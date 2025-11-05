English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் போட்டோ... அதுவும் 22 முறை இருக்கு - ராகுல் காந்தி

ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் போட்டோ... அதுவும் 22 முறை இருக்கு - ராகுல் காந்தி

Rahul Gandhi: ஹரியானா மாநிலத்தில் ஆட்சித் திருட்டு நடைபெற்றதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். மேலும் ஹரியானாவில் 8இல் 1 வாக்கு போலி என பகீரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 5, 2025, 12:57 PM IST

Rahul Gandhi, Vote Chori In Haryana: ஹரியானா மாநிலத்தில் ஆட்சித் திருட்டு நடைபெற்றதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வரும் ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார். 

ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில், பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படத்துடன் 22 வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் என ராகுல் காந்தி ஆதாரத்துடன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். 

