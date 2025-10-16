'டிரம்பை பார்த்து மோடி பயப்படுகிறார்' ராகுல் காந்தி சொல்வது என்ன? - அத்துமீறுகிறதா அமெரிக்கா?

Rahul Gandhi, PM Modi - Donald Trump: இந்தியா, ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தும் என இந்திய பிரதமர் மோடி, தன்னிடம் வாக்குறுதி அளித்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியிருந்த நிலையில், மோடியை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
PM Modi is frightened of Trump.
1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.
2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.
3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.
4. Skipped Sharm el-Sheikh.
5. Doesn’t contradict him…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025
இதுகுறித்து, ராகுல் காந்தி அவரது அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில், "டிரம்பைப் பார்த்து பிரதமர் மோடி பயப்படுகிறார். இந்தியா, ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்காது என்று டிரம்பே முடிவு செய்து அறிவிக்க அனுமதிக்கிறார். பலமுறை அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் வாழ்த்துச் செய்திகளை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். நிதியமைச்சரின் அமெரிக்க வருகையை ரத்து செய்தார். ஷர்ம் எல்-ஷேக் (அமைதி மாநாட்டை) தவிர்த்துவிட்டார். ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து அவரது (டிரம்ப்பின்) கருத்துக்களை மறுக்கவும் இல்லை" என சாராமாரியாக சாடி உள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ