளர்கள்... தேர்தல் ஆணையம் செய்த மோசடிகள் - ஆதாரத்தை காட்டும் ராகுல் காந்தி!

Rahul Gandhi Allegations On Election Commission: மக்களவைத் தேர்தலின் போது ஆளும் மத்திய பாஜகவுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் மோசடி செய்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி பெரும் குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார். 

ராகுல் காந்தி இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில், வாக்காளர் பட்டியலில் போலி நபர்கள் சேர்க்கப்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டினார். மேலும் கர்நாடக வாக்காளர் பட்டியலை எடுத்துக்காட்டி தனது கருத்தை உறுதிப்படுத்த முயன்றார்.

Rahul GandhiElection CommissionBJPFake VotersVote Chori

