போலி வாக்காளர்கள்... தேர்தல் ஆணையம் செய்த மோசடிகள் - ஆதாரத்தை காட்டும் ராகுல் காந்தி!

Rahul Gandhi Allegations On Election Commission: மக்களவைத் தேர்தலின் போது ஆளும் மத்திய பாஜகவுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் மோசடி செய்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி பெரும் குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார்.
LIVE: Press Conference - #VoteChori | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/BlZwacZpto
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2025
ராகுல் காந்தி இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில், வாக்காளர் பட்டியலில் போலி நபர்கள் சேர்க்கப்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டினார். மேலும் கர்நாடக வாக்காளர் பட்டியலை எடுத்துக்காட்டி தனது கருத்தை உறுதிப்படுத்த முயன்றார்.
