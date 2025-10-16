English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 'டிரம்பை பார்த்து மோடி பயப்படுகிறார்' ராகுல் காந்தி சொல்வது என்ன? - அத்துமீறுகிறதா அமெரிக்கா?

Rahul Gandhi: இந்தியா, ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தும் என இந்திய பிரதமர் மோடி, தன்னிடம் வாக்குறுதி அளித்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியிருந்த நிலையில், மோடியை ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 16, 2025, 10:18 AM IST

Rahul Gandhi, PM Modi - Donald Trump: இந்தியா, ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தும் என இந்திய பிரதமர் மோடி, தன்னிடம் வாக்குறுதி அளித்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியிருந்த நிலையில், மோடியை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடி உள்ளார். 

இதுகுறித்து, ராகுல் காந்தி அவரது அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில், "டிரம்பைப் பார்த்து பிரதமர் மோடி பயப்படுகிறார். இந்தியா, ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்காது என்று டிரம்பே முடிவு செய்து அறிவிக்க அனுமதிக்கிறார். பலமுறை அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் வாழ்த்துச் செய்திகளை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். நிதியமைச்சரின் அமெரிக்க வருகையை ரத்து செய்தார். ஷர்ம் எல்-ஷேக் (அமைதி மாநாட்டை) தவிர்த்துவிட்டார். ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து அவரது  (டிரம்ப்பின்) கருத்துக்களை மறுக்கவும் இல்லை" என சாராமாரியாக சாடி உள்ளார்.

