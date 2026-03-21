ராகுல் காந்தி பாஜகவின் B டீம் - சொன்னது பினராயி விஜயன்... கேரளாவில் அமால் டுமீல் அரசியல்!

Pinarayi Vijayan Latest News: காங்கிரஸின் முன்னணி தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி பாஜகவின் B டீம் என கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கடுமையாக தாக்கி பேசி உள்ளார். கேரளாவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில் பெரும் அங்கு களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 21, 2026, 05:16 PM IST

பினராயி விஜயன் vs ராகுல் காந்தி: கேரளாவில் உள்ள 140 தொகுதிகளில் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. வரும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. 

கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதியே வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், வரும் மார்ச் 26ஆம் தேதி வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாளாகும். சிபிஎம் தலைமையிலான LDF கூட்டணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF கூட்டணி, பாஜக என மூன்று முனை போட்டி நிலவுகிறது.

ராகுல் காந்தி பாஜகவின் B டீம்

கேரளாவில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்து வரும் நிலையில், கேரள முதலமைச்சரும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான பினராயி விஜயன் PTI ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டி ஒன்றில், "காங்கிரஸ் கட்சியும், ராகுல் காந்தியும்தான் பாஜகவின் B டீம் போல் செயல்படுகின்றனர்" என கடுமையாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

ராகுல் காந்தி வைத்த குற்றச்சாட்டுகள்

சமீபத்தில், கேரளாவில் பேசிய ராகுல் காந்தி, "மத்திய அரசின் ED, CBI போன்ற விசாரணை அமைப்புகள் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்களை கைது செய்கின்றனர் அல்லது விசாரணைக்கு அழைக்கின்றனர். ஆனால், கேரள முதலமைச்சர் பினராயில் விஜயனை மட்டும் ஏதுவும் பாஜக செய்யவில்லை" என பேசியிருந்தார். அதாவது, பாஜகவும், சிபிஎம் கட்சியும் திரைமறைவு ஒப்பந்தம்படி செயல்படுவதாகவும், சிபிஎம் கட்சி, சிஜேபி கட்சியாக செயல்படுகிறது என்றும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.

வகுப்புவாத சக்திகளின் ஆதரவை நாடமாட்டோம்

ராகுல் காந்தியின் இந்த விமர்சனத்தை தொடர்ந்து, தற்போது பினராயி விஜயன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மேலும் காங்கிரஸ் கட்சிதான் சமரச அரசியல் செய்வதாகவும், பெரும்பான்மை மற்றும் சிறுபான்மை வகுப்புவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழுக்களின் ஆதரவை திரட்டுவதாகவும் பினராயி விஜயன் குற்றஞ்சாட்டினார். சிபிஎம் தலைமையிலான LDF கூட்டணி எந்த விதமான வகுப்புவாதத்தையும் எதிர்க்கிறது மற்றும் வகுப்புவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும், எந்தவொரு குழுவின் ஆதரவையும் நாடுவதில்லை என தடாலடியாக தெரிவித்துள்ளார். 

சபரிமலை தங்கம் திருட்டு வழக்கு

மேலும், பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு PTI ஊடகத்திற்கு அளித்திருந்த பேட்டியில் பினராயில் விஜயன் பதில் அளித்திருந்தார். சபரிமலை தங்கம் திருட்டு வழக்கு குறித்த கேள்விக்கு, வழக்கின் விசாரணை தற்போது கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வையில் உள்ளது என்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF கூட்டணி பல குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்தாலும், இதுவரை விசாரணையில் எந்த பிரச்னையும் இருப்பதாக தெரிவிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

ஆட்சியின் சாதனைகள்

சபரிமலை விவகாரத்திற்கு தொடர்புடைய எவரையும் அரசு விட்டுவைக்காது என்றும் சிபிஎம் கட்சிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எதிரொலிக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து தனது 10 ஆண்டுகால அரசின் சாதனைகளை எடுத்துரைத்த விஜயன், மாநிலத்தின் கல்வித்துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்றும் மாநிலத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களின் தரம் சர்வதேச அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். 

பாஜகவின் விரோதப் போக்கு

மேலும், மத்திய பாஜக அரசு கேரள அரசுக்கு கொடுத்து வரும் நெருக்கடி குறித்தும் பினராயி விஜயன் குறிப்பிட்டு பேசினார். வயநாடு மறுவாழ்வுக்கான நிதியுதவி விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகளில் கேரளாவிற்கு எதிராக மத்திய அரசு விரோதப் போக்கைக் காட்டுவதாகவும் விஜயன் குற்றஞ்சாட்டினார்.  அதேநேரத்தில் கேரளாவிற்கு மத்திய அரசு எக்கச்சக்கமாக உதவிகளை வழங்கியிருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் கூறியதாக செய்திகள் வெளியாகின. இதனை முட்டாள்தனம் என்றும் பினராயி விமர்சித்தார்.

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

