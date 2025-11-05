ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் போட்டோ... அதுவும் 22 முறை இருக்கு - ராகுல் காந்தி

Rahul Gandhi, Vote Chori In Haryana: ஹரியானா மாநிலத்தில் ஆட்சித் திருட்டு நடைபெற்றதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வரும் ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்.
LIVE: #VoteChori Press Conference - The H Files https://t.co/IXFaH9fEfr
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025
ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில், பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படத்துடன் 22 வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் என ராகுல் காந்தி ஆதாரத்துடன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
